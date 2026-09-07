Megtalálták az egyik leghalálosabb rák gyenge pontját – áttörést hozhat az új felfedezés

A glioblasztóma az egyik leghalálosabb daganattípus, amelynek kezelésében az elmúlt években viszonylag kevés áttörés történt. A tumorok ugyanis gyakran ellenállnak a sugárkezelésnek és a kemoterápiának is, miközben rendkívül gyorsan képesek alkalmazkodni.

Glioblasztóma: megtalálták az egyik leghalálosabb agydaganat gyenge pontját

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Az Ohio State University Comprehensive Cancer Center kutatói most egy SET nevű fehérjét azonosítottak, amely fontos szerepet játszhat a daganat védekezésében. A laboratóriumi és állatkísérletek alapján a SET blokkolásával megakadályozható volt a daganatok kialakulása, illetve a rákos sejtek érzékenyebbé váltak a kezelésre.

Egy enzim lehet a kulcs

A kutatók elsősorban a PP2A nevű enzimet vizsgálták. Ez az enzim több olyan sejten belüli folyamatot szabályoz, amelyek hatással vannak a daganat növekedésére, túlélésére és arra is, hogy a rákos sejtek miként reagálnak a kezelés okozta károsodásra.

A glioblasztóma sejtjei három fehérje – az ANP32A, a CIP2A és a SET – segítségével képesek visszaszorítani a PP2A működését. A kutatók szerint ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a daganat túlélje a sugárkezelést és más terápiákat.

Amikor a kutatók laboratóriumi és állatkísérletes modellekben blokkolták ezeket a fehérjéket, kevesebb rákos sejt maradt életben. A megmaradt sejtek ráadásul érzékenyebbé váltak a sugárzásra.

A SET különösen ígéretes célpontnak bizonyult: blokkolása olyan erős hatást váltott ki, hogy a kísérleti modellekben megakadályozta a tumorok kialakulását.

Arnab Chakravarti, az Ohio State University sugár-onkológiai részlegének vezetője szerint a felfedezés új lehetőséget teremthet arra, hogy a jelenleg alkalmazott kezelések hatékonyabban működjenek.

A cél tehát nem feltétlenül egy teljesen új terápia létrehozása lenne, hanem a daganat védekezőképességének gyengítése, hogy a sugárkezelés és a kemoterápia hatékonyabban tudja elpusztítani a rákos sejteket.

Még messze van a betegek kezelése

A kutatás eredményei egyelőre csak laboratóriumi és állatkísérletekből származnak, ezért egyáltalán nem bizonyított, hogy az eljárás emberekben is működik és biztonságos.