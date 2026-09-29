Miért nem hat mindenkinél a rákgyógyszer? Magyar kutató keresi a választ a rejtélyre

Dr. Menyhart Otília szokatlan úton érkezett a daganatkutatás világába. Korábban madáréneket rögzített a szegedi nádasban, majd az Egyesült Államokban és Németországban is dolgozott. A kutatónő az Origónak mesélt különleges pályájáról és munkájáról. A Semmelweis Egyetem adjunktusa, emellett részmunkaidőben a HUN-REN Természettudományi Kutatóközpontban és a Pécsi Tudományegyetemen végez kutatásokat.

Dr. Menyhart Otília a daganatkutatás egyik legizgalmasabb kérdésére keresi a választ: miért hatástalanok a jól ismert rákterápiák egyes betegeknél? (Illusztráció)

Fotó: NEMES LASZLO/SCIENCE PHOTO LIBRA / NLA

A madárénektől a daganatkutatás világáig

Már általános iskolás korában tudta, hogy kutató szeretne lenni. Akkoriban még Jane Goodall példáját követve képzelte el a jövőjét a dzsungelben, az állatok között. Végül 2005-ben végzett az Állatorvostudományi Egyetem zoológia szakán, természetvédelmi ökológus szakirányon. A szegedi Fehér-tavon parabolamikrofonnal járta a nádast, hogy rögzítse a függőcinegék énekét. Azt vizsgálta, az ének mely jellemzői vonzóak a tojók számára.

Egyetemi tanulmányai utolsó évében lehetőséget kapott, hogy az amerikai Cornell Egyetemen folytassa a munkát. Doktori kutatásában azt tanulmányozta, miként segítik a társas kapcsolatok a fiatal madarak énektanulását, emellett párhuzamokat keresett a madarak énektanulása és a kisgyermekek nyelvtanulása között. Később Berlinben már a társas viselkedés agyi folyamatait vizsgálta.

Az onkológia világával egy korábbi csoporttársa ismertette meg, aki egy megüresedett állás miatt hívta haza közel tíz év külföldi tartózkodás után. Dr. Menyhart Otília az állásinterjún őszintén bevallotta Győrffy Balázs kutatócsoport-vezetőnek, hogy bár az álláshoz szükséges laboratóriumi technikákban van gyakorlata, nem ért a terület biológiai hátteréhez. A válasz egyszerű volt: majd megtanulja.

„Azóta is tanulom, immár tizenkét éve”

– nyilatkozta az Origónak.

A kutató 2014 februárjában csatlakozott a Semmelweis Egyetemen működő csoporthoz. A váltást egyáltalán nem bánta meg. Nap mint nap új kérdésekkel találkozik, és különösen motiválja a tudat, hogy a válaszok idővel a betegek kezelését is segíthetik.

Dr. Menyhart Otília portréja

Fotó: L’Oréal

Miről mesélnek a gének működési mintázatai?

A látszólag hasonló daganatok között is lehetnek olyan különbségek, amelyek döntően befolyásolják a kezelés sikerességét.

Dr. Menyhart Otília és kollégái elsősorban a génexpressziót vizsgálják: azt mérik fel, hogy a sejtekben mely gének és mennyire aktívak.

Munkájukat a biológiai adatok számítógépes elemzése, a bioinformatika támogatja.

Képletesen szólva, míg a DNS egy úthálózat térképéhez hasonlítható, addig a génexpresszió a forgalom pillanatképét adja: megmutatja, mely utak üresek, és hol van a legnagyobb nyüzsgés. A daganatok esetében kifejezetten sokatmondó lehet több ezer gén együttes működésének mintázata.

A kutatók sok száz vagy ezer beteg adatait rendezik kereshető adatbázisokba. Ezután a daganatminták jellemzőit összevetik a kezelés hatékonyságával és a betegség lefolyásával. Így képesek azonosítani azokat a géneket, amelyek aktívabbak a gyógyszerre nem reagáló daganatokban, vagy amelyek eltérően működnek a korán visszaeső betegeknél.