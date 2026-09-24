Milliószámra szedjük, de lehet, hogy alig használ – meglepő eredmény született a D-vitaminról

Sokan azért szednek D-vitamint és kalciumot, hogy idősebb korban is megőrizzék csontjaik egészségét és csökkentsék a csonttörések kockázatát. Egy nagyszabású kutatás azonban arra jutott, hogy ezek az étrend-kiegészítők a legtöbb idős embernél alig vagy egyáltalán nem védenek az elesésektől és a törésektől.

A D-vitamint és a kalciumot gyakran ajánlják időskori csonttörések ellen, egy új elemzéses vizsgálat ugyanakkor erősen megkérdőjelezi hatékonyságukat

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A D-vitamin és a kalcium sem csökkentette érdemben a csonttörések kockázatát

Egy nagyszabású elemzés meglepő eredményre jutott a D-vitaminnal és a kalciummal kapcsolatban. A kutatók 69 randomizált vizsgálat eredményeit összegezték, összesen 153 902 felnőtt bevonásával, és külön vizsgálták a kalciumot, a D-vitamint, valamint a kettő együttes szedését. Az eredmények szerint egyik módszer sem csökkentette számottevően annak esélyét, hogy valaki csonttörést szenvedjen. Hasonló eredményt kaptak akkor is, amikor külön a csípőtöréseket és az eleséseket vizsgálták.

A D-vitamin esetében 36 kutatás több mint 92 ezer résztvevőjének adatai alapján jutottak erre a következtetésre. A kalcium és D-vitamin kombinációját további 15 vizsgálatban, több mint 51 ezer embernél elemezték.