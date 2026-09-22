Minden megváltozhat, amit az időről gondoltunk – meghökkentő elmélettel álltak elő a kutatók

- Létezik-e valójában az idő?
- Miért gondolják a fizikusok, hogy az idő csak illúzió lehet?
- Hogyan keletkezhet az idő a kvantum-összefonódásból?
Lehet, hogy az idő nem a világegyetem alapvető része, hanem mélyebb kvantumfolyamatok következménye. Alessandro Coppo és kutatótársai olyan elméletet vizsgáltak, amely szerint az idő érzékelése a kvantum-összefonódásból alakulhat ki – olvasható az Indy100.com oldalán.
Mi az a kvantum-összefonódás és mi köze a részecskéknek az időhöz?
A kvantum-összefonódás során két részecske állapota olyan szorosan kapcsolódik egymáshoz, hogy az egyik változása összefügg a másik állapotával, még akkor is, ha nagy távolság választja el őket.
A kutatók szerint hasonló kapcsolat állhat az idő hátterében is. Elképzelésük szerint az idő akkor jelenik meg számunkra, amikor egy rendszer kapcsolatba kerül egy referenciaóraként működő másik rendszerrel.
Hogyan keletkezhet az idő a kvantum-összefonódásból?
Az elmélet egyik legkülönösebb következménye, hogy ilyen kvantumkapcsolat nélkül egy külső megfigyelő számára a világegyetem akár statikusnak és változatlannak is tűnhetne.
Ez azt jelentené, hogy az idő, amelyet a mindennapi életben folyamatosan érzékelünk, nem feltétlenül önálló része a valóságnak. Ehelyett mélyebb kvantumkölcsönhatásokból kialakuló jelenség lehet. Coppo szerint a fizika évszázadokon keresztül alapvető adottságként kezelte az időt, anélkül hogy valóban megkérdőjelezte volna annak természetét.
Miért nehéz bizonyítani, hogy az idő nem alapvető része a valóságnak?
A kérdés egyik legnagyobb problémája, hogy az általános relativitáselmélet és a kvantummechanika eltérően kezeli az időt. A relativitáselméletben az idő a térrel összefonódva, a gravitáció hatására is változhat, míg a kvantummechanikában nem ugyanilyen szerepet tölt be.
Az új elmélet ezért megoldást kínálhat a két világ közötti ellentmondásra, de egyelőre komoly akadály, hogyan lehetne mindezt kísérletileg bizonyítani. A kutatók eredményei a Physical Review A folyóiratban jelentek meg. Az elképzelés még korai szakaszban jár, de alapjaiban változtathatja meg azt, ahogyan az időről és magáról a valóságról gondolkodunk.
Mi az idő? Valóság vagy illúzió?
Senki nem tudja. Bár életünk szerves része az idő, mégis a fizika egyik legnagyobb rejtélye. Albert Einstein és sok fizikus úgy véli, hogy az idő csak illúzió. A tudósok egyre inkább elutasítják azt a régóta fennálló nézetet, hogy az idő az univerzum egyik alapvető jellege. Sok fizikus azt mondja, hogy az idő illúzió és az az érzetünk, hogy az idő folyik, nem teszi ezt valósággá.
Einstein azt mondta, hogy az idő nem abszolút, és a megfigyelőtől függ. Ha az idő nem valós, nincs semminek kezdete és vége az univerzumban. Minden egyszerre történik. Ugyanakkor mérni, kvantifikálni tudjuk, megfigyeljük a múlását és múlásának következményeit, folyását megállítani azonban nem vagyunk képesek, ami arra utal, hogy valóban létezik.