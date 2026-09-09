Megvan a tökéletes módszer, amivel eltávolíthatók a vegyszerek a gyümölcsökről

Az ACS Nano folyóiratban bemutatott gyümölcsmosó készítmény apró keményítő-nanorészecskékből, csersavból és vasból áll. A csersav számos növényben és élelmiszerben megtalálható vegyület. A vas segít a csersavnak egy finom hálót képezni a keményítőrészecskék felületén, ez a szerkezet pedig képes megkötni és lemosni bizonyos növényvédőszer-molekulákat.

Az új gyümölcsmosó készítmény a kutatók szerint a hagyományos mosásnál hatékonyabban távolíthatja el a gyümölcsök felületéről a növényvédőszer-maradványokat

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Az új gyümölcsmosó készítmény sokkal hatékonyabb, mint a csapvíz

A kísérletek során az almák héjáról a tiabendazol nevű gombaölő szer több mint 85 százalékát sikerült lemosni az új szerrel. Összehasonlításképp: a csapvíz 48, a szódabikarbóna pedig 65 százalékos hatékonyságot ért el. Két másik növényvédő szernél is kiváló eredmények születtek: az acetamiprid maradványainak 93 százalékát, míg az imidaklopridénak 89 százalékát tüntette el az új módszer.

Fontos megjegyezni, hogy a vizsgálat csak a gyümölcsök felületén lévő vegyszermaradványokra terjedt ki.

Bizonyos növényvédő szerek ugyanis már a növekedés során beépülhetnek a növényi szövetekbe, ahonnan betakarítás után sokkal nehezebb eltávolítani őket. Emiatt az új készítmény sem tudja teljesen megszüntetni a vegyszerterhelést, de a felületi szennyeződést jelentősen csökkenti.

A vékony bevonat a kiszáradást is lassítja

A folyadékba mártott gyümölcsökön egy leheletvékony védőréteg alakul ki, amely gátolja a nedvességvesztést. Ez nem egy vastag, viaszos bevonat, hanem egy finom filmréteg, amely segít megőrizni a termés vonzó külsejét, és lassítja a minőségromlást.

Ez a hatás a tárolási teszteken is jól látszott.

A kezeletlen szőlőszemek 15 nap alatt a súlyuk majdnem felét (45 százalékát) elveszítették, míg a kezelt szemeknél ez az arány mindössze 21 százalék volt.

A frissen felvágott almánál 48 óra elteltével 17, illetve 9 százalékos súlyveszteséget mértek.

A kezelt szőlő ráadásul frissebbnek hatott, az almaszeletek pedig tovább megőrizték világos színüket.

Az otthoni használatra még várni kell

A kutatók szerint a módszer a gyakorlatban egyelőre a betakarított terményeket feldolgozó üzemekben alkalmazható hatékonyan. Ezekben a létesítményekben ugyanis sokkal pontosabban szabályozható a mosás ideje, a folyadék koncentrációja és a mosóvíz kezelése, mint a háztartásokban. A nyersanyagköltség ráadásul rendkívül alacsony, almánként kevesebb mint 0,032 dollár. Ugyanakkor a szakemberek már dolgoznak egy otthoni használatra szánt, permetezhető változaton is.