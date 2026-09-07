A denevérek immunrendszere valódi talány. Ezek az emlősök anélkül hordoznak veszedelmes, sőt sokszor halálos vírusokat, hogy ők maguk komolyabban megbetegednének. A Tulane Egyetem, a Stanford Egyetem és a Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ szakemberei most közösen jártak utána a titoknak.

A denevérek immunrendszere alkalmazkodott a veszélyes vírusok jelenlétéhez

Fotó: TONY WALTHAM / Robert Harding Premium

Két egyedülálló génkészlet miatt szupererős a denevérek immunrendszere

A Science Advances folyóiratban megjelent tanulmány a simaorrú denevéreket vizsgálta. Ebbe a családba több mint 500 faj tartozik, és az Antarktisz kivételével minden kontinensen megtalálhatók.

A kutatók megállapították, hogy a denevéreknek két különálló génkészletük is van az ellenanyagok nehézláncainak létrehozására.

Ez azért különleges, mert minden más ismert emlősnél – így az embernél is – csak egyetlen ilyen génkészlet működik.

Változatosabb ellenanyagok jöhetnek létre

A kettős nehézlánc-génrendszer lehetővé teszi, hogy a simaorrú denevérek sokkal változatosabb ellenanyagokat termeljenek, ami komoly előnyt jelent számukra a különféle fertőzésekkel szembeni védekezésben.

A korábbi kutatások elsősorban a denevérek veleszületett immunitására fókuszáltak, az új eredmények azonban rávilágítottak, hogy az ellenanyagokat termelő, adaptív immunrendszert is érdemes alaposabban vizsgálni.

Hannah Frank, a tanulmány levelező szerzője szerint az egyedülálló génrendszer önmagában még nem ad teljes választ arra, hogyan lehetnek a denevérek ilyen sok vírus természetes gazdái. Ugyanakkor az immunrendszeri változatosság egy eddig teljesen ismeretlen formáját mutatja be.

A szakemberek úgy vélik, hogy a két génkészlet jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a denevérek békében együtt tudjanak élni a bennük lévő vírusokkal, és elkerüljék a súlyos megbetegedéseket.

Segíthet megérteni más fajok immunválaszát

A denevérek fontos ökológiai szerepet töltenek be: beporozzák a növényeket, terjesztik a magvakat, és természetes módon szabályozzák a kártevők szaporodását. Emellett azonban számos vírus természetes gazdái is.