Megoldódhatott a Hold keletkezésének rejtélye – új elmélettel álltak elő a tudósok

A Hold keletkezése évtizedek óta foglalkoztatja a kutatókat. A legelterjedtebb elmélet szerint mintegy 4,5 milliárd évvel ezelőtt egy Theia nevű, Mars méretű égitest ütközött a fiatal Földdel. A becsapódás hatalmas mennyiségű anyagot lökött az űrbe, amelyről eddig úgy gondolták, hogy hosszabb idő alatt állt össze a Holddá.

A Hold keletkezése a Föld és a Theia hatalmas ütközéséhez köthető. Az új szimulációk szerint a folyamat meglepően gyors lehetett (illusztráció)

Fotó: HANDOUT / NASA

Hogyan keletkezett a Hold?

A Southwest Research Institute és az Arizonai Egyetem kutatói új számítógépes szimulációkkal vizsgálták az ütközést. A modellek szerint bizonyos körülmények között nem évek kellettek a folyamat végbemeneteléhez: akár öt órán belül kialakulhatott egy nagyrészt egyben lévő Hold.

A kutatók szerint ebben döntő szerepet játszhatott a Föld és a Theia ütközés előtti hőmérséklete, valamint az égitesteket alkotó anyagok szilárdsága. A korábbi modellek ezeket a tényezőket kevésbé vették figyelembe. A szimulációk szerint a forróbb égitestek gyengébbek, ezért könnyebben szétszakadnak egy hatalmas becsapódás során. A hűvösebb testek viszont szilárdabbak, így nagyobb eséllyel maradhatnak részben egyben.

A Hold keletkezése a Föld és a Theia ütközéséből

Az egyik, kutatásban részt vevő tudós, Adeene Denton elmondta, hogy amikor a szimulációban az ütköző égitestek megfelelő hőmérsékleti viszonyait is figyelembe vették, körülbelül öt órán belül egy nagyrészt egyben maradó Hold alakult ki. Az Astrophysical Journal Letters folyóiratban megjelent kutatás segíthet pontosabban meghatározni, mikor történt a Holdat létrehozó ütközés. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a Föld és a Hold rendkívül hasonló összetételének magyarázata továbbra is nyitott tudományos kérdés – olvasható a Daily Mail oldalán.