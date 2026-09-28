Leesett a NASA álla, amikor meglátták, mi jelent meg a Holdon

A McGetchin nevű holdkráter 2024. április 11. és május 22. között alakult ki a Hold keleti peremének közelében. Robert Wagner képfeldolgozási szakértő 2025. október 24-én vette észre a nyomát, miközben a NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) holdszondájának képeit vizsgálta.

A McGetchin nevű holdkráter a NASA felvételén

Fotó: NASA Goddard/Intuitive Machines/Robert Wagner

Százévente egyszer történhet ekkora becsapódás a Holdon

A kutatók úgy becsülik, hogy a krátert egy három-hat emeletes épület méretű üstökös vagy kisbolygó hozta létre. Az ütközés 43 méter mély gödröt vájt a felszínbe.

Ehhez fogható becsapódás csak nagyon ritkán, évszázadonként legfeljebb egyszer éri a Holdat.

Mivel a Holdnak – a Földdel ellentétben – nincs számottevő légköre, semmi sem tudja lefékezni vagy elégetni a közeledő kőzetdarabokat. Ezek az égitestek így hatalmas sebességgel, közvetlenül a felszínbe csapódnak.

Egy fényes folt árulta el a kráter helyét

Wagner egy speciális programmal hasonlította össze a régebbi és az újabb felvételeket, ami jól megmutatta a képek közötti eltéréseket. Így vett észre egy feltűnően fényes, sötét udvarral körülvett foltot, amelyet a szétszóródó anyag hozott létre a becsapódáskor. Mivel a mintázat elég kiterjedt volt, sokkal könnyebb volt kiszúrni, mint a kisebb becsapódások nyomait. A kutatók ezután az LRO nagyobb felbontású kamerájával is megvizsgálták a területet, és pontosan meghatározták a kráter méretét és alakját.

Szokatlan lehűlés a kráter környékén

Az űrszonda Diviner nevű hőmérséklet-mérője kimutatott egy másik érdekes jelenséget is.

A krátert övező, nagyjából 6,4 kilométer széles terület éjszakánként 9 Celsius-fokkal hidegebb, mint a környező holdfelszín.

Az anomáliát a felszínt borító poros, kőzettörmelékes réteg, a regolit fellazulása okozza: a becsapódás felkavarta az anyagot, így az veszített a tömörségéből. Ennek következtében rosszabbul tartja meg a hőt, és napnyugta után sokkal gyorsabban lehűl.

A megfigyelések jól mutatják, hogy egy-egy becsapódás hatása jócskán túlnyúlhat magán a kráteren. Mindez a jövőbeli holdküldetések szempontjából is fontos lehet, hiszen a lazább felszíni réteg jelentősen befolyásolhatja a holdjárók haladását és a kerekek tapadását.

A friss kutatási eredményeket a Science Advances folyóirat két tanulmánya részletezte.