Találtak egy lényt, ami még a pokolban is életben maradna

A hőtűrő amőba a kaliforniai Lassen Volcanic Nemzeti Park meleg vizű patakjaiból került elő. A kutatók az új fajt Incendiamoeba cascadensis néven írták le, eredményeiket pedig a Cell című tudományos folyóiratban publikálták.

A hőtűrő amőba (Incendiamoeba cascadensis) extrém magas hőmérsékleten is képes növekedni és szaporodni

Fotó: Beryl Rappaport

A hőtűrő amőba 63 Celsius-fokon is szaporodik

Az amőbák folyamatos alakváltoztatásra képes egysejtű élőlények, amelyek az állatokhoz, a növényekhez és a gombákhoz hasonlóan a sejtmagvasok, vagyis az eukarióták csoportjába tartoznak. A tudósok évtizedeken keresztül úgy gondolták, hogy az eukarióta szervezetek növekedésének felső hőmérsékleti határa 60 Celsius-fok körül van.

Az újonnan vizsgált amőba azonban még 57 Celsius-fokon is erőteljesen növekedett a laboratóriumban, sőt osztódása 63 Celsius-fokon sem állt le.

Amint a hőmérséklet 63 Celsius-fok fölé emelkedik, az amőba megváltoztatja az alakját, és védőréteget von maga köré. A kísérletek során még a 70 Celsius-foknak kitett példányok is képesek voltak regenerálódni, miután ismét hűvösebb környezetbe kerültek.

Minek köszönheti az egysejtű a különleges képességét?

Az örökítőanyag vizsgálata kimutatta, hogy az új faj a mérsékeltebb hőmérsékletű környezetben élő amőbákhoz képest több olyan génnel rendelkezik, amely a fehérjék épségének megőrzéséért és a DNS javításáért felelős. Ezek a genetikai adottságok nagyban hozzájárulhatnak a rendkívüli hőség elviseléséhez.

Emellett a sejt fehérjéinek felszínén nagyobb arányban találhatók pozitív töltésű aminosavak. E sajátosság egyes erősen hőtűrő baktériumokra és archeákra is jellemző, és segíthet megőrizni a fehérjék stabilitását, így szélsőséges melegben sem veszítik el térbeli szerkezetüket.