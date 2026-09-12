Nagy felfedezést tettek a kutatók: kiderült, mire képes a szív egy infarktus után

Fontos felfedezést tettek a Sydney-i Egyetem, a Baird Institute és a Royal Prince Alfred Hospital kutatói. Eredményeik szerint az emberi szív egy szívinfarktus után új izomsejteket képes termelni. A felfedezés megkérdőjelezi azt a régóta elfogadott feltételezést, hogy az infarktus során elpusztult szívizom már egyáltalán nem képes regenerálódni.

Infarktus után is van remény.

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Meglepő felfedezés az emberi szívről: infarktus után is képes regenerálódni

A kutatók eredményeit a Circulation Research című folyóiratban publikálták. Dr. Robert Hume, a tanulmány első szerzője szerint az új eredmények azért különösen fontosak, mert az infarktus után a szív hegesedik, ugyanakkor bizonyítékot találtak arra, hogy

új izomsejtek is keletkeznek benne.

A természetes regeneráció azonban jelenleg nem elég erős ahhoz, hogy pótolja az infarktus során elpusztult teljes izomállományt. A kutatók ezért abban bíznak, hogy a folyamat megértésével később olyan kezeléseket fejleszthetnek ki, amelyek felerősítik a szív saját regenerációs képességét.

Korábban egereknél már megfigyelték, hogy infarktus után fokozódik a szívizomsejtek osztódása. Az ausztrál kutatás azonban elsőként mutatta ki ugyanezt a jelenséget emberekben.

A szívinfarktus komoly és tartós károsodást okozhat: akár a szív sejtjeinek egyharmada is elpusztulhat. Bár a kezelések fejlődésének köszönhetően egyre többen élik túl az akut eseményt, sok betegnél később szívelégtelenség alakul ki. Ilyenkor a szív már nem képes megfelelő hatékonysággal pumpálni a vért a szervezet számára.

A kutatás egyik különlegessége, hogy a tudósok élő emberek szívéből származó szövetmintákat is vizsgáltak. A mintákat olyan betegektől gyűjtötték, akik szívkoszorúér-műtéten estek át a sydney-i Royal Prince Alfred Hospitalban. A kutatók beteg és nem beteg szívterületekről is kaptak mintákat.

Ez új lehetőséget adhat a tudósoknak arra, hogy laboratóriumi körülmények között pontosabban vizsgálják, mi történik az emberi szívben, és hogyan indul be annak természetes regenerációja.

A kutatók hosszabb távú célja olyan kezelések kidolgozása, amelyek képesek lehetnek új szívizomsejtek létrehozására és ezáltal a szívelégtelenség visszafordítására. Ehhez több olyan fehérjét is azonosítottak, amelyekről korábban egereknél már kimutatták, hogy szerepet játszanak a szív regenerációjában.