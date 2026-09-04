Mit tesz az agyunkkal a gyakori tévénézés? Meglepő dolgot mutattak az MRI-felvételek

Egy kutatócsoport nagyjából 1700 felnőtt adatait vizsgálva arra kereste a választ, milyen kapcsolat áll fenn a gyakori tévénézés és az agy egészsége között. A résztvevők átlagosan 53 évesek voltak, amikor beszámoltak tévézési szokásaikról, és arról, hogy munkanapjuk mekkora részét töltik ülve. Húsz évvel később MRI-vel vizsgálták meg őket, az eredményeket pedig az Alzheimer’s and Dementia című szaklapban publikálták.

A gyakori tévénézés hosszú távon összefügghet az agy egyes területeinek kisebb térfogatával és az agyi kiserek károsodásának jeleivel (a kép illusztráció)

Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

Mit mutattak az MRI-felvételek a gyakori tévénézés hatásairól?

Azoknál, akik saját bevallásuk szerint nagyon sok időt töltöttek a képernyő előtt, több agyterület térfogata is kisebb volt, mint azoknál, akik ritkán vagy egyáltalán nem tévéztek. Ezek az eltérések az emlékezetért felelős, valamint az Alzheimer-kór korai szakaszához köthető régiókat is érintették. A sokat tévézőknél a homlok- és a nyakszirti lebeny is kisebbnek bizonyult, holott ezek a területek felelnek többek között a tervezésért, a figyelemért, a döntéshozatalért és a látott információk feldolgozásáért.

A felvételeken emellett több úgynevezett fehérállományi hiperintenzitást is felfedeztek.

Ezek a világos foltként megjelenő elváltozások az agyi kiserek károsodására utalhatnak, és gyakran hozzák őket összefüggésbe az öregedéssel, a stroke kockázatával, a szellemi hanyatlással és a demenciával.

Nem minden ülő tevékenység hat egyformán az agyra

A kutatók megállapításai akkor is helytállónak bizonyultak, amikor számításba vették a résztvevők fizikai aktivitását, testsúlyát, esetleges cukorbetegségét, valamint alkoholfogyasztási és dohányzási szokásait.

Érdekes módon a munka közbeni ülés egészen más képet mutatott. Akik a munkanapjuk nagy részét ülve töltötték, azoknál általában nagyobb volt a homlok- és nyakszirti lebeny térfogata, és kevesebb fehérállományi elváltozást találtak náluk, mint a sokat tévézőknél.

A kutatók szerint ez azzal magyarázható, hogy az íróasztali munkák többsége folyamatos figyelmet, problémamegoldást, kommunikációt és egyéb aktív szellemi tevékenységet követel meg.

Az olvasás, a munka, a kreatív alkotás vagy épp a társas interakciók tehát egészen másképp mozgatják meg az agyat, mint a passzív tévénézés.

Óvatosan a következtetésekkel

Fontos megjegyezni, hogy a tévézési szokásokról a résztvevők maguk számoltak be, és a kutatás elején nem készültek róluk kontroll MRI-felvételek. Így nem lehetett pontosan nyomon követni, hogyan változott az agyuk az évtizedek során. Az eredmények tehát inkább csak összefüggésre utalnak, de nem bizonyítják egyértelműen, hogy az elváltozásokat maga a tévénézés okozta.