Állandóan kimerültnek érzed magad? Nem vagy egyedül, itt a megoldás

Egy új amerikai járványügyi jelentés szerint sok amerikai szinte folyamatosan kimerültnek érzi magát. A Centers for Disease Control and Prevention (CDC) új jelentése szerint körülbelül minden hatodik amerikai felnőtt számol be „gyakori fáradtságról”. A tartós energiahiány azonban nemcsak fizikailag kimerítő, hanem a mindennapi életben való működést is megnehezítheti.

Fáradtság gyötör? Nem biztos, hogy a kevés alvás az oka (A kép illusztráció.)

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Mit tehetünk, ha állandóan fáradtnak érezzük magunkat?

A megkérdezett felnőttek körülbelül egyhatoda számolt be „gyakori fáradtságról”. Ezt úgy határozták meg, mint a legtöbb napon jelentkező fizikai vagy szellemi kimerültséget, amely további alvás vagy pihenés után sem javul.

Ezt tárták fel az adatok

A jó hír az, hogy bizonyos szokások segíthetnek növelni az energiaszintet. A napközbeni kimerültség mérséklésében segíthet a kiegyensúlyozott étrend és a rendszeres testmozgás. Ám ha a fáradtság tartósan fennáll, érdemes orvossal is megbeszélni, mi állhat a hátterében.

A CDC tanulmánya a 2024-es National Health Interview Survey adatait használta fel, amelyben az Egyesült Államok felnőtt lakosságát kérdezték. Összességében körülbelül 72% számolt be arról, hogy az elmúlt három hónapban legalább néhány napon fáradtnak érezte magát, míg körülbelül 17% gyakori fáradtságról számolt be. A gyakori fáradtság gyakoribb volt a nőknél (20%), mint a férfiaknál (13%). A fiatalabb felnőttek szintén nagyobb arányban számoltak be gyakori fáradtságról.

A gyakori fáradtsággal élők nemcsak napközben érezték magukat rosszabbul. Nagyobb valószínűséggel számoltak be arról is, hogy a kimerültség korlátozza őket a munkában és a társas tevékenységekben.

Egy alvásszakértő tanácsai

Zubin Bham, MD, a Connecticut állambeli Bridgeport Hospital alvásszakértője szerint azonban az eredmények részben a modern élet követelményeit tükrözhetik.

Az életünk sokkal mozgalmasabbá vált, és nincs elég óránk egy nap alatt arra, hogy mindennel végezzünk, amit meg kell csinálnunk. Ezért kevesebb időt töltünk alvással

– mondta.

Ha a fáradtság miatt nehezen tudod végigcsinálni a napot, Bham azt javasolja, hogy figyeljünk arra, mit fogyasztunk. „A nehéz ételek általában elősegítik a fáradtságot és az álmosságot” – mondta –, „különösen a fehérjében gazdag ételek.” Bham azt is javasolja, hogy igyunk elegendő vizet. Ez segít pótolni a nap folyamán elvesztett folyadékot, és támogatja az energiaszintet.