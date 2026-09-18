Szenzációs felfedezés: egy menhelyen bukkantak rá az új állatfajra a kutatók - videó

Hivatalosan is új fajként azonosítottak egy foltos macskafélét Bolívia erdeiben. A kistestű ragadozó - amely körülbelül akkora, mint egy átlagos házimacska - eddig azért maradt észrevétlen, mert összetévesztették más vadmacskákkal, amelyek hasonló foltokkal és csíkokkal rendelkeznek. A DNS-vizsgálatok azonban kimutatták, hogy az állat valójában egy teljesen külön fajt képvisel.

Új fajt azonosítottak a kutatók. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash

Új fajt azonosítottak a kutatók

A kutatók most azt remélik, hogy a felfedezés felhívja a figyelmet a tigrismacskák védelmére, amelyek Dél- és Közép-Amerikában élő kis vadmacskák csoportja, és sokkal kevesebb figyelmet kapnak a nyilvánosságtól, mint nagyobb rokonaik. A vadmacskafélék figyelemre méltóan hasonlóak, és még a szakértőknek is nehézséget okoz megkülönböztetni őket.

Elképesztő eredmény, hogy egy új fajjal állhatunk elő a világ számára, ez pedig a Leopardus tilcayo

- mondta Paola Nogales-Ascarrunz, a bolíviai La Pazban található San Andres-i Egyetem munkatársa.

A fajnak csak egyetlen megerősített tagja ismert - egy macska, amely egy bolíviai menhelyen él -, de a tudósok úgy vélik, hogy több is élhet a vadonban. Ez a 10 éves macska, aki a Tigrino becenevet kapta, indította el a tudósokat a felfedezés útjára.

Egy bolíviai tudós, Dr. Nogales-Ascarrunz önkéntesként dolgozott a menhelyen, amikor észrevette, hogy a macska szokatlanul néz ki.

Elmondása szerint egy helyi lakos találta az erdőben, aki először azt hitte, hogy egy egyszerű házimacska.

Ahogy azonban idősebb lett, világossá vált, hogy nem úgy viselkedik, mint háziasított rokonai.

A rejtély megoldása érdekében Dr. Nogales-Ascarrunz a világ minden tájáról származó kutatókkal összefogott, hogy élő állatok és múzeumi példányok DNS-ét felhasználva vizsgálják a tigrismacskák családtörténetét.

Olyan kevés feljegyzés vagy kép van, hogy egyetlen egyed sincs a múzeumban, szóval azért volt eddig rejtve, mert senki sem kereste

- mondta Eduardo Eizirik, a brazíliai Rio Grande do Sul Pápai Katolikus Egyetem természetvédelmi genetikusa.

A Current Biology című folyóiratban megjelent tanulmány további meglepetéseket tárt fel, arra utalva, hogy öt, nem pedig három tigrismacskafaj létezik, köztük az újonnan leírt bolíviai Tilcaya macska (Leopardus tilcayo). A faj azonosítása azonban csak az első lépés.

Dr. Caroline Sartor, az Oxfordi Egyetem Vadvédelmi Kutatóegységének társkutatója szerint a felfedezés fontos a természetvédelem szempontjából, mert lehetetlen megvédeni egy fajt, ha nem tudjuk, mi az, vagy hol él.

A tigrismacskafajokat a kihalás szélén állónak tekintik az erdőirtás, az élőhelyek elvesztése és az illegális vadászat miatt, de az új faj hiányzik a korábbi értékelésekből.