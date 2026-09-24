Milliószámra szedjük, de lehet, hogy alig használ – meglepő eredmény született a D-vitaminról

Sokan azért szednek D-vitamint és kalciumot, hogy idősebb korban is megőrizzék csontjaik egészségét és csökkentsék a csonttörések kockázatát. Egy nagyszabású kutatás azonban arra jutott, hogy ezek az étrend-kiegészítők a legtöbb idős embernél alig vagy egyáltalán nem védenek az elesésektől és a törésektől.
A D-vitamin és a kalcium sem csökkentette érdemben a csonttörések kockázatát
Egy nagyszabású elemzés meglepő eredményre jutott a D-vitaminnal és a kalciummal kapcsolatban. A kutatók 69 randomizált vizsgálat eredményeit összegezték, összesen 153 902 felnőtt bevonásával, és külön vizsgálták a kalciumot, a D-vitamint, valamint a kettő együttes szedését. Az eredmények szerint egyik módszer sem csökkentette számottevően annak esélyét, hogy valaki csonttörést szenvedjen. Hasonló eredményt kaptak akkor is, amikor külön a csípőtöréseket és az eleséseket vizsgálták.
A D-vitamin esetében 36 kutatás több mint 92 ezer résztvevőjének adatai alapján jutottak erre a következtetésre. A kalcium és D-vitamin kombinációját további 15 vizsgálatban, több mint 51 ezer embernél elemezték.
Nem mindenkire vonatkoznak ugyanúgy az eredmények
A kutatók hangsúlyozták, hogy bizonyos csontbetegségekben szenvedők vagy csontritkulás miatt gyógyszeres kezelést kapók helyzete eltérhet, ezért számukra nem feltétlenül alkalmazhatók közvetlenül ezek az eredmények.
Az elemzés szerzői szerint ugyanakkor a bizonyítékok nem támasztják alá a kalcium és a D-vitamin rutinszerű szedését pusztán a törések és elesések megelőzésére. A kapcsolódó szerkesztőségi írás inkább az egyensúlyt és az izomerőt fejlesztő mozgás szerepére hívta fel a figyelmet – olvasható a ScienceDaily.com oldalán megjelent ismeretterjesztő cikkben.