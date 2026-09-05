Idegen élet nyomaira bukkanhat a Jupiter holdjainál az űrszonda

A Jupiter Icy Moons Explorer, vagyis JUICE jelenleg mintegy 30 ezer mérföldes sebességgel tart a Jupiter felé, és várhatóan 2031-ben érkezik meg. Az ESA műveleti vezetője, Angela Dietz úgy fogalmazott, hogy számít valamilyen idegen élet felfedezésére, még ha az csupán baktériumokhoz hasonló egyszerű életforma is lenne.

Idegen életet találhatanak a Jupiter holdjain. Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA

A Jupiter jeges holdjai rejthetik az idegen élet titkát

A szonda elsősorban a Ganymedest, az Európát és a Callistót vizsgálja majd. Ezek kérge alatt a feltételezések szerint hatalmas vízkészletek találhatók. A Ganymedes felszín alatti óceánjában például a Föld óceánjaiban található vízmennyiség többszöröse lehet.

A JUICE összesen tíz korszerű tudományos műszert visz magával, amelyekkel a holdak mágneses terét, felszínét és környezetét vizsgálhatja. A küldetés során több tucat elrepülést hajt végre a Jupiter és holdjai mellett, végül pedig egy teljes évet tölthet Ganymedes körül keringve.

Ha a szonda valóban az élet jelenlétére utaló jeleket talál, a következő lépés egy újabb küldetés lehet, amely leszállóegységet juttatna a felszínre, és megpróbálna átfúrni a több kilométer vastag jégrétegen.

A szakértő szerint azonban az emberes küldetés egyelőre szóba sem jöhet. A Jupiter környezetében ugyanis rendkívül erős a sugárzás, amely rövid idő alatt halálos lehet az ember számára. A JUICE műszereit ezért speciális sugárzásvédelemmel látták el.

A kutatók szerint tehát egyelőre nem az emberek, hanem az űrszonda keresheti meg a választ arra a kérdésre, amely évtizedek óta foglalkoztatja az emberiséget: egyedül vagyunk-e az univerzumban?