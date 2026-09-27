Kiderült, miért veszélyes sokáig fennmaradni: az életünkkel játszunk

A kutatók az Egyesült Királyság nagyszabású egészségügyi adatbázisa, a UK Biobank több mint 320 ezer középkorú és idősebb résztvevőjének adatait elemezték. A vizsgált emberek körülbelül 8 százaléka sorolta magát az éjszakai baglyok közé, míg nagyjából negyedük korán kelő típusnak vallotta magát.

Nem maga a késői lefekvés a legnagyobb probléma az éjszakai baglyoknál

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Szívroham és stroke: erre kell figyelniük az éjszakai baglyoknak

Az éjszakai baglyok jellemzően a késő délutáni és esti órákban érzik magukat a legaktívabbnak, és akkor is ébren maradnak, amikor a többség már aludni készül. Ez az úgynevezett kronotípus részben a szervezet belső, cirkadián órájához kapcsolódik.

A közel 14 éves utánkövetés során az esti típusú résztvevőknél 16 százalékkal nagyobb volt az első szívroham vagy stroke kockázata, mint a köztes kronotípusú embereknél. Emellett 79 százalékkal nagyobb eséllyel tartoztak a kedvezőtlen általános szív-érrendszeri állapotú csoportba.

Az eredmények ugyanakkor nem bizonyítják, hogy önmagában a késői lefekvés okozná a szív- és érrendszeri betegségeket. A kutatók szerint a többletkockázat mintegy háromnegyedét az éjszakai baglyok körében gyakoribb életmódbeli tényezők magyarázhatják.

Közéjük tartozik a dohányzás, az elégtelen vagy rendszertelen alvás, a kedvezőtlenebb étrend és a kevesebb testmozgás. A vizsgálatban az esti típusú nők általános szív-érrendszeri állapota különösen kedvezőtlennek bizonyult.

A háttérben a cirkadián ritmus és a társadalom megszokott napirendje közötti eltérés állhat. Az éjszakai bagoly belső órája későbbi lefekvést és ébredést kívánna, a munka vagy más kötelezettségek miatt azonban gyakran ugyanúgy korán kell felkelnie, mint a reggeli típusoknak.

A cirkadián ritmus nemcsak az álmosságot és az éberséget szabályozza. Hatással van többek között a pulzusra, a vérnyomásra, a stresszhormonokra, az inzulintermelésre és az anyagcserére is.

Ezért problémát jelenthet például, ha valaki a szervezete szempontjából még „biológiai éjszakában” fogyaszt el egy nagy kalóriatartalmú reggelit. A késő esti órákban ráadásul nehezebb lehet egészséges ételeket választani és elegendő alvásidőt biztosítani.