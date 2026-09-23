Új kutatás világít rá: az életkor csupán egy szám

A Sydney-i Egyetem kutatói 104, 65 és 75 év közötti ember adatait vizsgálták. A résztvevőket négy étrendi csoportba osztották, az összes ételt pedig a kutatók készítették el és szállították ki számukra.

Vajon az étrend megváltoztatásával tényleg visszaforgathatod a tested óráját?

Fotó: CRISTINA PEDRAZZINI/SCIENCE PHOT / CPD

Meglepő étrend lassíthatja a test biológiai óráját

A tanulmány szerint a több zsírt tartalmazó, vegyes étrend nem idézett elő számottevő változást. A kevesebb zsírt és több szénhidrátot fogyasztó vegyes táplálkozású csoport biomarkerei azonban 3,5–4,1 évvel fiatalabb szervezetre jellemző értékeket mutattak.

A szénhidrátok főként teljes értékű, minimálisan feldolgozott élelmiszerekből származtak. Az eredmények ezért nem vonatkoztathatók a cukorban, édességekben és finomított szénhidrátokban gazdag étrendre.

A kutatók hangsúlyozták, hogy a résztvevők nem fiatalodtak meg ténylegesen négy évvel. A vércukorszint, a koleszterin, a vérnyomás és más biomarkerek változtak kedvezően, de egyelőre nem tudni, hogy ez hosszabb távon lassítja-e az öregedést.