Meglepő, mennyire pontosan megérezzük, mikor jön el a halál

A Tsukubai Egyetem kutatói egy 1996-ban indult, idősebb japán embereket vizsgáló felmérés adatait elemezték. Összesen 2054, legalább 60 éves résztvevő mondta meg, szerinte hány éves koráig fog élni. A válaszok 63 és 120 év között mozogtak.

Japán kutatás: meglepő dolog derült ki arról, meddig élhetünk. Fotó: © Collection Roger-Viollet

Meddig élünk valójában? Meglepő választ adott a japán kutatás

A következő 28 évben közülük 1514-en haltak meg, így a kutatók össze tudták vetni a várakozásokat a tényleges élettartammal. Az eredmények szerint akik hosszabb életre számítottak, általában valóban tovább éltek.

Az adatok egyik legérdekesebb része azonban az volt, hogy a résztvevők mintegy 59 százaléka tovább élt annál, mint amire számított.

A kutatás ugyanakkor nem bizonyítja, hogy az optimista hozzáállás önmagában meghosszabbítja az életet. Elképzelhető, hogy azok, akik hosszabb életre számítanak, egyszerűen tisztában vannak azzal, hogy jobb az egészségi állapotuk, egészségesebben élnek, vagy kedvezőbbek az életkilátásaik.

A kutatók szerint sokan a 80 éves kort jelölték meg várható élettartamként, ami nagyjából megfelelt az akkori japán születéskori átlagos élettartamnak. Csakhogy aki már elérte például a 70 éves kort, annak mások a kilátásai, mint egy újszülöttnek, hiszen az élet korábbi szakaszának kockázatain már túljutott.

A kutatásnak fontos korlátai is vannak: a résztvevők csak egyszer, 1996-ban becsülték meg saját várható élettartamukat, és a vizsgálat kizárólag idősebb japán emberekre terjedt ki. Az eredményeket ezért nem lehet automatikusan minden korosztályra vagy országra alkalmazni.

A kutatók szerint a várható élettartam alábecslésének gyakorlati következményei is lehetnek. Aki például túl rövid élettel számol, könnyen kevesebb pénzt tehet félre nyugdíjas éveire, mint amennyire valójában szüksége lesz.