Hátborzongató lelet került elő egy ősi sírból – bizarr titkot rejtett a fiatal nő teste

Egy több mint háromezer éve elhunyt, 18–21 éves nő medencéjében pénzérme méretű, két zománccal borított fogat tartalmazó petefészek-daganatot találtak az egyiptomi Amarna egyik temetőjében. Ez a teratóma daganattípus eddig azonosított legrégebbi példája – írja az Indy100.
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A felfedezés Anna Stevens, a Cambridge-i Egyetem és Gretchen Dabbs, a Dél-illinoisi Egyetem kutatójának nevéhez fűződik. A szakemberek 2005 óta vezetik az amarnai temetők vizsgálatát. A nő nemét medencéjének alakjából, életkorát fogainak fejlettségéből állapították meg.
A maradványokon aranyékszerek is megőrződtek. A nő bal kezének egyik ujján Bész termékenységisten képével díszített gyűrűt találtak. A kéz az elváltozás közelében feküdt, ami az ékszer jelentésével együtt felkeltette a kutatók figyelmét.
Feltételezésük szerint a nő fájdalmai vagy más tünetei miatt fordulhatott az istenséghez. Az is elképzelhető, hogy a fogantatáshoz és a szüléshez remélt segítséget. A gyűrű elhelyezkedése azonban önmagában nem bizonyítja, hogy milyen panaszai voltak.
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Mintegy 600 éve nagyrészt érintetlen temetkezési helyet tártak fel régészek Peru északi részén. A sírhely legalább 38 ember maradványait rejtette, emellett az inkák előtti Chimú civilizációhoz köthető tárgyak is előkerültek.
A teratóma olyan daganat, amelyben különféle szövetek fejlődhetnek ki, például haj, zsír, csont vagy akár fogak. Leggyakrabban a petefészekben vagy a herében alakul ki. Lehet jóindulatú is, tehát önmagában a megnevezés nem jelent rákot – írja a Webbeteg.