Aggasztó jelentést adott ki az ENSZ: már szinte megállíthatatlan a globális felmelegedés

Idén nyáron mindenki a saját bőrén érezhette a globális felmelegedést - legyen szó az aszályról, a hőségről vagy az extrém időjárási jelenségekről -, azonban az ENSZ új jelentése sem ígér sok jót a jövővel kapcsolatban.

Már nem az 1,5 fok a határ a globális felmelegedésnél, hanem minden tizedfok számít. (Képünk illusztráció) Fotó: Vémi Zoltán / MW

Már nem az 1,5 fok a határ a globális felmelegedésnél, hanem minden tizedfok számít

Az UNEP túlmelegedés korlátozásáról szóló jelentése kiemelte, hogy a globális felmelegedés mértéke várhatóan néhány éven belül meghaladja az iparosodás előtti szinthez képesti 1,5 fokot. Minden további tizedfok növeli a klímaváltozás kockázatait és hatásait, ezért a legfontosabb cél a felmelegedés csúcspontjának minimalizálása, majd a felmelegedés mielőbbi visszaszorítása 1,5 fokra vagy az alá.

Az 1,5 °C feletti felmelegedés egyre súlyosabb szélsőséges időjárást, ökoszisztéma-veszteséget, tengerszint-emelkedést, egészségügyi, élelmezési és vízellátási problémákat, valamint infrastruktúrában és gazdaságokban okozott károkat eredményez. Egyes folyamatok - például jégtakarók összeomlása, az Atlanti-óceáni keringés megváltozása vagy az Amazonas átalakulása - átléphetnek olyan fordulópontokat, amelyek emberi időléptékben már nem vagy csak nagyon nehezen visszafordíthatók.

A legjobb fennmaradó stratégia az úgynevezett „túllövés-csúcs-csökkenés” pálya: gyors és tartós kibocsátáscsökkentéssel, különösen a metán és a szén-dioxid esetében, mielőbb el kell érni a nettó zéró kibocsátást, majd hosszú távon nettó negatív kibocsátással vissza kell térni 1,5 fok alá.

A szén-dioxid légkörből való eltávolítása (CDR) szükséges lehet, de nem helyettesítheti a kibocsátások radikális csökkentését, és alkalmazása komoly környezeti, társadalmi és igazságossági kérdéseket vet fel.

A kibocsátáscsökkentést és az alkalmazkodást párhuzamosan kell megvalósítani. A már elkerülhetetlen hatásokhoz való alkalmazkodásnak folyamatosan fejlődnie kell, különösen az olyan hirtelen vagy nem lineáris változások miatt, amelyekre a társadalmak nehezen tudnak felkészülni. A gyors globális fellépés csökkenti a károkat és az alkalmazkodás költségeit, miközben olyan előnyökkel is járhat, mint a tisztább levegő, jobb egészség és nagyobb energiabiztonság.