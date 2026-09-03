Itt az új édesítőszer, amely túl szép, hogy igaz legyen

Az Amai Proteins biotechnológiai vállalat kutatói által megalkotott kalóriamentes édesítőszer a sweelin nevet kapta. A mesterséges intelligenciával tökéletesített fehérje grammonként 3500-szor édesebb a hagyományos kristálycukornál. A szakemberek elsősorban arra voltak kíváncsiak, hogyan hat a szervezet vércukor- és inzulinszintjére ez az új alternatíva.

A kalóriamentes édesítőszer a cukor alternatívája lehet, miközben jóval kisebb hatással lehet a vércukorszintre

Fotó: MAY / BSIP

Ritka trópusi gyümölcs adta az ötletet az új kalóriamentes édesítőszerhez

Az ihletet egy nyugat- és közép-afrikai esőerdőkben honos gyümölcs, a Dioscoreophyllum cumminsii adta, amely a Föld egyik legédesebb ismert fehérjéjét tartalmazza. Több ritka trópusi gyümölcsben is előfordulnak hasonló, a hagyományos cukornál legalább ezerszer édesebb fehérjék. Ezek a proteinek valószínűleg azért alakultak ki az evolúció során, hogy magukhoz vonzzák a főemlősöket, napjainkban pedig a tudósok és az élelmiszeripar figyelmét is felkeltették.

Kiválthatja a cukor 70 százalékát

A sweelin egy fehér színű, folyadékban könnyen oldódó por.

Olyannyira édes, hogy egyetlen adag jeges tea édesítéséhez kevesebb mint 3 milligramm is elegendő belőle.

Jól bírja a magas hőmérsékletet, és bizonyos receptekben akár a szükséges cukormennyiség 70 százalékát is képes helyettesíteni.

Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) az év elején jelezte: nincsenek kifogásai a gyártó azon megállapításával szemben, miszerint az édesítőszer biztonságosan fogyasztható. A sweelin jelenleg az Egyesült Államokban, Szingapúrban és Izraelben kapható a boltokban élelmiszerek, italok és édességek cukorpótlójaként.

Így vizsgálták az új édesítőszert

A vállalat által finanszírozott klinikai vizsgálatot az izraeli Tel Aviv-i Sourasky Orvosi Központban végezték el 19 résztvevő bevonásával. Ez egy kettős vak, randomizált kutatás volt, ami azt jelenti, hogy sem az alanyok, sem a kutatók nem tudták, éppen mit kapnak a résztvevők. A kísérleti alanyok különböző alkalmakkor – egyhetes szünetekkel, véletlenszerű sorrendben – sweelinnel, sztíviával vagy szőlőcukorral (dextrózzal) édesített italokat fogyasztottak. Ezt követően a szakemberek két órán át figyelték a résztvevők vércukor-, inzulin- és GLP-1-szintjének alakulását.