Kerüld ezeket az italokat! Gyomorrákot okozhatnak

Már napi egy cukros ital fogyasztása is összefüggésbe hozható a gyomorrák magasabb kockázatával – erre jutottak a Mass General Brigham Cancer Institute kutatói több mint 112 ezer amerikai felnőtt adatainak elemzése után. A több évtizedes vizsgálat eredményeit a Gastro Hep Advances című tudományos folyóiratban publikálták.

A cukros italok rendszeres fogyasztását a gyomorrák magasabb kockázatával hozták összefüggésbe

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Mennyivel növelhetik a cukros italok a gyomorrák kockázatát?

A kutatók az eredményeket olyan egyéb tényezők figyelembevételével is elemezték, amelyek befolyásolhatják a gyomorrák kialakulásának kockázatát.

Azoknál, akik naponta legalább egy adag cukorral édesített italt fogyasztottak, 2,45-ször akkora volt a gyomorrák kialakulásának kockázata, mint azoknál, akik havonta kevesebb mint egy ilyen italt fogyasztottak. Az összefüggést nőknél és férfiaknál egyaránt megfigyelték.

A női résztvevők körében még nagyobb különbséget mértek. Azoknál, akik naponta egynél több cukorral édesített italt fogyasztottak, 3,04-szer akkora kockázatot találtak, mint azoknál, akik csak nagyon ritkán ittak ilyen italokat.

A kutatás nem kizárólag a hagyományos szénsavas üdítőkre terjedt ki. A cukorral édesített italok közé sorolták:

a szénsavas üdítőket,

a gyümölcsös italokat és puncsokat,

a limonádét,

valamint a sportitalokat.

A kutatók a fruktózbevitelt is megvizsgálták. A magasabb teljes fruktózfogyasztás ugyancsak összefüggésbe hozható volt a gyomorrák gyakoribb előfordulásával – írja a Science Daily.

A mesterségesen édesített italoknál nem figyelték meg ugyanezt a kapcsolatot. Miután a kutatók más lehetséges kockázati tényezőket is figyelembe vettek, a nagyobb mennyiségű mesterségesen édesített ital fogyasztása nem mutatott összefüggést a gyomorrák gyakoribb előfordulásával.

A tanulmányban ebbe a kategóriába az alacsony kalóriatartalmú, mesterségesen édesített szénsavas italokat sorolták.