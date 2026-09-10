Meg tudod csinálni ezt a 3 egyszerű kézmozdulatot? Ha nem sikerül, komoly bajt is jelezhet

Egy egyszerű kézmozdulatsor is próbára teheti az agyműködést, ezért a demencia vizsgálatában is alkalmaznak hasonló feladatokat. A Luria-teszt, más néven ököl–kézél–tenyér próba során három különböző kézhelyzetet kell egymás után, folyamatosan ismételni.
Így kell végrehajtani a Luria-tesztet
A feladat három egyszerű mozdulatból áll:
- Ököl: szorítsuk ökölbe az egyik kezünket, majd érintsük vele a másik, nyitott tenyerünket.
- Kézél: nyissuk ki a kezünket, fordítsuk oldalra, és a kéz élével érintsük meg a másik tenyeret. A mozdulat nagyjából egy karateütéshez hasonlít.
- Tenyér: végül fordítsuk vissza a kezünket, és a nyitott tenyerünkkel érintsük meg a másik tenyeret.
A három mozdulatot ezután ebben a sorrendben, folyamatosan kell ismételni.
A Luria-féle ököl–kézél–tenyér próbát a szakemberek neuropszichológiai vizsgálatok részeként is használják.
Mi köze ennek a demenciához?
A demencia nem egyetlen betegség, hanem tünetegyüttes, amely mögött többféle idegrendszeri betegség állhat. Jellemző lehet a memória romlása, a gondolkodás és a problémamegoldás nehezítettsége, a tájékozódási zavar, valamint a beszéd és a megértés megváltozása.
A Luria-teszt többek között a mozgástervezést, a végrehajtó funkciókat és a mozdulatok megfelelő sorrendjének követését teszi próbára.
Ha valakinek nehézséget okoz a feladat, előfordulhat, hogy ugyanazt a mozdulatot ismétli, kihagy egy lépést, vagy összekeveri a sorrendet – írja a Mindmegette.
Kutatások szerint az Alzheimer-kórral élőknél valóban gyakoribbak lehetnek a hibák az ilyen összetett kézmozdulatok végrehajtásakor. A vizsgálatok ugyanakkor arra is rámutattak, hogy a teszt teljesítménye több kognitív és végrehajtó funkcióval összefügghet.
Ha nem sikerül, még nem jelent demenciát
Fontos, hogy egyetlen ilyen feladatból nem lehet megállapítani, hogy valakinek demenciája van-e. A teljesítményt az életkor, a mozgásképesség, az utasítások megértése és más neurológiai tényezők is befolyásolhatják.
A Luria-tesztet ezért nem otthoni diagnosztikai eszköznek találták ki.
Ha azonban valakinél tartósan romlik a memória, gyakrabban téved el ismerős helyeken, nehezebben találja a szavakat, megváltozik a problémamegoldó képessége, vagy a korábban megszokott hétköznapi feladatok is nehezére esnek, érdemes orvoshoz fordulni.
A demencia kivizsgálása több lépésből állhat: az orvos kikérdezheti a beteget és hozzátartozóját a tünetekről, kognitív teszteket végezhet, szükség esetén pedig további neurológiai, laboratóriumi vagy képalkotó vizsgálatokat is kérhet.
Vagyis a három kézmozdulat érdekes jelzés lehet az agy működéséről, de önmagában nem helyettesíti az orvosi kivizsgálást.
Demencia: évekkel tovább maradhat egészséges az agyunk, ha ezt a három dolgot elkerüljük
Egy új kutatás szerint már középkorban sokat tehetünk azért, hogy később kisebb legyen a szellemi leépülés kockázata. A demencia kialakulását jelentősen késleltetheti, ha valaki 48 és 68 éves kora között elkerüli a magas vérnyomást, a cukorbetegséget és a dohányzást.