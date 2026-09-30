A tudósokat is meglepte, mit találtak a Szaturnusz holdján

Az Enceladus a Szaturnusz egyik jéggel borított holdja, melynek átmérője nagyjából 500 kilométer. A vastag jégkéreg alatt sós vizű óceán rejtőzik, ahonnan hatalmas gejzírek lövellnek anyagot a világűrbe. A NASA Cassini űrszondája 2015-ben átrepült a déli sarkvidéknél feltörő anyagfelhőkön, amelyekben sót és különböző szerves vegyületeket is kimutatott.

Gejzírek az Enceladuson. A Cassini űrszonda felvétele

Fotó: HANDOUT / NASA

Laboratóriumban modellezték az Enceladus körülményeit

A Science Advances folyóiratban publikált kísérlet során a kutatók sókat, karbonátokat és porrá zúzott kőzeteket kevertek vízbe. Ezzel az eljárással az óceán feltételezett lúgos környezetét, valamint a víz és az óceánfenék kőzetei közötti kémiai reakciókat próbálták utánozni.

A mesterséges közegbe egy Methanothermococcus okinawensis nevű mikroorganizmust telepítettek. Ez a parányi élőlény a földi óceánokban, a Japán és Tajvan között húzódó Okinava-árok mélytengeri hőforrásainál él. Az életben maradásához nincs szüksége sem napfényre, sem oxigénre, mivel hidrogén és szén-dioxid felhasználásával metánt állít elő.

A kísérlet során a mikrobák nemcsak életben maradtak, hanem szaporodtak is az új környezetben. A metántermeléshez azt a hidrogént használták fel, amely a víz és a kőzet reakciójából keletkezett. Anyagcseréjük ráadásul sikeresen alkalmazkodott a kevés szén-dioxidot tartalmazó környezethez is.

„Ettől a kísérlettől egyáltalán nem vártunk ennyire kedvező eredményt”

– mondta Nozair Khawaja, a Berlini Szabadegyetem bolygókutatója és a vizsgálat egyik résztvevője.

A jégrészecskék megkönnyíthetik az élet nyomainak kutatását

A folyóiratban megjelent egy másik tanulmány is, amely azt vizsgálta, hogyan térképezhetnénk fel az Enceladus óceánjának pontos összetételét. A kutatók a Cassini adatai alapján arra jutottak, hogy az óceánból kilövellő anyag hamar megfagy és apró darabokra töredezik. A folyamat során a különböző vegyületek és ásványi anyagok elválnak egymástól, és különálló jégszemcsékben sűrűsödnek össze.

Frank Postberg, a Berlini Szabadegyetem bolygókutatója és a második kutatás vezetője szerint a hold ezzel a folyamattal gyakorlatilag elvégzi azt a minta-előkészítést, ami a földi laboratóriumokban rengeteg munkát igényelne, és jelentősen megkönnyíti a kilövellő anyag vizsgálatát. A kutató úgy véli, hogy egy jövőbeli, az Enceladushoz küldött űrszonda már a jelenlegi technológiákkal is képes lenne azonosítani az élet esetleges nyomait.