Ezek az ételek növelhetik a depresszió kialakulását – érdemes elkerülni őket

A depresszió kialakulása és az ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztása közötti kapcsolatot vizsgálták a Giesseni Justus Liebig Egyetem kutatói. Az elemzésben nemcsak azt nézték meg, hogy mennyi ilyen élelmiszert fogyasztanak az emberek, hanem azt is, hogy azok egyes összetevői milyen kapcsolatban állhatnak a később diagnosztizált depresszióval – számolt be róla a FIT BOOK.
Az ultrafeldolgozott élelmiszerek – angol rövidítéssel UPF-ek – számos feldolgozási lépésen mennek keresztül, és gyakran olyan összetevőket tartalmaznak, amelyeket az otthoni főzés során jellemzően nem használnak. Korábbi kutatások fogyasztásukat több krónikus betegség magasabb kockázatával is összefüggésbe hozták, és a mentális egészségre gyakorolt lehetséges hatásukat is vizsgálták már.
A kutatók a UK Biobank adataira támaszkodtak. A vizsgálat fő elemzésébe 171 818 ember került be, átlagéletkoruk 58,5 év volt. A résztvevők táplálkozási szokásairól 24 órás online étrendi kérdőívek segítségével gyűjtöttek adatokat.
Az ultrafeldolgozott élelmiszerek azonosításához a NOVA osztályozási rendszer mellett úgynevezett markereket is használtak. Összesen tíz markerkategóriát és 39 különálló markert vizsgáltak.
Ezek között szerepeltek például:
- az aromák;
- a színezékek;
- az édesítőszerek;
- a feldolgozási segédanyagok;
- valamint más, az otthoni főzésben jellemzően nem alkalmazott összetevők.
A kutatók 2459, brit üzletekben forgalmazott termék összetevőlistáját is elemezték annak becslésére, hogy az egyes élelmiszerek milyen valószínűséggel tartalmazzák ezeket a markereket.
A résztvevők étrendjének átlagosan 19,9 százalékát tették ki ultrafeldolgozott élelmiszerek. A vizsgált markerek közül az aromák fordultak elő a legnagyobb arányban, 13,5 százalékkal, ezt a feldolgozási segédanyagok 7,6, majd a színezékek 5,6 százalékkal követték.
Milyen élelmiszerek növelhetik a depresszió kockázatát?
Az eredmények szerint három kategória mutatott különösen erős statisztikai összefüggést a depresszió későbbi kialakulásával: a színezékek, az aromák és az édesítőszerek.
A 39 külön vizsgált markerből 12 esetében találtak statisztikailag szignifikáns kapcsolatot a depresszió megjelenésével. Ezek közé tartozott többek között a fruktóz és egy sűrítőanyag, valamint hét vizsgált édesítőszer:
- aceszulfám;
- aszpartám;
- eritrit;
- szacharin;
- szteviol;
- szukralóz;
- xilit.
Nem minden vizsgált anyagnál mutatkozott azonban ilyen kapcsolat. Huszonkét marker esetében nem találtak statisztikailag szignifikáns összefüggést, háromnál pedig ellentétes irányú kapcsolatot figyeltek meg.
Mennyivel növelhetik az ultrafeldolgozott élelmiszerek a depresszió kockázatát?
Az ultrafeldolgozott élelmiszerek teljes fogyasztási aránya és a depresszió között U alakú összefüggést figyeltek meg. A legalacsonyabb becsült kockázat körülbelül 16 százalékos fogyasztási aránynál jelentkezett.
E szint fölött az ultrafeldolgozott élelmiszerek nagyobb arányához fokozatosan magasabb becsült kockázat társult. A legalacsonyabb kockázatú tartományhoz képest:
- 30 százalékos aránynál 16 százalékkal;
- 40 százalékos aránynál 32 százalékkal;
- 50 százalékos aránynál 41 százalékkal volt magasabb a depresszió becsült kockázata.
Az egyes markercsoportok közül a színezékeknél 1,49-es, az aromáknál 1,46-os, az édesítőszereknél pedig 1,45-ös legmagasabb kockázati arányt mértek az elemzésben.
Nem bizonyították, hogy az adalékanyagok depressziót okoznak
A kutatás megfigyeléses vizsgálat volt, ezért az eredmények nem bizonyítanak ok-okozati kapcsolatot. Vagyis a tanulmány alapján nem lehet kijelenteni, hogy az aromák, színezékek vagy édesítőszerek depressziót okoznak. A kutatók statisztikai összefüggéseket azonosítottak, amelyek további vizsgálatokat indokolhatnak.
Az eredmények arra utalnak, hogy az ultrafeldolgozott élelmiszer önmagában túlságosan tág kategória lehet az egészségügyi hatások megítéléséhez. A tíz vizsgált markercsoport felénél ugyanis nem találtak statisztikailag szignifikáns összefüggést a depresszió kialakulásával.
Az egyes összetevők között is jelentős különbségek mutatkoztak. A tíz vizsgált édesítőszer-markerből hétnél dózisfüggő összefüggést figyeltek meg a később diagnosztizált depresszióval.
A szerzők szerint a további kutatásokban ezért érdemes lehet az ultrafeldolgozott élelmiszerek egyes összetevőit külön-külön vizsgálni, különös tekintettel az aromákra, színezékekre és édesítőszerekre.
A kutatás eredményeinek értékelésekor több bizonytalanságot is figyelembe kell venni. A táplálkozást 24 órás étrendi kérdőívekkel mérték fel, amelyek nem feltétlenül tükrözik pontosan a résztvevők hosszú távú étkezési szokásait. Az adalékanyagokat ráadásul nem közvetlenül az egyes résztvevők által elfogyasztott termékekben mérték meg. A kutatók kereskedelmi termékek összetevőlistái alapján becsülték meg előfordulásukat, majd ezeket az adatokat vetítették rá a résztvevők étrendjére.
Mindezek miatt további vizsgálatok szükségesek annak megállapítására, milyen biológiai folyamatok állhatnak a feltárt összefüggések mögött, és hogy az egyes élelmiszer-összetevőknek lehet-e közvetlen szerepük a depresszió kialakulásában.
Több mint tíz évig követték a résztvevőket
A vizsgálat átlagos utánkövetési ideje 10,7 év volt. Ezalatt 5424 új depressziós esetet regisztráltak. Az elemzésben több lehetséges befolyásoló tényezőt, így az életkort, a testtömegindexet, a fizikai aktivitást, a dohányzást, az alkoholfogyasztást, a jövedelmet és az iskolai végzettséget is figyelembe vették.