Kiderülhetett, honnan érkezett a Naprendszert meglátogató csillagközi objektum

A 3I/ATLAS csillagközi üstökös egy idegen csillagrendszerben keletkezett, és tavaly lépett be a Naprendszerünkbe. Óránkénti 209 ezer kilométeres sebességgel száguld és folyamatosan távolodik tőlünk, így egyre nehezebb megfigyelni. A kutatóknak szerencsére bőséges adat áll rendelkezésükre, hiszen földi és űrtávcsövek, űrszondák, sőt még marsjárók is vizsgálták az égitestet.

Korábbi felvétel a 3I/ATLAS csillagközi üstökösről

Fotó: HANDOUT / NASA/ESA/Hubble

Honnan érkezhetett a csillagközi üstökös?

Az egyik új tanulmány a spanyolországi William Herschel-távcső adatain alapul. A felvételeket 2025. november 30-án és december 2-án készítették, miután az üstökös már elhagyta a Naphoz legközelebbi pontját.

A kutatók az üstökösmagot körülvevő gáz- és porfelhő, a kóma fényét vizsgálták. A színképelemzésből kiderült, hogy az égitest rendkívül gazdag nitrogénben.

A nitrogén és a szén-monoxid aránya segít megbecsülni az üstökös keletkezési hőmérsékletét. Ez a két anyag ugyanis eltérő mértékben fagy bele a jégbe, amit a hőmérséklet is befolyásol. A jégbe zárt arányuk tehát sokat elárul a kialakulás körülményeiről.

Az eredmények alapján a 3I/ATLAS nagyjából mínusz 240 Celsius-fokos hidegben születhetett.

Lea Ferellec, a brit Northumbria Egyetem kutatója szerint a magas nitrogéntartalom egyértelműen arra utal, hogy az üstökös rendkívül fagyos környezetben, a szülőcsillagától távol jött létre.

Egy másik kutatás az üstökös vizében lévő hidrogén két változatának arányát vizsgálta. Ezeket izotópoknak hívják: ugyanarról a kémiai elemről van szó, de az atommagjukban eltérő számú neutron található.

A mérések szerint a deutérium nevű nehezebb hidrogénizotóp aránya kiugróan magas volt a könnyebb próciumhoz képest. Ez az eredmény szintén az alacsony keletkezési hőmérsékletet erősíti meg.

A szülőcsillag tulajdonságai

Egy korábbi tanulmány a szén két izotópjának arányában is furcsa eltérést mutatott ki. A szén-12 aránya magas volt a szén-13-hoz viszonyítva. Ez arra utal, hogy az üstökös egy alacsony fémtartalmú csillag mellett alakult ki, amely a hidrogénen és a héliumon kívül alig tartalmazott nehezebb elemeket.