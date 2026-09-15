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egyiptom

Hátborzongató lelet került elő egy ősi sírból – bizarr titkot rejtett a fiatal nő teste

34 perce
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Bizarr régészeti leletre bukkantak a misztikus ókori Egyiptom egyik temetőjében. Egy fiatal nő maradványai között ritka daganatot, úgynevezett teratómát találtak, amelyben két fog is kialakult.
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egyiptomrégészeti lelettemetődaganat

Egy több mint háromezer éve elhunyt, 18–21 éves nő medencéjében pénzérme méretű, két zománccal borított fogat tartalmazó petefészek-daganatot találtak az egyiptomi Amarna egyik temetőjében. Ez a teratóma daganattípus eddig azonosított legrégebbi példája – írja az Indy100.

Különleges régészeti lelet, egy fogakat tartalmazó daganat, vagyis egy teratóma került elő Egyiptomból
Különleges régészeti lelet, egy fogakat tartalmazó daganat, vagyis egy teratóma került elő Egyiptomból (illusztráció) Forrás: Pexels

Fogakat tartalmazó daganat: különleges ókori lelet Egyiptombó

A felfedezés Anna Stevens, a Cambridge-i Egyetem és Gretchen Dabbs, a Dél-illinoisi Egyetem kutatójának nevéhez fűződik. A szakemberek 2005 óta vezetik az amarnai temetők vizsgálatát. A nő nemét medencéjének alakjából, életkorát fogainak fejlettségéből állapították meg.

A teratóma olyan daganat, amelyben különféle szövetek fejlődhetnek ki, például haj, zsír, csont vagy akár fogak. Leggyakrabban a petefészekben vagy a herében alakul ki. Lehet jóindulatú is, tehát önmagában a megnevezés nem jelent rákot – írja a Webbeteg.

A maradványokon aranyékszerek is megőrződtek. A nő bal kezének egyik ujján Bész termékenységisten képével díszített gyűrűt találtak. A kéz az elváltozás közelében feküdt, ami az ékszer jelentésével együtt felkeltette a kutatók figyelmét.

Feltételezésük szerint a nő fájdalmai vagy más tünetei miatt fordulhatott az istenséghez. Az is elképzelhető, hogy a fogantatáshoz és a szüléshez remélt segítséget. A gyűrű elhelyezkedése azonban önmagában nem bizonyítja, hogy milyen panaszai voltak.

Világraszóló régészeti lelet került elő Peruban – videó

Mintegy 600 éve nagyrészt érintetlen temetkezési helyet tártak fel régészek Peru északi részén. A sírhely legalább 38 ember maradványait rejtette, emellett az inkák előtti Chimú civilizációhoz köthető tárgyak is előkerültek.

 

 

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