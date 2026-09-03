Lehullhat a lepel: itt történhetett Jézus Krisztus kétezer évvel ezelőtti csodatétele

Különleges régészeti felfedezésre bukkantak Kafarnaumnál, ahol a Biblia szerint Jézus Krisztus hosszabb időt töltött, tanított és több csodát is véghez vitt. A most előkerült római kikötő azért különösen érdekes, mert a település szorosan kapcsolódik Jézus vízen járásának történetéhez is – írja a Daily Mail.

Kétezer éves római kikötőt tártak fel régészek Kafarnaumnál. A lelet a Biblia egyik híres csodájához, Jézus vízen járásához kapcsolódhat (illusztráció) Forrás: Pexels

Ókori római lelet került elő Izraelben

A Galileai-tenger csökkenő vízszintje egy ókori móló részleteit hozta felszínre. A régészek nagy kövekből épített, egymással párhuzamos falszakaszokat azonosítottak, amelyek között egyszerre két hajó is kiköthetett. Egy piramis alakú követ is találtak, amely feltehetően a kikötő bejáratát jelezhette az érkező hajóknak. A szakértők szerint olyan halászhajók használhatták a római kikötőt, amelyekhez hasonlókról az Újszövetség is beszámol.

Jézus vízen járása is Kafarnaumhoz kapcsolódik

János evangéliuma szerint a tanítványok Kafarnaum felé hajóztak a Galileai-tengeren, amikor meglátták Jézus Krisztust a vízen járva közeledni feléjük. A Biblia nem nevezi meg a csoda pontos helyszínét, ezért nem kizárt, hogy a most előkerült kikötő környékén történt az esemény. Erre azonban nincs közvetlen bizonyíték, azonban a régészeti lelet így is különös jelemtőséggel bírhat, hiszen többet megtudhatunk a korról és területről, ahol Jézus Krisztus élt.

Bibliai csoda nyomára bukkantak, ez a hajó lehetett Jézus tanítványainak eszköze

Egy cédrusdeszkából készült, ovális alakú fa csónak került elő a Galileai-tengerből, amelyet Jézus hajója néven emlegetnek.

A szénizotópos vizsgálatok szerint az i.e. 1. század és i.sz. 1. század közötti időszakból származik, vagyis pontosan abból a korszakból, amikor a Biblia tanúsága szerint Jézus a tanítványaival a tavon halászott.

A felfedezés 1986-ban történt, amikor aszály idején visszahúzódott a tó vize Magdala közelében. Két helyi amatőr régész, Moshe és Yuval Lufan fémdetektorral talált rá a hajóra. A maradványt tengeri régészek is megvizsgálták, és megerősítették, hogy a római korból való.