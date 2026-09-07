Figyelmeztetnek a szakemberek: jön a jégeső – mutatjuk, mi várható pontosan

A számítások szerint Északkelet-, Közép- és Kelet-Európában nyáron gyakoribbá válhatnak a nagyobb, intenzív és súlyos jégesők, miközben Délnyugat-Európában éppen ellenkező tendencia rajzolódik ki.

Ezekben az országokban jöhet több jégeső. Fotó: Ben Romalis / Shutterstock

A jégeső is megváltozhat a klímaváltozás miatt

A különbség egyes országokban kifejezetten látványos lehet.

Lengyelországban a modell mintegy 30 százalékos növekedést jelez az intenzív és súlyos jégesős napok számában. Spanyolországban ezzel szemben az intenzív jégesők gyakorisága körülbelül 29, a súlyos jégesőké pedig 34 százalékkal csökkenhet.

A kutatás szerint nemcsak a nagyobb jégdarabok gyakorisága változhat. Európa szárazföldi területeinek jelentős részén a kisebb, 10–12,5 milliméteres jégesők száma visszaeshet. Ennek egyik oka, hogy a felmelegedéssel magasabbra kerülhet az olvadási szint, így több jég olvadhat el, mielőtt elérné a talajt.

A Földközi-tenger térségében ugyanakkor más mintázatot találtak a kutatók: ősszel növekedhet a jégesők előfordulása, különösen a tengeri és part menti területeken.

A kutatás 2,2 kilométeres felbontású klímamodellt használt, és a jelenlegi éghajlati viszonyokat egy 3 Celsius-fokkal melegebb jövőbeli forgatókönyvvel hasonlította össze. A szerzők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy az eredmények modellalapú becslések, ezért nem tekinthetők biztos előrejelzésnek.