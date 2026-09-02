Felejtsd el a bunkereket: ez az ország lehet az egyetlen esélyed egy globális katasztrófa esetén

A tudósok szerint nincs értelme bunkerekbe menekülni, ha bekövetkezik egy globális katasztrófa. Ehelyett bárkinek, aki valóban túl akarja élni a világvégét, Ausztráliába kellene utaznia.

Több formában is érkezhet egy globális katasztrófa, de Ausztrália talán helyt állhat. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Több formában is érkezhet egy globális katasztrófa, de Ausztrália talán helyt állhat

A kutatók kidolgozták, hogy hol a legbiztonságosabb hely a világon, amikor globális katasztrófa lesújt - azonban ez még nem jelent biztos megoldást. A tanulmány vezető szerzője, Dr. Florian Ulrich Jehn, a Hageni Egyetem munkatársa a Daily Mailnek elmondta: „Ausztrália jön ki a legjobban, de valószínűleg még Ausztráliának is sok olyan kereskedelmi árura lenne szüksége, amelyre továbbra is hagyatkoznia kellene.”

Dr. Jehn és társszerzői több száz katasztrófáról szóló tanulmányt értékeltek, az aszteroida-becsapódásoktól és vulkánkitörésektől kezdve a nukleáris armageddonon át a biológiai hadviselésig. Végül azt találták, hogy azoknak az országoknak nagyobb esélyük van a katasztrófák átvészelésére, amelyek gazdagok, demokratikusak, távoliak, nagy ipari és mezőgazdasági bázissal rendelkeznek, és egy szigeten helyezkednek el - ebből következett Ausztrália.

Ausztrália rengeteg élelmiszert termel, messze van a konfliktusövezetektől, és egy hatalmas óceán veszi körül, amely tompítja a hőmérséklet-ingadozást, emellett még mindig vannak bányái, ipara és gyártókapacitása, rengeteg újrahasznosítható területe, valamint jó kormányzása és viszonylag alacsony egyenlőtlensége.

A Global Challenges folyóiratban megjelent új tanulmány szerint a globális katasztrófák három fő kategóriába sorolhatók.

A hirtelen napfénycsökkenési forgatókönyvek

Az elsők a hirtelen napfénycsökkenési forgatókönyvek (ASRS), amelyekben olyan eseményeket foglal magába, mint a vulkánkitörések, a nukleáris tél vagy az aszteroida-becsapódások, hirtelen porral takarják el a napot.

A globális katasztrofális infrastruktúra-veszteség

A globális katasztrofális infrastruktúra-veszteség (GCIL) néven ismert események tömeges zavarokhoz vezetnek az áramellátásban, a közlekedésben és az élelmiszer-termelő rendszerekben. Ezek származhatnak a napkitörések által okozott erős geomágneses viharokból, a nukleáris fegyverek nagy magasságú elektromágneses impulzusaiból vagy hatalmas kibertámadásokból.