Meglepő dolog derült ki a hosszú élet titkáról: eddig rosszul csináltuk volna?

- Tényleg tovább élhetünk, ha kevesebb fehérjét eszünk?
- Milyen kapcsolat lehet a fehérjebevitel és a hosszú élet között?
- Mely aminosavak befolyásolhatják az élettartamot?
- Mit mutattak eddig az embereken végzett vizsgálatok?
A Cell Press Blue folyóiratban megjelent elemzés szerint a mérsékeltebb fehérjebevitel kedvezően befolyásolhat több, az egészséges öregedéssel összefüggő folyamatot. A hosszú élet szempontjából a legerősebb eredmények egyelőre állatkísérletekből származnak.
Ez lehet a hosszú élet egyik titka
A kutatók nem fehérjehiányt idéztek elő, hanem úgy csökkentették a bevitt mennyiséget, hogy az állatok továbbra is elegendő proteint kaptak szervezetük működéséhez. Több kísérletben ennek ellenére csökkent a testzsír és nőtt az energiafelhasználás. Embereknél is megjelentek biztató eredmények. Egy 43 napos vizsgálatban csökkent a résztvevők testsúlya, testzsírtömege és éhomi vércukorszintje, egy másik kutatás pedig jobb inzulinérzékenységet mutatott.
Mely aminosavak befolyásolhatják az emberi élettartamot?
Az izoleucin csökkentése egy kísérletben 33 százalékkal hosszabbította meg a hím egerek életét, míg kevesebb valin mellett 23 százalékos növekedést mértek. Metioninszegény étrenddel patkányok egyes vizsgálatokban akár 42 százalékkal tovább éltek. A kutatók szerint ezekben a hatásokban szerepe lehet az FGF21 nevű hormonnak, amely növelheti az energiafelhasználást, segítheti a vércukorszint szabályozását és mérsékelheti a gyulladást.
A kevesebb fehérje emellett serkentheti a sejtek természetes „takarító” folyamatát is, amelynek során a szervezet lebontja és újrahasznosítja a sérült sejtrészeket. Ez a folyamat az életkor előrehaladtával egyre kevésbé hatékony. A kutatások ugyanakkor nem bizonyítják, hogy az emberek pusztán kevesebb fehérje fogyasztásával tovább élnek. A fehérje továbbra is fontos az izomépítéshez és az edzéshez való alkalmazkodáshoz – írja a Focus Online.
A hosszú élet nem álom: elég hozzá ez az öt egyszerű trükk
Kevesen gondolnák, de sokszor a legapróbb dolgok a leghatékonyabbak. A hosszú élet eléréséhez nem kell csodaszer – elég néhány egyszerű szokást beépíteni a mindennapjainkba.
103 éves koráig aktív maradt: a világ legidősebb praktizáló orvosa elárulta a hosszú élet titkát
Dr. Howard Tucker több mint egy évszázadon át bizonyította, hogy az aktív életmód és a kíváncsiság valóban sokat számít. A világ legidősebb praktizáló orvosa szerint a hosszú élet titka nem a szélsőségekben, hanem a mértékletességben, a tanulásban és az emberi kapcsolatokban rejlik.