Gigantikus építményt találtak a tenger alatt, földönkívüliek búvóhelye lehet

A Daily Mail beszámolója szerint Waring a Seabed 2030 projekt tengerfenéki térképeit böngészve figyelt fel a különös alakzatra. A kutató becslése alapján a képződmény körülbelül 10 mérföld, azaz 16 kilométer hosszú és mintegy 6,4 kilométer széles lehet és földönkívüliek élhetnek rajta.

Óriási rejtélyt találtak a tengerfenéken, földönkívüliek bázisa lehet.

Fotó: freepik / AI generált / Magnific

Földönkívüliek élhetnek a tenger mélyén egy kutató szerint

Waring „megalitikus építményként” hivatkozott rá, és úgy véli, hogy a szerkezet akár 10–15 mérfölddel, vagyis 16–24 kilométerrel is a tengerfenék alá nyúlhat. Szerinte a hatalmas méret, a szokatlan geometriai forma és az elszigetelt elhelyezkedés arra utalhat, hogy nem egyszerű geológiai képződményről van szó.

A kutató még ennél is tovább ment:

azt állítja, hogy a helyszín akár jelenleg is lakott lehet, és szerinte földönkívüliek élhetnek odalent.

Úgy véli, a feltételezett építményben akár húsz, egyenként az Empire State Buildinghez mérhető méretű épület is elférhetne.

A Daily Mail ugyanakkor kiemeli, hogy nincs független bizonyíték arra, hogy a képződmény mesterséges eredetű, nem beszélve arról, hogy földönkívüliek használnák. Ennek igazolásához részletes szonárfelvételekre, víz alatti képekre és fizikai bizonyítékokra lenne szükség.

Waring a héten egy másik különös felfedezésről is beszélt: Kuba partjainál geometrikus alakzatokat vélt egy elsüllyedt ősi város maradványainak. Ezt azonban szintén nem erősítették meg régészek vagy tengerkutatók.