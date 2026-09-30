A William & Mary egyetem kutatói több mint 2580 tengeri hőhullámot elemeztek húsz amerikai folyótorkolat két évtizedes adatsorai alapján. Vizsgálatuk szerint a szokatlanul meleg víz gyakran már hetekkel a hivatalosan meghatározott hőhullám előtt megjelenik, és annak vége után is hosszú ideig fennmarad.

Sokkal pusztítóbbak lehetnek a tengeri hőhullámok, mint eddig hitték

Fotó: Unsplash

A tengeri hőhullámok után sem múlik el a veszély

A szakemberek eddig jellemzően elkülönült eseményekként vizsgálták a tengeri hőhullámokat, egyértelmű kezdő- és végponttal. Az új eredmények azonban azt mutatják, hogy a hőhullám előtti és utáni felmelegedés legalább akkora, esetenként még nagyobb terhelést jelenthet, mint maga a szélsőséges esemény.

A kutatók két csoportot különítettek el. Az esetek körülbelül kétharmadánál a magasabb vízhőmérséklet nagyjából 60 napig tartott a hőhullám körül. A fennmaradó, úgynevezett összetett eseményeknél akár 90 napos felmelegedési időszakokat is megfigyeltek, amelyek több mint háromszoros hőterhelést okoztak magához a hőhullámhoz képest.

A tartósan meleg víz önmagában is veszélyezteti a tengeri fajokat, emellett oxigénhiányt és káros algavirágzást is előidézhet. Ezek együttesen tovább növelhetik a korallzátonyokra, tengeri füves területekre és más part menti ökoszisztémákra nehezedő nyomást.