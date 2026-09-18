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csípőprotézis

Elhunyt emberek agyában találtak apró fémrészecskéket – egy gyakori műtéttel lehet kapcsolatban

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Amerikai kutatók több száz elhunyt ember agyszövetét vizsgálták meg, akik közül sokan életük során mesterséges ízületet kaptak. A vizsgálat során arra keresték a választ, hogy az implantátumokból származó apró fémrészecskék eljuthatnak-e az agyba. Az eredmények szerint a csípőprotézis egyes összetevői valóban megjelenhetnek az agyszövetben, azt azonban egyelőre nem tudni, hogy ennek lehetnek-e egészségügyi következményei.
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csípőprotéziskutatásagy

A csípőprotézis emberek millióinak segíthet a fájdalom csökkentésében és a mozgásképesség javításában, egy új amerikai kutatás azonban eddig kevésbé vizsgált jelenségre hívta fel a figyelmet. A tudósok arra jutottak, hogy az implantátumokból származó apró fémrészecskék az agyba is eljuthatnak. Egyelőre azonban nem bizonyított, hogy ezek károsítanák az agyat, vagy növelnék a demencia kialakulásának kockázatát.

csípőimplantátum, ízületi protézis, mesterséges ízület, fémrészecskék, kobalt, titán, agy, Alzheimer-kór, demencia, vér-agy gát A csípőprotézis részecskéi az agyba is eljuthatnak egy új kutatás szerint Posterior dislocation of unipolar hip hemiarthroplasty, illustration. Showing the posterior displacement of the prosthetic femoral head from its native acetabulum, isolated medical depiction. (Photo by KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO / Science Photo Library via AFP)
A csípőprotézis részecskéi az agyba is eljuthatnak egy új kutatás szerint
Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO / Illusztráció

A chicagói Rush Egyetem Orvosi Központjának kutatói összesen 701 elhunyt ember agyszövetét elemezték. Közülük 229-en életük során legalább egy mesterséges ízületet kaptak. A vizsgálat során elsősorban a kobalt és a titán jelenlétére összpontosítottak, mivel ezeket a fémeket gyakran használják az implantátumok gyártásánál.

Magasabb fémszintet mértek az agyszövetben

A kutatók a csípőprotézissel rendelkező emberek agyszövetében átlagosan magasabb kobalt- és titánkoncentrációt mértek. Speciális elektronmikroszkóppal egyes fémrészecskéket is sikerült azonosítaniuk.

A részecskék összetétele bizonyos esetekben megegyezett az adott implantátum anyagösszetételével. Robin Pourzal, a tanulmány egyik szerzője szerint ha ugyanaz a fémkombináció jelenik meg az agyban, mint a protézisben, az erősen arra utal, hogy a részecskék az implantátumból származnak.

A kutatás eredményeit az Acta Biomaterialia című tudományos folyóiratban tették közzé.

Alzheimer-kórra jellemző elváltozásokat is vizsgáltak

A kutatók azt is megvizsgálták, van-e kapcsolat a fémek koncentrációja és bizonyos agyi elváltozások között. A magasabb kobaltszint egyes agyterületeken az Alzheimer-kórra jellemző fehérjelerakódások nagyobb mértékével mutatott összefüggést. A magasabb titánszint pedig rosszabb memória- és gondolkodási teszteredményekkel társult.

A titán esetében ugyanakkor különösen óvatosan kell értelmezni az eredményeket, mivel ez a fém nem kizárólag implantátumokból kerülhet az emberi szervezetbe, hanem például élelmiszerekből és gyógyszerekből is.

A vizsgálat nem bizonyította, hogy a csípőprotézis demenciát vagy Alzheimer-kórt okozna. A mesterséges ízülettel rendelkező embereknél ugyanis nem találtak gyakrabban Alzheimer-kórra jellemző agyi elváltozásokat, mint a többi vizsgált személynél.

Egyelőre nem tudni, hogyan kerülnek a részecskék az agyba

Arra sincs még biztos válasz, hogy az apró fémrészecskék milyen úton juthatnak el az agyig. A kutatók szerint szerepet játszhat ebben a vér-agy gát állapotának megváltozása.

Az öregedés vagy a krónikus gyulladás hatására ez a természetes védelmi rendszer áteresztőbbé válhat. Egy másik lehetséges magyarázat szerint az immunsejtek szállíthatják a részecskéket az agyba.

További kutatásokra lesz szükség annak megállapításához, hogy az agyban kimutatott fémrészecskéknek vannak-e hosszú távú egészségügyi következményeik.

A kutatók hangsúlyozták, hogy az eredmények miatt nincs ok pánikra. A mesterséges ízületek beültetése továbbra is olyan széles körben alkalmazott orvosi beavatkozás, amely csökkentheti a fájdalmat és jelentősen javíthatja a betegek mozgásképességét – írta a FIT BOOK.

A jelenlegi eredmények tehát azt mutatják, hogy az implantátumokból származó egyes részecskék eljuthatnak az agyba. Azt azonban még nem sikerült bizonyítani, hogy ezek ténylegesen károsítják az agyat vagy betegséget okoznak.

 

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