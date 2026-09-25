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csillag

Olyat láttak az űrben a tudósok, aminek nem volna szabad léteznie

1 órája
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Különös, legalább ezer éve létező lökéshullámot figyeltek meg egy csillagmaradvány körül. A felfedezés azért is izgalmas, mert a fehér törpe környezetében nincs nyoma anyagkorongnak, így a jelenség a hagyományos modellekkel nem magyarázható. Bármi is okozza, a csillagmaradvány erős mágneses tere valószínűleg kiemelt szerepet játszik benne.
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csillagfehér törpelökéshullám

A Földtől mintegy 730 fényévre található, RXJ0528+2838 jelű fehér törpe a Tejútrendszer központja körül kering. Útja során kölcsönhatásba lép a csillagközi gázzal, és egy ívszerű lökéshullámot kelt. Ilyen alakzat általában akkor jön létre, amikor a csillagból kiáramló anyag nagy sebességgel a környező gázba csapódik. Ebben az esetben viszont a kutatók nem találtak olyan ismert folyamatot, amely teljes mértékben megmagyarázná a látottakat.

fehér törpe, RXJ0528+2838, lökéshullám, csillagmaradvány, mágneses tér, kettőscsillag-rendszer
Egy fehér törpe művészi ábrázolása. Az RXJ0528+2838 körül rejtélyes lökéshullámot figyeltek meg
Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA

Hiányzik a fehér törpe kulcsfontosságú anyagkorongja

Az RXJ0528+2838 egy kis tömegű csillag élete végén hátramaradt fehér törpe, amely körül egy Naphoz hasonló társcsillag kering. Ezekben a kettőscsillag-rendszerekben a fehér törpe anyagot szívhat el a társától, ami normál esetben egy korongba rendeződik. Az anyag egy része a csillagra zuhan, míg a többi erőteljes kilövellések formájában az űrbe távozik. 

Ennél a rendszernél azonban nem találtak olyan korongot, amely magyarázatot adna a heves anyagkiáramlásra.

A furcsa lökéshullámot először a spanyolországi Isaac Newton-távcső képein vették észre. Ezt követően az Európai Déli Obszervatórium (ESO) Nagyon Nagy Távcsövének (VLT) MUSE műszerével is alaposan megvizsgálták. Az adatok megerősítették, hogy a hullám valóban a kettőscsillag-rendszerhez tartozik, és nem egy független, csillagközi felhőből származik.

Legalább ezer éve létezik a rejtélyes lökéshullám

A lökéshullám méretéből és alakjából ítélve a rendszer erőteljes anyagkibocsátása már legalább ezer éve tarthat. A kutatók egyelőre értetlenül állnak azelőtt, hogyan lehetséges ez egy korong nélküli fehér törpe esetében.

A rejtély egyik lehetséges kulcsa a csillag erős mágneses tere. A megfigyelések alapján ez a mágneses mező megakadályozhatja, hogy a társcsillagról áramló anyagból korong formálódjon, és a gázt egyenesen a fehér törpe felszínére vezeti.

A mágneses tér azonban önmagában nem ad választ mindenre. A számítások szerint a jelenlegi mágneses mező legfeljebb néhány száz évig tudná fenntartani ezt a lökéshullámot, miközben az legalább ezeréves lehet. A kutatók azt sejtik, hogy egy másik, egyelőre ismeretlen energiaforrás is közrejátszhat a folyamatban.

The central square image, taken with the MUSE instrument on ESO’s Very Large Telescope, shows shock waves around the dead star RXJ0528+2838. When a star moves through space it can push away nearby material creating a so-called bow shock, which in this image is glowing in red, green and blue. The colours represent hydrogen, nitrogen and oxygen, respectively. These shocks are usually produced by a strong outflow expelled from the star. However, in the case of RXJ0528+2838 –– a white dwarf with a Sun-like companion –– astronomers discovered that the shock wave can’t be explained by any known mechanism. Some hidden energy source, perhaps magnetic fields, could be the answer to this mystery.
A középen látható négyzet alakú felvétel az ESO Nagyon Nagy Távcsövének (VLT) MUSE műszerével készült, és az RXJ0528+2838 jelű csillagmaradvány körül kialakult lökéshullámokat mutatja
Fotó: European Southern Observatory

Újabb rendszereket vizsgálnának

A csillagászok szerint több hasonló kettőscsillag-rendszert kell még megvizsgálni ahhoz, hogy megértsék, miként jöhetnek létre ilyen erős anyagkiáramlások korong nélkül. Ebben nagy segítséget nyújthat majd az ESO épülőben lévő Rendkívül Nagy Távcsöve (ELT), amely sokkal halványabb objektumok megfigyelésére is képes lesz, segítve a rejtélyes energiaforrás azonosítását.

A felfedezésről a Nature Astronomy csillagászati szakfolyóiratban számoltak be. 

 

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