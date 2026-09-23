Erre nem számítottak: veszélyes lehet elhagyni az Ozempicet

A St. Louis-i Washington Egyetem kutatói több mint 333 ezer, 2-es típusú cukorbetegséggel élő amerikai veterán adatait vizsgálták meg. A résztvevőket legfeljebb három éven át követték, és félévente ellenőrizték a GLP-1-receptor-agonista gyógyszerek alkalmazását. Az eredményeket a rangos BMJ Medicine folyóiratban publikálták. A GLP-1 gyógyszerek közé tartoznak a szemaglutidtartalmú készítmények (például az Ozempic és a Wegovy), valamint a tirzepatid hatóanyagúak (mint a Mounjaro és a Zepbound). Bár ezeket elsősorban a cukorbetegség kezelésére és a testsúlycsökkentés támogatására írják fel, korábban már bizonyították a szív- és érrendszerre gyakorolt kedvező hatásukat is.

A GLP-1 gyógyszerek a cukorbetegség kezelése mellett a testsúlycsökkentést is segíthetik, valamint szívvédő hatással is rendelkeznek

Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

A vizsgálat során azt kutatták, mekkora eséllyel fordul elő súlyos szív- és érrendszeri esemény (szívinfarktus, stroke vagy halálozás) a betegeknél.

Kiderült, hogy a GLP-1 gyógyszereket folyamatosan szedők körében ez a kockázat 18 százalékkal alacsonyabb volt, mint azoknál, akik egy másik típusú diabéteszgyógyszert, szulfonilureát használtak.

A GLP-1 gyógyszerek hat hónapos kihagyása is érezhető visszaesést okoz

A kezelés megszakítása egyértelműen káros: már egy hat hónapos szünet is 4–8 százalékkal növelte a kardiovaszkuláris kockázatot a megszakítás nélküli terápiához képest. Minél hosszabb ideig maradtak a betegek kezelés nélkül, annál rosszabbak lettek az esélyeik.

Egy év kihagyás 14 százalékos, míg két év szünet után a szívinfarktus, a stroke vagy a halálozás kockázata már 22 százalékkal volt magasabb, mint a GLP-1 gyógyszereket folyamatosan használók esetében.

A kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a gyógyszer elhagyásával a korábban felépített szívvédő hatás szinte teljesen semmivé válik.

Az újrakezdés csak részben hozza vissza a korábbi eredményeket

Ha valaki egy hosszabb megszakítás után újra elkezdi a terápiát, a védelem egy része ugyan visszaépül (az átlagos kockázatcsökkenés ilyenkor 18% helyett csak 12% volt), de már nem éri el a korábbi szintet. Ziyad Al-Aly, a kutatás vezetője elmondta, hogy a kezelés abbahagyásakor nemcsak a leadott súlyfelesleg térhet vissza, hanem újra felerősödhet a szervezetben a gyulladás, valamint megemelkedhet a vérnyomás és a koleszterinszint is.

A jelenséget a szakember „metabolikus ostorcsapásnak” nevezte, amely maradandó nyomokat hagy a szív egészségén.

A szakember éppen ezért hangsúlyozta, hogy a klinikumban kiemelt figyelmet kell fordítani a terápiahűségre. Alapvető fontosságú lenne a GLP-1 gyógyszerek mellékhatásainak proaktív kezelése és a magas költségek jelentette akadályok elhárítása, hogy a betegek ne kényszerüljenek a hosszú távú, krónikus betegségeket célzó terápia feladására.