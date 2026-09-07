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Figyelmeztetnek a szakemberek: jön a jégeső – mutatjuk, mi várható pontosan

invazív fajok

Veszélyes kártevő bukkant fel a határnál: a szakértő szerint csak idő kérdése, mikor jelenik meg Magyarországon

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Alig egy centiméter hosszú, mégis több száz növényfajt károsít, csoportosan pedig akár teljes tarrágást is okozhat. A japán cserebogár már közvetlenül a magyar határnál jár, és csak idő kérdése, hogy mikor észlelik Magyarországon. Ráadásul nem ez az egyetlen kártevő, ami miatt aggódnunk kell: egy másik, rendkívül veszélyes idegenhonos rovarfaj már a magyar erdőkben is megjelent. Dr. Vig Károlyt, a Savaria Múzeum tudományos igazgatóhelyettesét kérdeztük a japán cserebogárral és más fenyegető, invazív rovarfajokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról.
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A Nébih augusztus 13-i közleménye szerint a szlovén hatóságok júliusban egy nőstény japán cserebogarat fogtak be (Popillia japonica) Pince település autópálya melletti pihenőhelyén, alig 500 méterre a magyar határtól. Bár az első egyed észlelése mindig komoly megtelepedési és szaporodási kockázatot jelez, a környék növényein egyelőre nem találtak kártételre utaló nyomokat, ráadásul a közelben nincs sem ültetvény, sem kertészeti áruda. Mit érdemes tudni a japán cserebogárról?

Japán cserebogár (Popillia japonica) fémeszöld feje és vörösesbarna, lemezes csápjai szemből, közeli makrofotón
A japán cserebogár (Popillia japonica) fémeszöld feje közelről – a kártevő egy példányát a magyar határtól alig 500 méterre fogták be
Fotó: ULI DECK / DPA

A szakértő szerint csak idő kérdése a japán cserebogár hazai megjelenése

Dr. Vig Károly az Origónak elmondta, teljesen biztosra vehető, hogy a faj idővel Magyarországon is felbukkan.

Meg fog jelenni; az a kérdés, mikor veszik észre” 

– fogalmazott.

Különösen fontosnak tartja, hogy a nyugati és délnyugati országrészben élők felismerjék a rovart, és azonnal jelezzék, ha gyanús példányt látnak. Ehhez azonban a jelenleginél is hatékonyabb állami tájékoztatásra lenne szükség, hiszen a lakosság csak akkor tud időben lépni, ha tisztában van azzal, mit is kell keresnie.

Több mint 300 növényfaj szerepel a kártevő étlapján

A japán cserebogár rendkívül sokféle növénnyel táplálkozik. A szakember elmondta, hogy a kifejlett bogarakat eddig több mint 300 különböző növényfajon figyelték meg táplálkozás közben. A talajban élő lárvák étrendjéről egyelőre kevesebbet tudunk.

A kifejlett rovarok a lombkoronát, míg a lárvák a gyökérzetet pusztítják. A helyzetet súlyosbítja, hogy ezek a bogarak hatalmas csoportokba verődve táplálkoznak. Ha rajokban lepnek el egy fát vagy veteményest, rövid idő alatt szinte mindent tarra rágnak.

Gyakorlatilag mindent megesznek”

– érzékeltette a kártevő falánkságát a szakember.

Japanese beetles (Popillia japonica) mating on a flower in Markham, Ontario, Canada, on August 06, 2023. (Photo by Creative Touch Imaging Ltd./NurPhoto) (Photo by Creative Touch Imaging Ltd / NurPhoto via AFP)
A japán cserebogarak csoportokba verődve táplálkoznak
Fotó: CREATIVE TOUCH IMAGING LTD / NurPhoto

Az öntözött területeken könnyebben megtelepedik

A klímaváltozás okozta aszályos időszakok némileg lassíthatják a japán cserebogár terjedését. Mivel a lárvák sekélyen, legfeljebb tíz centiméteres mélységben élnek, a felső talajréteg kiszáradásával a tojások és a lárvák is elpusztulhatnak.

Ezzel szemben az öntözött gyepek, golfpályák, városi parkok, kiskertek és gyümölcsösök ideális környezetet biztosítanak számukra. Ha a talaj felszíne folyamatosan nedves, jóval nagyobb az esély a megtelepedésükre és a károkozásra.

Nem a víz mennyisége, hanem az öntözés rendszeressége a döntő”

– magyarázta dr. Vig Károly.

Őshazájában természetes ellenségei kordában tartják

A faj Japánban őshonos, ám ott nem számít jelentős kártevőnek, mivel természetes ellenségei kordában tartják a populációt. Európában és az Egyesült Államokban azonban hiányoznak ezek a fajspecifikus ragadozók, ezért itt nagyobb, pusztító állományok jöhetnek létre.

Észak-Amerikába valószínűleg az 1900-as évek elején hurcolták be. Európában sokáig csak az Azori-szigeteken fordult elő, de 2014-ben Milánó közelében, 2017-ben Svájcban, később pedig már Horvátországban és Szlovéniában is feltűnt.

Potyautasként utazza be a világot

Bár a japán cserebogár nem kifejezetten jó repülő, az emberi közreműködés révén mégis hatalmas távolságokat képes megtenni. Könnyedén megbújik járművekben, áruszállítmányokban, poggyászokban, sőt még a kempingfelszerelésekben is.

A szakértő rámutatott: az idegenhonos rovarok rohamos terjedését nem lehet kizárólag a klímaváltozás számlájára írni. Noha az enyhébb telek valóban segítik a fagyérzékenyebb, déli fajok túlélését, a kártevők túlnyomó többsége a globális kereskedelem révén érkezik.

Így azonosítható a japán cserebogár

A kifejlett rovar mindössze 10–12 milliméteres. Feje és előtora fémeszöld, míg szárnyfedői vöröses rézbarnák. Legjellegzetesebb azonosítója a teste két oldalán lévő öt-öt, valamint a potroh végén található további két fehér szőrcsomó.

Ezek alapján viszonylag könnyű megkülönböztetni a hazai fajoktól. Mivel a japán cserebogarak életük nagy részét a talajban töltik, kifejlett formában leginkább júliusban és augusztusban, mindössze egy-másfél hónapig találkozhatunk velük.

Aki egyszer alaposan megnézi fényképen, könnyen megtanulhatja felismerni”

– mondta a szakértő.

japán cserebogár imágója egy levéllel táplálkozik
A japán cserebogár imágója nagyjából 1 centiméteres, közel 300 növényfaj szerepel az étlapján
Fotó: EYEPIX / NurPhoto

Már a legkisebb gyanút is jelenteni kell

Mivel a japán cserebogár kiemelt zárlati károsítónak számít, a hatóságok kérik, hogy már a legkisebb gyanú esetén is tegyünk bejelentést. Ha gyanús bogarat vagy arra utaló kárképet látunk, azonnal értesíteni kell az illetékes vármegyei kormányhivatalt és a Nébihet. Fontos, hogy a külföldről hazatérők alaposan nézzék át csomagjaikat, járművüket és felszerelésüket, illetve kerüljék az ellenőrizetlen növények behozatalát.

Egy korán felfedezett populációt még jó eséllyel fel lehet számolni. A hímeket például a nőstények illatanyagaival működő, környezetbarát feromoncsapdákkal lehet hatékonyan befogni, emellett a kézi gyűjtés, illetve végső soron a vegyszeres irtás is megoldást nyújthat.

Figyelmesnek kell lennünk, és már egyetlen gyanús egyed felbukkanását is jelenteni kell”

 – figyelmeztetett dr. Vig Károly.

A lakosság gyors reakciója kulcsfontosságú lehet abban, hogy megakadályozzuk a kártevő hazai elterjedését.

A kőrisfák pusztítója már Magyarországon is megjelent

Nem a japán cserebogár az egyetlen idegenhonos betolakodó, amelyik veszélyt jelent a természetre. Idén júliusban például Beregsurányban feromoncsapdával fogtak be egy kőrisrontó karcsúdíszbogarat (Agrilus planipennis).

Ez a faj véleményem szerint még a japán cserebogárnál is nagyobb veszélyt jelent”

 – emelte ki dr. Vig Károly, hozzátéve, hogy a rovar bizonyítottan jelen van hazánkban, már csak az a kérdés, hogy milyen gyorsan fog elterjedni.

Ez a kártevő a hazai erdők és folyóparti ligetek kőrisfáit tizedeli, függetlenül attól, hogy a fák erdei vagy városi környezetben élnek. Észak-Amerikában már régóta jelen van, ott kemény vegyszeres irtással küzdenek ellene.

Sajnos a kőrisrontó karcsúdíszbogár ellen szinte lehetetlen védekezni. Mivel a lárva a fa belsejében fejlődik, a hagyományos növényvédelem hatástalan: a vegyszert injektálással vagy a gyökereken keresztül kell a növénybe juttatni. Ez a módszer viszont drasztikus, és nem szelektív, így a kártevők mellett az ártalmatlan, sőt a hasznos rovarokat is elpusztítja.

Kifejlett kőrisrontó karcsúdíszbogár (Agrilus planipennis)
Fotó: Tom Murray/Flickr

A szakember két ázsiai csillagos cincérfajra is kitért, amelyek ugyancsak az erdeinket fenyegetik, és bármikor felbukkanhatnak nálunk. Potenciális fenyegetésként említette továbbá az őszi sereghernyót – amely a kukoricát tizedelve már Romániában és Bulgáriában is megjelent –, valamint a keleti gyümölcslegyet és a diószút.

Ha valaki szokatlan, gyanús rovart lát, érdemes lefotóznia és a képet elküldenie az izeltlabuak.hu oldalra, ahol a szakértők gyorsan azonosítani tudják az invazív fajokat.

Az ellenőrizetlen kereskedelem a rovarok fő terjesztője

Az amerikai szőlőkabóca, illetve a jól ismert ázsiai márványospoloska már hosszú ideje megkeseríti a hazai gazdák életét. Utóbbi olyan szívós, hogy a gépjárművek gumiszigetelésébe rejtőzve egészen Ausztráliáig és Új-Zélandig eljutott.

Az ellenőrizetlen kereskedelem az ilyen rovarok terjedésének igazi melegágya”

 – szögezte le a múzeum tudományos igazgatóhelyettese, rámutatva, hogy a bevizsgálatlan áruk révén szinte bármikor újabb invazív fajok jelenhetnek meg az országban.

A szigorú határellenőrzések lazulásával a kártevők sokkal könnyebben átjutnak az országhatárokon. Nem véletlen, hogy az új fajokat a leggyakrabban az autópályák és pihenők környékén fedezik fel először.

Jelenleg rengeteg bejelentésköteles rovarfaj létezik (listájuk megtalálható a Nébih honlapján), melyek felderítése leginkább csapdázással történik. 

A sikeres védekezéshez 

  • a prioritások pontos meghatározására 
  • és a megfelelő feromoncsapdák stratégiailag fontos területekre történő kihelyezésére van szükség.

 

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