Üzentek az idegenek? Megdöbbentő rádiójelek érkeztek egy távoli bolygóról

A Harvard–Smithsonian Asztrofizikai Központ és az Oregoni Egyetem kutatói a tőlünk mintegy 63,4 fényévre található Beta Pictoris b-t vizsgálták. Ez a 2008-ban felfedezett exobolygó hatalmas, nagyjából tízszer nagyobb tömegű, mint a Jupiter. A szakemberek 2025-ben és 2026-ban összesen négy megfigyelést végeztek a dél-afrikai MeerKAT rádiótávcső-rendszer segítségével. A kutatás során ismétlődő, erősen cirkulárisan polarizált rádiókitöréseket és tartós rádiósugárzást egyaránt észleltek a 0,85 és 3,5 GHz közötti frekvenciatartományban. A jelek tulajdonságai arra utalnak, hogy ezeket a sarki fényhez kapcsolódó sugárzás hozta létre.

Először sikerült közvetlenül exobolygóról érkező rádiójeleket észlelni egy rádiótávcső segítségével

Fotó: CHRISTOPH BURGSTEDT/SCIENCE PHOT / CBR

Történelmi jelentőségű jelek az exobolygóról

Bár korábban is fogtak rádiójeleket bolygórendszerekből, eddig nem lehetett egyértelműen eldönteni, hogy ezek a bolygóról vagy annak csillagáról érkeznek. A kutatók most kvazárokat, vagyis rendkívül fényes galaxismagokat használtak égi viszonyítási pontként. Ennek köszönhetően nagy bizonyossággal megállapították, hogy a sugárzás forrása valóban a Beta Pictoris b, és nem a központi csillag. Ezt az is alátámasztja, hogy a Beta Pictoris egy forróbb, nagyobb, korai típusú csillag, amelynél nem ismert olyan fizikai folyamat, ami ilyen rádiósugárzást okozna.

A Földénél több ezerszer erősebb mágneses tér

A természetes eredetű rádiójel a bolygó sarki fényéhez köthető. A jelenséget a légkörrel és a mágneses térrel kölcsönhatásba lépő töltött részecskék idézik elő, hasonlóan a földi sarki fényhez.

A rádiósugárzás jellemzőiből a bolygó mágneses terének erősségére is következtetni tudtak. A kutatók számításai szerint a Beta Pictoris b mágneses tere több ezerszer erősebb a Földénél, ami megerősíti a bolygó belső folyamataira (dinamójára) vonatkozó korábbi modelleket.

A sarki fényhez kapcsolódó sugárzást a bolygó gyors forgása táplálhatja, a Beta Pictoris b ugyanis mindössze 8-9 óra alatt tesz meg egy teljes fordulatot a saját tengelye körül.

További bolygókat is vizsgálnának

A kutatók a jövőben öt közeli csillagrendszer további hét óriásbolygóját szeretnék hasonló módszerrel megvizsgálni. Becsléseik szerint azonban ezen égitestek rádiósugárzásának észleléséhez a jelenleginél nagyjából ötször-hétszer érzékenyebb műszerekre lenne szükség. Ezért a részletesebb tanulmányozásukra valószínűleg a következő generációs rádióobszervatóriumok megépüléséig várni kell.