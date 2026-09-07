Ezek az ételek növelhetik a depresszió kialakulását – érdemes elkerülni őket

A depresszió kialakulása és az ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztása közötti kapcsolatot vizsgálták a Giesseni Justus Liebig Egyetem kutatói. Az elemzésben nemcsak azt nézték meg, hogy mennyi ilyen élelmiszert fogyasztanak az emberek, hanem azt is, hogy azok egyes összetevői milyen kapcsolatban állhatnak a később diagnosztizált depresszióval – számolt be róla a FIT BOOK.

A depresszió és az ultrafeldolgozott élelmiszerek egyes összetevői között találtak statisztikai összefüggést a kutatók (A kép illusztráció)

Fotó: Justin Paget / Getty Images

Az ultrafeldolgozott élelmiszerek – angol rövidítéssel UPF-ek – számos feldolgozási lépésen mennek keresztül, és gyakran olyan összetevőket tartalmaznak, amelyeket az otthoni főzés során jellemzően nem használnak. Korábbi kutatások fogyasztásukat több krónikus betegség magasabb kockázatával is összefüggésbe hozták, és a mentális egészségre gyakorolt lehetséges hatásukat is vizsgálták már.

A kutatók a UK Biobank adataira támaszkodtak. A vizsgálat fő elemzésébe 171 818 ember került be, átlagéletkoruk 58,5 év volt. A résztvevők táplálkozási szokásairól 24 órás online étrendi kérdőívek segítségével gyűjtöttek adatokat.

Az ultrafeldolgozott élelmiszerek azonosításához a NOVA osztályozási rendszer mellett úgynevezett markereket is használtak. Összesen tíz markerkategóriát és 39 különálló markert vizsgáltak.

Ezek között szerepeltek például:

az aromák;

a színezékek;

az édesítőszerek;

a feldolgozási segédanyagok;

valamint más, az otthoni főzésben jellemzően nem alkalmazott összetevők.

A kutatók 2459, brit üzletekben forgalmazott termék összetevőlistáját is elemezték annak becslésére, hogy az egyes élelmiszerek milyen valószínűséggel tartalmazzák ezeket a markereket.

A résztvevők étrendjének átlagosan 19,9 százalékát tették ki ultrafeldolgozott élelmiszerek. A vizsgált markerek közül az aromák fordultak elő a legnagyobb arányban, 13,5 százalékkal, ezt a feldolgozási segédanyagok 7,6, majd a színezékek 5,6 százalékkal követték.