Bizarr lény maradványaira bukkantak: óriási karmokkal járhatta a Földet

A korai kréta időszakban élt dinoszauruszfaj maradványait a nyugat-liaoningi Yixian-formációban találták meg. A majdnem teljes, de hátsó végtagok nélküli csontváz egy még nem teljesen kifejlett példányhoz tartozott.

Hatalmas karmokkal rendelkező, bizarr dinoszauruszfajt azonosítottak.

Fotó: ORNL

Új dinoszauruszfajt fedeztek fel, óriási karmai voltak

A kutatók becslése szerint a Kayrasaurus changliensis körülbelül 3,6 méter hosszú lehetett, tömege pedig 117 és 274 kilogramm között mozoghatott. Ezzel a Jehol élővilágából ismert legnagyobb korai therizinoszaurusznak számít.

Az állatnak háromujjú keze, erősen görbülő karmai, valamint rendkívül apró és sűrűn elhelyezkedő fogai voltak. Testfelépítése robusztusabb lehetett közeli rokonaiénál, életében pedig egy hatalmas karmokkal rendelkező, tollas medvére emlékeztethetett.

A felfedezés segíthet megérteni, miként fejlődtek és alkalmazkodtak környezetükhöz a bizarr testfelépítésű therizinoszauruszok. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozták, hogy következtetéseik egy része még előzetes, megerősítésükhöz további, jó állapotban fennmaradt fosszíliákra lesz szükség.