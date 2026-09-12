Kerüld ezeket az italokat! Gyomorrákot okozhatnak

Már napi egy cukros ital fogyasztása is összefüggésbe hozható a gyomorrák magasabb kockázatával – erre jutottak a Mass General Brigham Cancer Institute kutatói több mint 112 ezer amerikai felnőtt adatainak elemzése után. A több évtizedes vizsgálat eredményeit a Gastro Hep Advances című tudományos folyóiratban publikálták.
Mennyivel növelhetik a cukros italok a gyomorrák kockázatát?
A kutatók az eredményeket olyan egyéb tényezők figyelembevételével is elemezték, amelyek befolyásolhatják a gyomorrák kialakulásának kockázatát.
Azoknál, akik naponta legalább egy adag cukorral édesített italt fogyasztottak, 2,45-ször akkora volt a gyomorrák kialakulásának kockázata, mint azoknál, akik havonta kevesebb mint egy ilyen italt fogyasztottak. Az összefüggést nőknél és férfiaknál egyaránt megfigyelték.
A női résztvevők körében még nagyobb különbséget mértek. Azoknál, akik naponta egynél több cukorral édesített italt fogyasztottak, 3,04-szer akkora kockázatot találtak, mint azoknál, akik csak nagyon ritkán ittak ilyen italokat.
A kutatás nem kizárólag a hagyományos szénsavas üdítőkre terjedt ki. A cukorral édesített italok közé sorolták:
- a szénsavas üdítőket,
- a gyümölcsös italokat és puncsokat,
- a limonádét,
- valamint a sportitalokat.
A kutatók a fruktózbevitelt is megvizsgálták. A magasabb teljes fruktózfogyasztás ugyancsak összefüggésbe hozható volt a gyomorrák gyakoribb előfordulásával – írja a Science Daily.
A mesterségesen édesített italoknál nem figyelték meg ugyanezt a kapcsolatot. Miután a kutatók más lehetséges kockázati tényezőket is figyelembe vettek, a nagyobb mennyiségű mesterségesen édesített ital fogyasztása nem mutatott összefüggést a gyomorrák gyakoribb előfordulásával.
A tanulmányban ebbe a kategóriába az alacsony kalóriatartalmú, mesterségesen édesített szénsavas italokat sorolták.
A kutatók a Helicobacter pylori (H. pylori) baktérium lehetséges szerepét is vizsgálták. A fertőzés a gyomorrák egyik ismert kockázati tényezője.
A baktériummal kapcsolatos adatok 940 résztvevőnél álltak rendelkezésre, akiknek valamivel több mint egyharmadánál mutatták ki a fertőzésre utaló jeleket. A kutatók azonban nem találtak összefüggést a cukorral édesített italok fogyasztása és a H. pylori-fertőzés között.
Valóban gyomorrákot okozhatnak a cukros italok?
A kutatás eredményei alapján nem állapítható meg, hogy a cukros italok fogyasztása gyomorrákot okoz. A tanulmány megfigyeléses vizsgálat volt, vagyis kapcsolatot tud kimutatni két tényező között, de önmagában nem bizonyítja, hogy az egyik okozza a másikat.
A kutatók szerint más tényezők is hozzájárulhattak ahhoz, hogy a több cukros italt fogyasztók körében magasabb volt a gyomorrák kockázata. Korlátozott mennyiségű adat állt rendelkezésre például a résztvevők H. pylori-fertőzöttségéről és a családjukban korábban előfordult gyomorrákos esetekről.
A vizsgálat további korlátja, hogy a résztvevők túlnyomó többsége fehér volt, így egyelőre nem tudni, hogy más népességcsoportokban is hasonló összefüggés figyelhető-e meg.
A kutatás ugyanakkor nagy létszámú mintán alapult, és a résztvevők étrendjéről, életmódjáról, valamint egészségi állapotáról évtizedeken keresztül gyűjtöttek adatokat.
Andrew T. Chan, a tanulmány vezető szerzője szerint ez az első olyan vizsgálat, amely amerikai népességben mutatott ki kapcsolatot a cukorral édesített italok fogyasztása és a gyomorrák között. A szakemberek szerint további kutatásokra van szükség az eredmények megerősítéséhez, valamint annak feltárásához, mi állhat a megfigyelt összefüggés hátterében.
A kutatók 112 284 ember adatait elemezték. A vizsgálatok során részletes információkat gyűjtöttek a résztvevők étrendjéről, életmódjáról és egészségi állapotáról. A hosszú utánkövetési időszak alatt 278 embernél alakult ki gyomorrák.