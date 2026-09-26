Magzatszerű daganatot operáltak ki egy öthónapos csecsemő hasából

Az alultáplált csecsemőt folyamatosan növekvő hasa miatt vizsgálták meg. A képalkotó vizsgálatok egy több üregből álló, a hashártya mögött elhelyezkedő képletet mutattak. A szövettani mintavétel először hasnyálmirigyszövetre utalt, ezért álcisztára, illetve nyirokér-rendellenességre gyanakodtak.

Sikerült megmenteni a csecsemőt Fotó: Unsplash

Ritka szöveteket találtak egy csecsemő hasüregében

A következő két hétben azonban nagy mennyiségű folyadék gyűlt fel a hasüregében. Az ismételt lecsapolások ellenére hasi kompartment szindróma alakult ki: a növekvő nyomás akadályozta a szervek működését, és a gyermek légzése összeomlott.

A műtét során az orvosok a bélfodor gyökerénél egy cisztás és tömör részekből álló daganatot távolítottak el. A szövettani vizsgálat idegrendszeri, szemészeti, légúti és kötőszöveteket, valamint gyulladt magzatburkot azonosított benne.

A diagnózis fetiform teratoma lett, amely részben átfedést mutatott a „fetus in fetu”, vagyis magzat a magzatban nevű rendkívül ritka fejlődési rendellenességgel. Ez nem valódi, életképes magzat, hanem többféle, rendezettebb testszövetet tartalmazó fejlődési elváltozás.

A kutatók szerint korábban még nem írtak le olyan fetiform teratomát, amely magzatburkot is tartalmazott. Feltételezésük szerint annak gyulladása okozta a gyors folyadéktermelődést.

A kislánynak a műtét után lélegeztetésre és táplálási támogatásra volt szüksége, állapota azonban fokozatosan javult. A 15. napon elhagyhatta a kórházat, és a hatéves utánkövetés idején is jól volt.