Hátborzongató lelet került elő egy ősi sírból – bizarr titkot rejtett a fiatal nő teste

Egy több mint háromezer éve elhunyt, 18–21 éves nő medencéjében pénzérme méretű, két zománccal borított fogat tartalmazó petefészek-daganatot találtak az egyiptomi Amarna egyik temetőjében. Ez a teratóma daganattípus eddig azonosított legrégebbi példája – írja az Indy100.

Különleges régészeti lelet, egy fogakat tartalmazó daganat, vagyis egy teratóma került elő Egyiptomból (illusztráció) Forrás: Pexels

Fogakat tartalmazó daganat: különleges ókori lelet Egyiptombó

A felfedezés Anna Stevens, a Cambridge-i Egyetem és Gretchen Dabbs, a Dél-illinoisi Egyetem kutatójának nevéhez fűződik. A szakemberek 2005 óta vezetik az amarnai temetők vizsgálatát. A nő nemét medencéjének alakjából, életkorát fogainak fejlettségéből állapították meg.

A maradványokon aranyékszerek is megőrződtek. A nő bal kezének egyik ujján Bész termékenységisten képével díszített gyűrűt találtak. A kéz az elváltozás közelében feküdt, ami az ékszer jelentésével együtt felkeltette a kutatók figyelmét.

Ooh…a 3000 year old teratoma. Fascinating, but also 😱 pic.twitter.com/oyUxvafPqH — Tom Isitt 🐝 (@masaccio60) November 16, 2023

Feltételezésük szerint a nő fájdalmai vagy más tünetei miatt fordulhatott az istenséghez. Az is elképzelhető, hogy a fogantatáshoz és a szüléshez remélt segítséget. A gyűrű elhelyezkedése azonban önmagában nem bizonyítja, hogy milyen panaszai voltak.