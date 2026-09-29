Miért nem hat mindenkinél a rákgyógyszer? Magyar kutató keresi a választ a rejtélyre

Dr. Menyhart Otília szokatlan úton érkezett a daganatkutatás világába. Korábban madáréneket rögzített a szegedi nádasban, majd az Egyesült Államokban és Németországban is dolgozott. A kutatónő az Origónak mesélt különleges pályájáról és munkájáról. A Semmelweis Egyetem adjunktusa, emellett részmunkaidőben a HUN-REN Természettudományi Kutatóközpontban és a Pécsi Tudományegyetemen végez kutatásokat.
A madárénektől a daganatkutatás világáig
Már általános iskolás korában tudta, hogy kutató szeretne lenni. Akkoriban még Jane Goodall példáját követve képzelte el a jövőjét a dzsungelben, az állatok között. Végül 2005-ben végzett az Állatorvostudományi Egyetem zoológia szakán, természetvédelmi ökológus szakirányon. A szegedi Fehér-tavon parabolamikrofonnal járta a nádast, hogy rögzítse a függőcinegék énekét. Azt vizsgálta, az ének mely jellemzői vonzóak a tojók számára.
Egyetemi tanulmányai utolsó évében lehetőséget kapott, hogy az amerikai Cornell Egyetemen folytassa a munkát. Doktori kutatásában azt tanulmányozta, miként segítik a társas kapcsolatok a fiatal madarak énektanulását, emellett párhuzamokat keresett a madarak énektanulása és a kisgyermekek nyelvtanulása között. Később Berlinben már a társas viselkedés agyi folyamatait vizsgálta.
Az onkológia világával egy korábbi csoporttársa ismertette meg, aki egy megüresedett állás miatt hívta haza közel tíz év külföldi tartózkodás után. Dr. Menyhart Otília az állásinterjún őszintén bevallotta Győrffy Balázs kutatócsoport-vezetőnek, hogy bár az álláshoz szükséges laboratóriumi technikákban van gyakorlata, nem ért a terület biológiai hátteréhez. A válasz egyszerű volt: majd megtanulja.
„Azóta is tanulom, immár tizenkét éve”
– nyilatkozta az Origónak.
A kutató 2014 februárjában csatlakozott a Semmelweis Egyetemen működő csoporthoz. A váltást egyáltalán nem bánta meg. Nap mint nap új kérdésekkel találkozik, és különösen motiválja a tudat, hogy a válaszok idővel a betegek kezelését is segíthetik.
Miről mesélnek a gének működési mintázatai?
A látszólag hasonló daganatok között is lehetnek olyan különbségek, amelyek döntően befolyásolják a kezelés sikerességét.
Dr. Menyhart Otília és kollégái elsősorban a génexpressziót vizsgálják: azt mérik fel, hogy a sejtekben mely gének és mennyire aktívak.
Munkájukat a biológiai adatok számítógépes elemzése, a bioinformatika támogatja.
Képletesen szólva, míg a DNS egy úthálózat térképéhez hasonlítható, addig a génexpresszió a forgalom pillanatképét adja: megmutatja, mely utak üresek, és hol van a legnagyobb nyüzsgés. A daganatok esetében kifejezetten sokatmondó lehet több ezer gén együttes működésének mintázata.
A kutatók sok száz vagy ezer beteg adatait rendezik kereshető adatbázisokba. Ezután a daganatminták jellemzőit összevetik a kezelés hatékonyságával és a betegség lefolyásával. Így képesek azonosítani azokat a géneket, amelyek aktívabbak a gyógyszerre nem reagáló daganatokban, vagy amelyek eltérően működnek a korán visszaeső betegeknél.
A szakember hangsúlyozta, hogy az eredmények a kollégáival közös munkának köszönhetők. Munkatársa, Fekete János például egy olyan rendszert fejlesztett, amely az emlő-, petefészek- és vastagbéldaganatos betegek esetében teszi lehetővé a génexpresszió és a terápiára adott válasz elemzését. Ezeket az elemzőeszközöket más kutatók is szabadon használhatják, így az információk újabb vizsgálatok kiindulópontjai lehetnek.
A daganatok titkos támogatói
A tumor valójában egy rendkívül összetett sejtközösség. Viselkedését a rosszindulatú sejtek mellett az immunsejtek, a kötőszöveti sejtek, az ereket alkotó sejtek, stb. is befolyásolják. Ezek a sejtek kémiai jeleket és anyagcseretermékeket adnak át egymásnak, ezért kölcsönhatásaik megértése segítheti a kezelések fejlesztését.
Korábban a daganatmintákat egyben dolgozták fel, emiatt a különböző sejttípusok jelei összekeveredtek. Az egysejtes RNS-szekvenálási módszer azonban már lehetővé teszi a génműködés sejtenkénti vizsgálatát. Ennek révén akár az is kiderülhet, hogy egy adott gyógyszer célpontja pontosan mely sejttípusokhoz köthető.
Menyhart Otília és kollégái egy jelenleg is zajló kutatásban a veserák egyik típusát, a vesesejtes karcinómát vizsgálják. Munkájuk során olyan gyógyszercélpontokat azonosítottak, amelyek főként a daganatot körülvevő, azt támogató sejtekhez köthetők. A megfigyelés segíthet megérteni, egyes célzott kezelések a vártnál miért teljesítenek gyengébben. A kutató ugyanakkor hangsúlyozta: a megfigyelés és a kezelések hatékonysága közötti kapcsolat egyelőre feltevés, amelyet további vizsgálatokkal kell ellenőrizni. A környező sejtek elemzése mindenesetre jó támpontot adhat az új terápiás célpontok felfedezéséhez.
A legmodernebb technikákkal már azt is fel lehet térképezni, hogy pontosan mely sejtek helyezkednek el egymás mellett egy daganatban. Mivel azonban ezek a korszerű vizsgálatok betegenként több millió forintba is kerülhetnek, a kutatónő és kollégái a már közzétett, nyilvános adatokat gyűjtik össze és elemzik. Több tucat vagy akár száznál is több beteg eredményeinek együttes vizsgálata tisztábban kirajzolhatja a daganat környezetében zajló folyamatokat.
Megtörni a rákos sejtek ellenállását
Dr. Menyhart Otília a HER2-pozitív emlődaganatokkal kapcsolatos munkáját tartja az egyik legfontosabb eredményének. Ezeknek a rákos sejteknek a felszínén nagy mennyiségben található meg a HER2 fehérje, amely serkenti a sejtek növekedését és szaporodását. Bár a fehérjét célzó trasztuzumab nevű gyógyszer sokat javított a betegek kilátásain, nem mindenkinél hoz eredményt.
- A csapat számítógépes elemzéssel olyan géneket keresett, amelyek túlműködnek a kezelésre nem reagáló daganatokban. A jelöltek közül mintegy fél tucatot választottak ki további vizsgálatra.
- Ezt követően Dr. Menyhart Otília laboratóriumi körülmények között, emlődaganatsejt-tenyészetekben csökkentette az egyes gének aktivitását. Az eljárás géncsendesítésként ismert.
Bizonyos gének működésének visszafogása után a korábban ellenálló tumorsejtek újra érzékennyé váltak a gyógyszerre, és a kezelés hatására elpusztultak. A számítógépes elemzés tehát olyan lehetséges gyenge pontot talált, amelyet sejtkísérletekkel is sikerült alátámasztani.
Ennek köszönhetően a kutatók már megalapozottabban tehetnek javaslatot arra, hogy mely géneket érdemes behatóbban vizsgálni a gyógyszerrel szembeni ellenállás megértéséhez.
Hosszú út vezet a betegek meggyógyításáig
Fontos hangsúlyozni, hogy a sejttenyészetekben tapasztalt hatás még nem jelent embereknél is bizonyítottan működő kezelést. Az eredményeket először háromdimenziós sejttenyészetekben (úgynevezett organoidokban), majd további laboratóriumi eljárásokkal is ellenőrizni kell.
„Úgy fogalmaznék, hogy erős, vizsgálható feltevéseket adunk a gyógyszerfejlesztőknek”
– mondta Dr. Menyhart Otília.
Az óriási adatmennyiség elemzése segít kijelölni azokat a célpontokat, amelyekre érdemes drága kísérleteket építeni, de magát a fejlesztési folyamatot nem rövidíti le: egy laboratóriumi felfedezéstől a sikeres terápiáig akár tíz-tizenöt év is eltelhet.
A hosszú távú cél a hatékonyabb és személyre szabottabb kezelések kidolgozása. A magyar kutatócsoport ehhez ad kiindulópontokat, amelyekre más szakemberek további vizsgálatokat építhetnek.
A véletlen egybeesések csapdája
Több ezer gén elemzése során véletlen egybeesésekre is bukkanhatnak a kutatók. Megtörténhet például, hogy egy gén látszólag összefügg egy gyógyszer hatástalanságával, miközben a valóságban semmi közük egymáshoz. Minél több gént vizsgálnak, annál nagyobb a félrevezető találatok esélye. Ezt a kockázatot csökkenti a MultipleTesting.com webes eszköz, amelynek fejlesztésében Dr. Menyhart Otília is részt vett.
A kutatók egyszerűen bemásolják statisztikai eredményeiket, a program pedig az elvégzett vizsgálatok számát is figyelembe véve értékeli azokat. Ezzel csökkenthető annak a kockázata, hogy egy véletlen egybeesést valódi összefüggésnek tekintsenek. Az online felület használata nem igényel programozói tudást, segítségével pedig a szakemberek megbízhatóbb alapokra helyezhetik a kísérleteiket, és kisebb eséllyel fordítanak időt és pénzt félrevezető eredmények további vizsgálatára.
Az MI eredményeit is ellenőrizni kell
A mesterséges intelligencia egyre fontosabb eszköz a bioinformatikában, és Menyhart Otília szerint hátrányba kerülhet, aki nem él a lehetőségeivel. Az algoritmusok teljesítménye azonban nagyban függ a betáplált adatok minőségétől. A hibás vagy hiányos adatokból könnyen téves következtetések születhetnek.
Éppen ezért fontos ellenőrizni, hogy az információk helyesen és megfelelő részletességgel kerültek-e az adatbázisokba. Az, hogy egy eredmény az algoritmustól származik, még nem garantálja annak helyességét.
„A szakmai kontrollt nélkülözhetetlennek tartom, és szerintem ezt a mesterséges intelligencia nem fogja tudni kiváltani”
– hangsúlyozta a kutató.
Elismerés és bátorítás a következő nemzedéknek
Dr. Menyhart Otília hatalmas megtiszteltetésként élte meg a L’Oréal–UNESCO-díjat. Számára különösen sokat jelentett, hogy kutatónőként ismerték el, hiszen a gyereknevelés mellett a tudományos munka tudatos időbeosztást és fegyelmezett összpontosítást igényel.
„Remélem, a példámmal bátoríthatom a fiatal lányokat, hogy merjék a kutatói pályát választani, mert a családalapítás és a tudományos munka összeegyeztethető”
– tette hozzá.
A díj ráadásul új szakmai kapcsolatokat is hozott számára. A másik két idei díjazottal, Baji Zsófiával és Bálint Erikával azonnal megtalálták a közös hangot, és már a munkájuk közötti kapcsolódási pontokat is elkezdték feltérképezni. Menyhart Otília bízik benne, hogy a szakmai kapcsolatból akár közös kutatási projektek is születhetnek. Úgy véli, az elismerés egyik legnagyobb értéke éppen az, hogy közelebb hozza egymáshoz a kutatónőket.