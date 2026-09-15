Még csak most jön a java – világméretű felfordulást hozhat a szuper El Niño

Rendkívüli erejű El Niño formálódik a Csendes-óceánon, amely a következő hónapokban világszerte veszélyes időjárási szélsőségeket hozhat. A jelenség hatásai 2027-re is átnyúlhatnak – figyelmeztet a Guardian.

Az erősödő El Niño világszerte felboríthatja az időjárást, hatásai 2027-re is átnyúlhatnak Forrás:Freepic.com

Az El Niño során felmelegszik az egyenlítői Csendes-óceán középső és keleti részének vize. A néhány évente visszatérő jelenség egy természetes ciklus része, amelyben melegebb és hűvösebb időszakok váltják egymást. A brit Guardian cikke szerint legalább 2 Celsius-fokos hőmérsékleti eltérésnél már „szuper” El Niñóról beszélnek. Az idézett előrejelzés alapján az eltérés az év végén akár a 4 fokot is elérheti. Ez az érintett óceáni térség vizére vonatkozik.

A szuper El Niño felboríthatja a világ időjárását

A szerző szerint a mostani eseményt különösen veszélyessé teszi, hogy egy már eleve melegedő bolygón bontakozik ki. A Csendes-óceán felett a légkörbe kerülő többlethő a következő hónapokban rendkívül veszélyes időjárási helyzetek kialakulásának kedvezhet.

A jelenség erősségéből ugyanakkor nem lehet egyenesen következtetni arra, hogy egy adott országban mekkora pusztítást okozhat. A helyi következmények bizonytalanok, és térségenként eltérhetnek.

A cikkben idézett kutatások szerint az erősebb El Niño-események gyakoribbá válnak az üvegházhatású gázok kibocsátásának növekedésével. A globális felmelegedés pontos szerepét azonban nehéz elkülöníteni a jelenség természetes változásaitól.

Időjárás: mutatjuk, hol teheti tönkre a fehér karácsonyt az El Niño

Az El Niño miatt az Egyesült Államok több mint felén az átlagosnál kisebb lehet a fehér karácsony esélye. Egy új előrejelzési térkép szerint még New York, Pennsylvania, Michigan és Minnesota egyes részein is elmaradhat a tartós hótakaró.