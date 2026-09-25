Olyat láttak az űrben a tudósok, aminek nem volna szabad léteznie

A Földtől mintegy 730 fényévre található, RXJ0528+2838 jelű fehér törpe a Tejútrendszer központja körül kering. Útja során kölcsönhatásba lép a csillagközi gázzal, és egy ívszerű lökéshullámot kelt. Ilyen alakzat általában akkor jön létre, amikor a csillagból kiáramló anyag nagy sebességgel a környező gázba csapódik. Ebben az esetben viszont a kutatók nem találtak olyan ismert folyamatot, amely teljes mértékben megmagyarázná a látottakat.
Hiányzik a fehér törpe kulcsfontosságú anyagkorongja
Az RXJ0528+2838 egy kis tömegű csillag élete végén hátramaradt fehér törpe, amely körül egy Naphoz hasonló társcsillag kering. Ezekben a kettőscsillag-rendszerekben a fehér törpe anyagot szívhat el a társától, ami normál esetben egy korongba rendeződik. Az anyag egy része a csillagra zuhan, míg a többi erőteljes kilövellések formájában az űrbe távozik.
Ennél a rendszernél azonban nem találtak olyan korongot, amely magyarázatot adna a heves anyagkiáramlásra.
A furcsa lökéshullámot először a spanyolországi Isaac Newton-távcső képein vették észre. Ezt követően az Európai Déli Obszervatórium (ESO) Nagyon Nagy Távcsövének (VLT) MUSE műszerével is alaposan megvizsgálták. Az adatok megerősítették, hogy a hullám valóban a kettőscsillag-rendszerhez tartozik, és nem egy független, csillagközi felhőből származik.
Legalább ezer éve létezik a rejtélyes lökéshullám
A lökéshullám méretéből és alakjából ítélve a rendszer erőteljes anyagkibocsátása már legalább ezer éve tarthat. A kutatók egyelőre értetlenül állnak azelőtt, hogyan lehetséges ez egy korong nélküli fehér törpe esetében.
A rejtély egyik lehetséges kulcsa a csillag erős mágneses tere. A megfigyelések alapján ez a mágneses mező megakadályozhatja, hogy a társcsillagról áramló anyagból korong formálódjon, és a gázt egyenesen a fehér törpe felszínére vezeti.
A mágneses tér azonban önmagában nem ad választ mindenre. A számítások szerint a jelenlegi mágneses mező legfeljebb néhány száz évig tudná fenntartani ezt a lökéshullámot, miközben az legalább ezeréves lehet. A kutatók azt sejtik, hogy egy másik, egyelőre ismeretlen energiaforrás is közrejátszhat a folyamatban.
Újabb rendszereket vizsgálnának
A csillagászok szerint több hasonló kettőscsillag-rendszert kell még megvizsgálni ahhoz, hogy megértsék, miként jöhetnek létre ilyen erős anyagkiáramlások korong nélkül. Ebben nagy segítséget nyújthat majd az ESO épülőben lévő Rendkívül Nagy Távcsöve (ELT), amely sokkal halványabb objektumok megfigyelésére is képes lesz, segítve a rejtélyes energiaforrás azonosítását.
A felfedezésről a Nature Astronomy csillagászati szakfolyóiratban számoltak be.