Itt az új édesítőszer, amely túl szép, hogy igaz legyen

Az Amai Proteins biotechnológiai vállalat kutatói által megalkotott kalóriamentes édesítőszer a sweelin nevet kapta. A mesterséges intelligenciával tökéletesített fehérje grammonként 3500-szor édesebb a hagyományos kristálycukornál. A szakemberek elsősorban arra voltak kíváncsiak, hogyan hat a szervezet vércukor- és inzulinszintjére ez az új alternatíva.
Ritka trópusi gyümölcs adta az ötletet az új kalóriamentes édesítőszerhez
Az ihletet egy nyugat- és közép-afrikai esőerdőkben honos gyümölcs, a Dioscoreophyllum cumminsii adta, amely a Föld egyik legédesebb ismert fehérjéjét tartalmazza. Több ritka trópusi gyümölcsben is előfordulnak hasonló, a hagyományos cukornál legalább ezerszer édesebb fehérjék. Ezek a proteinek valószínűleg azért alakultak ki az evolúció során, hogy magukhoz vonzzák a főemlősöket, napjainkban pedig a tudósok és az élelmiszeripar figyelmét is felkeltették.
Kiválthatja a cukor 70 százalékát
A sweelin egy fehér színű, folyadékban könnyen oldódó por.
Olyannyira édes, hogy egyetlen adag jeges tea édesítéséhez kevesebb mint 3 milligramm is elegendő belőle.
Jól bírja a magas hőmérsékletet, és bizonyos receptekben akár a szükséges cukormennyiség 70 százalékát is képes helyettesíteni.
Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) az év elején jelezte: nincsenek kifogásai a gyártó azon megállapításával szemben, miszerint az édesítőszer biztonságosan fogyasztható. A sweelin jelenleg az Egyesült Államokban, Szingapúrban és Izraelben kapható a boltokban élelmiszerek, italok és édességek cukorpótlójaként.
Így vizsgálták az új édesítőszert
A vállalat által finanszírozott klinikai vizsgálatot az izraeli Tel Aviv-i Sourasky Orvosi Központban végezték el 19 résztvevő bevonásával. Ez egy kettős vak, randomizált kutatás volt, ami azt jelenti, hogy sem az alanyok, sem a kutatók nem tudták, éppen mit kapnak a résztvevők. A kísérleti alanyok különböző alkalmakkor – egyhetes szünetekkel, véletlenszerű sorrendben – sweelinnel, sztíviával vagy szőlőcukorral (dextrózzal) édesített italokat fogyasztottak. Ezt követően a szakemberek két órán át figyelték a résztvevők vércukor-, inzulin- és GLP-1-szintjének alakulását.
Hasonlít a sztíviához
A kétórás megfigyelés során a sweelin nagyon hasonlóan teljesített, mint a már jól ismert kalóriamentes édesítőszer, a sztívia. A szőlőcukorhoz képest az összesített vércukorválasz 31-szer, az inzulinválasz pedig 81-szer volt alacsonyabb.
A vizsgálat során kiderült, hogy a sweelin a vér GLP-1 hormonjának szintjét sem növelte meg (ez a hormon normál esetben étkezés hatására szabadul fel). A kutatók szerint ez a metabolikus semlegesség – és különösen az étkezés utáni vércukorszint-kiugrás elmaradása – kiemelten fontos lehet a 2-es típusú cukorbetegek, a prediabétesszel küzdők vagy az elhízott emberek számára, akiknél ezek a kilengések növelik a hosszú távú szív- és érrendszeri, illetve anyagcsere-betegségek kockázatát.
Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy a kutatás kis létszámú és rövid távú volt, ráadásul maga a fejlesztő cég finanszírozta.
Emiatt a jelenlegi eredményekből még nem vonhatók le biztos következtetések az édesítőszer szélesebb populációra gyakorolt hosszú távú egészségügyi hatásaival kapcsolatban. Ahhoz, hogy kiderüljön, a sweelin pontosan milyen hatással van a különböző anyagcsere-betegségekre, átfogóbb vizsgálatokra lesz szükség. A kezdeti eredmények azonban ígéretesek.
- Az újfajta édesítőszerről a Food Chemistry szakfolyóirat ír részletesebben.