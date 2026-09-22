Minden megváltozhat, amit az időről gondoltunk – meghökkentő elmélettel álltak elő a kutatók

Létezik-e valójában az idő?

Miért gondolják a fizikusok, hogy az idő csak illúzió lehet?

Hogyan keletkezhet az idő a kvantum-összefonódásból?

Lehet, hogy az idő nem a világegyetem alapvető része, hanem mélyebb kvantumfolyamatok következménye. Alessandro Coppo és kutatótársai olyan elméletet vizsgáltak, amely szerint az idő érzékelése a kvantum-összefonódásból alakulhat ki – olvasható az Indy100.com oldalán.

Az idő talán nem a valóság alapvető része, hanem kvantum-összefonódásból kialakuló jelenség. Egy új elmélet ezt próbálja megmagyarázni (illusztráció)

Fotó: Andrik Langfield / Unsplash

Mi az a kvantum-összefonódás és mi köze a részecskéknek az időhöz?

A kvantum-összefonódás során két részecske állapota olyan szorosan kapcsolódik egymáshoz, hogy az egyik változása összefügg a másik állapotával, még akkor is, ha nagy távolság választja el őket.

A kutatók szerint hasonló kapcsolat állhat az idő hátterében is. Elképzelésük szerint az idő akkor jelenik meg számunkra, amikor egy rendszer kapcsolatba kerül egy referenciaóraként működő másik rendszerrel.

Hogyan keletkezhet az idő a kvantum-összefonódásból?

Az elmélet egyik legkülönösebb következménye, hogy ilyen kvantumkapcsolat nélkül egy külső megfigyelő számára a világegyetem akár statikusnak és változatlannak is tűnhetne.

Ez azt jelentené, hogy az idő, amelyet a mindennapi életben folyamatosan érzékelünk, nem feltétlenül önálló része a valóságnak. Ehelyett mélyebb kvantumkölcsönhatásokból kialakuló jelenség lehet. Coppo szerint a fizika évszázadokon keresztül alapvető adottságként kezelte az időt, anélkül hogy valóban megkérdőjelezte volna annak természetét.