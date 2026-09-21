Riasztást adott ki az ENSZ: minden eddiginél forróbb év jöhet 2027-ben

Az El Niño a Csendes-óceán természetes éghajlati jelensége, amelynek során a megváltozó széljárás miatt felmelegszik az óceán felszíne, és hatalmas mennyiségű hő kerül a légkörbe. A központi térség vízhőmérséklete már 2,6 Celsius-fokkal meghaladja a harmincéves átlagot.

Példátlan forróságot hozhat 2027-ben az El Niño.

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Ezer éve nem látott El Niño közeleg, 2027 minden rekordot megdönthet

Tizennégy klímamodell átlagos előrejelzése szerint novemberre az eltérés megközelítheti a 4 Celsius-fokot. Korallokból, évgyűrűkből és történelmi feljegyzésekből származó adatok alapján ilyen erős El Niño legalább ezer éve nem fordult elő.

A jelenség hatásai már most érzékelhetők: Indonéziában súlyosbodtak az erdőtüzek, Indiában pedig gyengült a monszun. A következő hónapokban Ausztráliában nőhet a tűzveszély, Dél-Amerikában pedig intenzívebb áradások alakulhatnak ki.

A Világélelmezési Program szerint az El Niño akár 50 millió embert is akut éhezésbe taszíthat.

A Meteorológiai Világszervezet arra számít, hogy a rendkívüli hőség, az aszályok és az árvizek hatásai 2027-ben is folytatódnak. António Guterres ENSZ-főtitkár szerint a bolygó ismeretlen területre lépett, ezért sürgős kibocsátáscsökkentésre és felkészülésre van szükség.