A denevérek immunrendszere valódi talány. Ezek az emlősök anélkül hordoznak veszedelmes, sőt sokszor halálos vírusokat, hogy ők maguk komolyabban megbetegednének. A Tulane Egyetem, a Stanford Egyetem és a Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ szakemberei most közösen jártak utána a titoknak.
Két egyedülálló génkészlet miatt szupererős a denevérek immunrendszere
A Science Advances folyóiratban megjelent tanulmány a simaorrú denevéreket vizsgálta. Ebbe a családba több mint 500 faj tartozik, és az Antarktisz kivételével minden kontinensen megtalálhatók.
A kutatók megállapították, hogy a denevéreknek két különálló génkészletük is van az ellenanyagok nehézláncainak létrehozására.
Ez azért különleges, mert minden más ismert emlősnél – így az embernél is – csak egyetlen ilyen génkészlet működik.
Változatosabb ellenanyagok jöhetnek létre
A kettős nehézlánc-génrendszer lehetővé teszi, hogy a simaorrú denevérek sokkal változatosabb ellenanyagokat termeljenek, ami komoly előnyt jelent számukra a különféle fertőzésekkel szembeni védekezésben.
A korábbi kutatások elsősorban a denevérek veleszületett immunitására fókuszáltak, az új eredmények azonban rávilágítottak, hogy az ellenanyagokat termelő, adaptív immunrendszert is érdemes alaposabban vizsgálni.
Hannah Frank, a tanulmány levelező szerzője szerint az egyedülálló génrendszer önmagában még nem ad teljes választ arra, hogyan lehetnek a denevérek ilyen sok vírus természetes gazdái. Ugyanakkor az immunrendszeri változatosság egy eddig teljesen ismeretlen formáját mutatja be.
A szakemberek úgy vélik, hogy a két génkészlet jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a denevérek békében együtt tudjanak élni a bennük lévő vírusokkal, és elkerüljék a súlyos megbetegedéseket.
Segíthet megérteni más fajok immunválaszát
A denevérek fontos ökológiai szerepet töltenek be: beporozzák a növényeket, terjesztik a magvakat, és természetes módon szabályozzák a kártevők szaporodását. Emellett azonban számos vírus természetes gazdái is.
Ha sikerül megértenünk, hogyan képesek megbetegedés nélkül együtt élni ezekkel a kórokozókkal, az más fajok immunválaszainak feltérképezésében is segíthet. Hosszú távon pedig hozzájárulhat a betegségek fajok közötti terjedésének visszaszorításához.
Az ellenanyagok (más néven antitestek) olyan Y alakú fehérjék, amelyek segítik a szervezetet a fertőzések felismerésében és leküzdésében. Felépítésüket tekintve két nehéz- és két könnyűláncból állnak.