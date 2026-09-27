Állandóan kimerültnek érzed magad? Nem vagy egyedül, itt a megoldás

Egy új amerikai járványügyi jelentés szerint sok amerikai szinte folyamatosan kimerültnek érzi magát. A Centers for Disease Control and Prevention (CDC) új jelentése szerint körülbelül minden hatodik amerikai felnőtt számol be „gyakori fáradtságról”. A tartós energiahiány azonban nemcsak fizikailag kimerítő, hanem a mindennapi életben való működést is megnehezítheti.
Mit tehetünk, ha állandóan fáradtnak érezzük magunkat?
A megkérdezett felnőttek körülbelül egyhatoda számolt be „gyakori fáradtságról”. Ezt úgy határozták meg, mint a legtöbb napon jelentkező fizikai vagy szellemi kimerültséget, amely további alvás vagy pihenés után sem javul.
Ezt tárták fel az adatok
A jó hír az, hogy bizonyos szokások segíthetnek növelni az energiaszintet. A napközbeni kimerültség mérséklésében segíthet a kiegyensúlyozott étrend és a rendszeres testmozgás. Ám ha a fáradtság tartósan fennáll, érdemes orvossal is megbeszélni, mi állhat a hátterében.
A CDC tanulmánya a 2024-es National Health Interview Survey adatait használta fel, amelyben az Egyesült Államok felnőtt lakosságát kérdezték. Összességében körülbelül 72% számolt be arról, hogy az elmúlt három hónapban legalább néhány napon fáradtnak érezte magát, míg körülbelül 17% gyakori fáradtságról számolt be. A gyakori fáradtság gyakoribb volt a nőknél (20%), mint a férfiaknál (13%). A fiatalabb felnőttek szintén nagyobb arányban számoltak be gyakori fáradtságról.
A gyakori fáradtsággal élők nemcsak napközben érezték magukat rosszabbul. Nagyobb valószínűséggel számoltak be arról is, hogy a kimerültség korlátozza őket a munkában és a társas tevékenységekben.
Egy alvásszakértő tanácsai
Zubin Bham, MD, a Connecticut állambeli Bridgeport Hospital alvásszakértője szerint azonban az eredmények részben a modern élet követelményeit tükrözhetik.
Az életünk sokkal mozgalmasabbá vált, és nincs elég óránk egy nap alatt arra, hogy mindennel végezzünk, amit meg kell csinálnunk. Ezért kevesebb időt töltünk alvással
– mondta.
Ha a fáradtság miatt nehezen tudod végigcsinálni a napot, Bham azt javasolja, hogy figyeljünk arra, mit fogyasztunk. „A nehéz ételek általában elősegítik a fáradtságot és az álmosságot” – mondta –, „különösen a fehérjében gazdag ételek.” Bham azt is javasolja, hogy igyunk elegendő vizet. Ez segít pótolni a nap folyamán elvesztett folyadékot, és támogatja az energiaszintet.
Ha annyira fáradtnak érzed magad, hogy nehezen tudsz dolgozni, Yasemin Tashman, a Mayo Clinic alvásgyógyászati szakembere azt javasolja, hogy tarts egy rövid mozgásszünetet. Egy friss tanulmány szerint 20 perc közepes vagy intenzívebb testmozgás segíthet javítani a memóriát egy álmatlan éjszaka után. Tashman szerint azonban nem szükséges intenzíven edzeni ahhoz, hogy energikusabbnak érezzük magunkat. Már „valami, ami megmozgatja a testünket” is segíthet – mondta –, például néhány nyújtógyakorlat vagy egy rövid séta.
Óvatosan a koffeinnel és a szundítással
Ha szükségünk van egy rövid szunyókálásra, Tashman szerint legfeljebb 20 percig aludjunk. A koffeint pedig érdemes kerülni körülbelül 8–10 órával lefekvés előtt.
A CDC a fáradtságot olyan kimerültségként határozza meg, amely további alvás vagy pihenés után sem javul. De hogyan lehet megkülönböztetni azt, hogy egyszerűen kialvatlanok vagyunk, attól, hogy valódi, más okból kialakuló fáradtság áll fenn?
Tashman szerint az egyik lehetőség annak megfigyelése, hogy kipihentnek érezzük-e magunkat egy megfelelően hosszú, jó minőségű éjszakai alvás után. Ha igen, az arra utalhat, hogy egyszerűen alváshiányban szenvedtünk, és nem feltétlenül valódi, tartós fáradtságról van szó. Ha azonban akkor is kimerültnek érezzük magunkat, amikor eleget alszunk, más ok is állhat a háttérben. Az egyik lehetséges ok a rossz alvásminőség. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy túl keveset alszunk, hanem azt, hogy nem alszunk megfelelő minőségben.
Néha egyszerű változtatások is javíthatják az alvás minőségét, például:
- a hálószoba hőmérsékletének csökkentése,
- kényelmesebb matrac használata,
- a telefon mellőzése legalább 30–60 perccel lefekvés előtt.
Bham azt is javasolja, hogy alakítsunk ki rendszeres alvási rendet: minden nap körülbelül ugyanabban az időben feküdjünk le és keljünk fel. Ha az alvási rutin megváltoztatása nem hoz javulást, előfordulhat, hogy egy még fel nem ismert egészségügyi probléma okozza a fáradtságot.
Az alvászavarok megakadályozhatják a megfelelő minőségű alvást, és nappali fáradtsághoz vezethetnek. De olyan betegségek is okozhatnak kimerültséget, mint a vérszegénység, a pajzsmirigy működésének zavarai, bizonyos autoimmun betegségek - írja a health.com.
Ha a fáradtság tartós, megfelelő alvás mellett is fennáll, vagy jelentősen megnehezíti a mindennapi életet, érdemes orvossal kivizsgáltatni az okát.