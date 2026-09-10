Új hírek érkeztek a szuper El Niñóról, minden eddiginél durvább idő jöhet

A FOCUS Online beszámolója szerint a vízfelszín hőmérséklete a Csendes-óceán egyenlítői térségének középső és keleti részén már 2,2–2,6 Celsius-fokkal magasabb a hosszú távú átlagnál. A felszín alatt pedig júliusban és augusztus elején helyenként több mint 8 fokkal melegebb vizet mértek. A WMO főtitkára, Celeste Saulo szerint ha a tendencia folytatódik, az El Niño olyan erőssé válhat, amire a megfigyelések kezdete óta nem volt példa. A jelenség csúcspontját a szakemberek az év vége és a jövő év eleje körül várják.

Szupererős El Niño jöhet. Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Brutális El Niño közeleg

Az El Niño természetes éghajlati jelenség, amely általában két-hét évente alakul ki.

A felmelegedő Csendes-óceán megváltoztatja a légköri áramlásokat, ami egyes térségekben súlyos szárazságot, máshol pedig özönszerű esőzéseket hozhat.

A hatás leginkább Ausztráliát, Indonéziát, Dél-Afrika egyes részeit, Dél-Amerika nyugati partvidékét, Kelet-Afrikát és az Egyesült Államok déli térségeit érintheti. Európában általában jóval kevésbé közvetlenül érezhető a hatása.

António Guterres ENSZ-főtitkár ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy az El Niño „szuperméreteket” ölthet, és a világ veszélyes helyzetbe kerülhet a szélsőséges időjárási események miatt. A WMO maga azonban nem használja hivatalosan a „Super-El-Niño” kifejezést.

A jelenség ráadásul a globális hőmérsékletet is tovább emelheti. A WMO szerint szeptember és november között a világ szárazföldi területeinek szinte egészén az átlagosnál magasabb hőmérséklet valószínű.