Itt rejtőzhet a földönkívüli élet? Hihetetlen felfedezést tettek a kutatók

Nagy előrelépés történt földönkívüli élet utáni kutatásban, miután a tudósok hatalmas mennyiségű vízgőzt fedeztek fel.

Több száz fényévnyire egy fiatal csillag lehet a földönkívüli élethez vezető nyom (Képünk illusztráció) Fotó: ROBERT GENDLER/SCIENCE PHOTO LIB / RGN

Több száz fényévnyire egy fiatal csillag lehet a földönkívüli élethez vezető nyom

Az új kutatás egy fiatal csillagot körülvevő gáz- és porkorongra összpontosít, amelyet az Atacamai Nagyméretű Milliméteres/Szubmilliméteres Hálózat (ALMA) segítségével figyeltek meg.

A HL Tauri névre keresztelt csillag 450 fényévnyire található, és vízgőzt tartalmazó gáz- és porkorong veszi körül. Valójában a víz mennyisége akár háromszorosa is lehet a Föld óceánjaiban található vízének, és bolygók születési helye lehet - írja az Indy 100.

A Nature Astronomy folyóiratban megjelent kutatás szerint a vízgőz mennyisége növelheti annak esélyét, hogy egy bolygó lakhatóvá válik, miután ott kialakul. A HL Tauri körüli vízgőz és a korong egyéb jellemzői betekintést nyújthatnak azokba a körülményekbe is, amelyek hasonlóak lehettek a Naprendszer és a Föld kialakulásának korai szakaszában.

Stefano Facchini, a Milánói Egyetem munkatársa a projekt vezető szerzője, és megosztotta izgalmát, amiért hatalmas mennyiségű vízgőzt találtak ugyanabban a régióban, ahol valószínűleg bolygók keletkeznek.