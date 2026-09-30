Ultrahanggal figyelték, hogyan épít magának fészket egy halálos daganat

A glioblasztóma egy kifejezetten nehezen kezelhető daganat, amelynél az ötéves túlélési arány mindössze 5–7 százalék. Növekedése során szorosan összefonódik a környező egészséges agyszövettel és az erekkel. Ezeket a saját túlélése érdekében át is formálja. Az új képalkotó módszer sokat segíthet ezen folyamatok megértésében.

Különleges eljárással figyelték, miként alakítja át a glioblasztóma a környezetét (illusztráció)

Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

Így vált láthatóvá a glioblasztóma

A Caltech munkatársa, Mikhail Shapiro által vezetett kutatócsoport három egér agyába ültetett génmódosított, emberi glioblasztómasejteket. Ezt követően 11 napon át követték a daganatok fejlődését egy olyan ultrahangos eljárással, amely három különböző képalkotó módszert ötvöz.

A daganatsejtekbe olyan bakteriális géneket juttattak, amelyek hatására apró, gázzal telt hólyagok képződtek. Ezeknek köszönhetően az ultrahangfelvételeken a daganat élesen elkülönült a környező szövetektől.

Az eljárás második része az agyi aktivitást kísérő vértérfogat-változásokat mérte. A harmadik fázisban a véráramba fecskendezett apró buborékok segítségével térképezték fel a daganat körüli ereket.

Magát a daganatot és az agyi aktivitáshoz kötődő változásokat éber állatokon vizsgálták, az érhálózatról azonban altatásban készítettek részletes felvételeket.

"Fészket" építő daganat: elmozduló agyszövet és átrendeződő erek

A növekvő daganatok elmozdítottak egy közeli, a látási információk feldolgozásáért felelős agyterületet. A vizuális ingerekre adott vérkeringési válasz is gyengült, bár ez a csökkenés csak egy egérnél volt statisztikailag jelentős. Egy másik állatnál a változás mindkét oldalon megmutatkozott.

A daganat körül az erek szintén eltolódtak és átrendeződtek. Annál az egy egérnél, amelynél teljes adatsor állt rendelkezésre, lassabb véráramlást mértek, emellett érszűkületre vagy elzáródásra utaló jeleket is észleltek.

A daganaton belüli vértérfogat ráadásul a környező agyterületekétől eltérő ritmusban ingadozott. Ennek pontos okát és jelentőségét egyelőre még nem ismerik.

Egyelőre csak a technika működőképességét tesztelték

Az iScience folyóiratban megjelent kutatás elsősorban az új módszer működőképességét tesztelte. A kísérletben mindössze három egér vett részt, ráadásul az alkalmazott daganatmodell nem adja vissza teljesen az emberi glioblasztóma összetettségét.