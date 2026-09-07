Veszélyes kártevő bukkant fel a határnál: a szakértő szerint csak idő kérdése, mikor jelenik meg Magyarországon

A Nébih augusztus 13-i közleménye szerint a szlovén hatóságok júliusban egy nőstény japán cserebogarat fogtak be (Popillia japonica) Pince település autópálya melletti pihenőhelyén, alig 500 méterre a magyar határtól. Bár az első egyed észlelése mindig komoly megtelepedési és szaporodási kockázatot jelez, a környék növényein egyelőre nem találtak kártételre utaló nyomokat, ráadásul a közelben nincs sem ültetvény, sem kertészeti áruda. Mit érdemes tudni a japán cserebogárról?
A szakértő szerint csak idő kérdése a japán cserebogár hazai megjelenése
Dr. Vig Károly az Origónak elmondta, teljesen biztosra vehető, hogy a faj idővel Magyarországon is felbukkan.
„Meg fog jelenni; az a kérdés, mikor veszik észre”
– fogalmazott.
Különösen fontosnak tartja, hogy a nyugati és délnyugati országrészben élők felismerjék a rovart, és azonnal jelezzék, ha gyanús példányt látnak. Ehhez azonban a jelenleginél is hatékonyabb állami tájékoztatásra lenne szükség, hiszen a lakosság csak akkor tud időben lépni, ha tisztában van azzal, mit is kell keresnie.
Több mint 300 növényfaj szerepel a kártevő étlapján
A japán cserebogár rendkívül sokféle növénnyel táplálkozik. A szakember elmondta, hogy a kifejlett bogarakat eddig több mint 300 különböző növényfajon figyelték meg táplálkozás közben. A talajban élő lárvák étrendjéről egyelőre kevesebbet tudunk.
A kifejlett rovarok a lombkoronát, míg a lárvák a gyökérzetet pusztítják. A helyzetet súlyosbítja, hogy ezek a bogarak hatalmas csoportokba verődve táplálkoznak. Ha rajokban lepnek el egy fát vagy veteményest, rövid idő alatt szinte mindent tarra rágnak.
„Gyakorlatilag mindent megesznek”
– érzékeltette a kártevő falánkságát a szakember.
Az öntözött területeken könnyebben megtelepedik
A klímaváltozás okozta aszályos időszakok némileg lassíthatják a japán cserebogár terjedését. Mivel a lárvák sekélyen, legfeljebb tíz centiméteres mélységben élnek, a felső talajréteg kiszáradásával a tojások és a lárvák is elpusztulhatnak.
Ezzel szemben az öntözött gyepek, golfpályák, városi parkok, kiskertek és gyümölcsösök ideális környezetet biztosítanak számukra. Ha a talaj felszíne folyamatosan nedves, jóval nagyobb az esély a megtelepedésükre és a károkozásra.
„Nem a víz mennyisége, hanem az öntözés rendszeressége a döntő”
– magyarázta dr. Vig Károly.
Őshazájában természetes ellenségei kordában tartják
A faj Japánban őshonos, ám ott nem számít jelentős kártevőnek, mivel természetes ellenségei kordában tartják a populációt. Európában és az Egyesült Államokban azonban hiányoznak ezek a fajspecifikus ragadozók, ezért itt nagyobb, pusztító állományok jöhetnek létre.
Észak-Amerikába valószínűleg az 1900-as évek elején hurcolták be. Európában sokáig csak az Azori-szigeteken fordult elő, de 2014-ben Milánó közelében, 2017-ben Svájcban, később pedig már Horvátországban és Szlovéniában is feltűnt.
Potyautasként utazza be a világot
Bár a japán cserebogár nem kifejezetten jó repülő, az emberi közreműködés révén mégis hatalmas távolságokat képes megtenni. Könnyedén megbújik járművekben, áruszállítmányokban, poggyászokban, sőt még a kempingfelszerelésekben is.
A szakértő rámutatott: az idegenhonos rovarok rohamos terjedését nem lehet kizárólag a klímaváltozás számlájára írni. Noha az enyhébb telek valóban segítik a fagyérzékenyebb, déli fajok túlélését, a kártevők túlnyomó többsége a globális kereskedelem révén érkezik.
Így azonosítható a japán cserebogár
A kifejlett rovar mindössze 10–12 milliméteres. Feje és előtora fémeszöld, míg szárnyfedői vöröses rézbarnák. Legjellegzetesebb azonosítója a teste két oldalán lévő öt-öt, valamint a potroh végén található további két fehér szőrcsomó.
Ezek alapján viszonylag könnyű megkülönböztetni a hazai fajoktól. Mivel a japán cserebogarak életük nagy részét a talajban töltik, kifejlett formában leginkább júliusban és augusztusban, mindössze egy-másfél hónapig találkozhatunk velük.
„Aki egyszer alaposan megnézi fényképen, könnyen megtanulhatja felismerni”
– mondta a szakértő.
Már a legkisebb gyanút is jelenteni kell
Mivel a japán cserebogár kiemelt zárlati károsítónak számít, a hatóságok kérik, hogy már a legkisebb gyanú esetén is tegyünk bejelentést. Ha gyanús bogarat vagy arra utaló kárképet látunk, azonnal értesíteni kell az illetékes vármegyei kormányhivatalt és a Nébihet. Fontos, hogy a külföldről hazatérők alaposan nézzék át csomagjaikat, járművüket és felszerelésüket, illetve kerüljék az ellenőrizetlen növények behozatalát.
Egy korán felfedezett populációt még jó eséllyel fel lehet számolni. A hímeket például a nőstények illatanyagaival működő, környezetbarát feromoncsapdákkal lehet hatékonyan befogni, emellett a kézi gyűjtés, illetve végső soron a vegyszeres irtás is megoldást nyújthat.
„Figyelmesnek kell lennünk, és már egyetlen gyanús egyed felbukkanását is jelenteni kell”
– figyelmeztetett dr. Vig Károly.
A lakosság gyors reakciója kulcsfontosságú lehet abban, hogy megakadályozzuk a kártevő hazai elterjedését.
A kőrisfák pusztítója már Magyarországon is megjelent
Nem a japán cserebogár az egyetlen idegenhonos betolakodó, amelyik veszélyt jelent a természetre. Idén júliusban például Beregsurányban feromoncsapdával fogtak be egy kőrisrontó karcsúdíszbogarat (Agrilus planipennis).
„Ez a faj véleményem szerint még a japán cserebogárnál is nagyobb veszélyt jelent”
– emelte ki dr. Vig Károly, hozzátéve, hogy a rovar bizonyítottan jelen van hazánkban, már csak az a kérdés, hogy milyen gyorsan fog elterjedni.
Ez a kártevő a hazai erdők és folyóparti ligetek kőrisfáit tizedeli, függetlenül attól, hogy a fák erdei vagy városi környezetben élnek. Észak-Amerikában már régóta jelen van, ott kemény vegyszeres irtással küzdenek ellene.
Sajnos a kőrisrontó karcsúdíszbogár ellen szinte lehetetlen védekezni. Mivel a lárva a fa belsejében fejlődik, a hagyományos növényvédelem hatástalan: a vegyszert injektálással vagy a gyökereken keresztül kell a növénybe juttatni. Ez a módszer viszont drasztikus, és nem szelektív, így a kártevők mellett az ártalmatlan, sőt a hasznos rovarokat is elpusztítja.
A szakember két ázsiai csillagos cincérfajra is kitért, amelyek ugyancsak az erdeinket fenyegetik, és bármikor felbukkanhatnak nálunk. Potenciális fenyegetésként említette továbbá az őszi sereghernyót – amely a kukoricát tizedelve már Romániában és Bulgáriában is megjelent –, valamint a keleti gyümölcslegyet és a diószút.
Az ellenőrizetlen kereskedelem a rovarok fő terjesztője
Az amerikai szőlőkabóca, illetve a jól ismert ázsiai márványospoloska már hosszú ideje megkeseríti a hazai gazdák életét. Utóbbi olyan szívós, hogy a gépjárművek gumiszigetelésébe rejtőzve egészen Ausztráliáig és Új-Zélandig eljutott.
„Az ellenőrizetlen kereskedelem az ilyen rovarok terjedésének igazi melegágya”
– szögezte le a múzeum tudományos igazgatóhelyettese, rámutatva, hogy a bevizsgálatlan áruk révén szinte bármikor újabb invazív fajok jelenhetnek meg az országban.
A szigorú határellenőrzések lazulásával a kártevők sokkal könnyebben átjutnak az országhatárokon. Nem véletlen, hogy az új fajokat a leggyakrabban az autópályák és pihenők környékén fedezik fel először.
Jelenleg rengeteg bejelentésköteles rovarfaj létezik (listájuk megtalálható a Nébih honlapján), melyek felderítése leginkább csapdázással történik.
A sikeres védekezéshez
- a prioritások pontos meghatározására
- és a megfelelő feromoncsapdák stratégiailag fontos területekre történő kihelyezésére van szükség.
Ha valaki szokatlan, gyanús rovart lát, érdemes lefotóznia és a képet elküldenie az izeltlabuak.hu oldalra, ahol a szakértők gyorsan azonosítani tudják az invazív fajokat.