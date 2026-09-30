Furcsa kapcsolatot találtak egy ismert drog és az erőszak között

Több mint 265 ezer ember adatait elemezték brit kutatók, hogy megvizsgálják a kannabiszhasználat és az erőszak kapcsolatát. Az eredmények szerint a kannabiszt fogyasztók körében gyakoribb volt az erőszakos viselkedés, és annak is nagyobb volt az esélye, hogy maguk váljanak erőszak áldozatává.
Az erőszak áldozatává és elkövetőjévé is gyakrabban válhattak a kannabiszhasználók
A King's College London kutatói összesen 63 korábbi vizsgálat eredményeit vetették össze. Külön elemezték az általános népességet, valamint a pszichiátriai ellátásban részesülő embereket. Az általános népességben a kannabiszt használók körülbelül kétszer akkora eséllyel követtek el erőszakos cselekményt, mint azok, akik nem fogyasztottak kannabiszt. A pszichiátriai ellátásban részesülőknél ez az arány körülbelül két és félszeres volt.
A vizsgálatok alapján a kannabiszt fogyasztók nagyjából másfélszer nagyobb eséllyel váltak erőszak áldozatává.
Ez az összefüggés a nőknél erősebbnek bizonyult, mint a férfiaknál. Még nagyobb különbséget találtak azokban a kutatásokban, amelyek az erőszakos bűncselekmények miatt született ítéleteket vizsgálták. Ezek alapján a kannabiszhasználók három-négyszer nagyobb eséllyel kaptak ilyen bűncselekmény miatt büntetőítéletet.
A kutatók ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az eredmények nem bizonyítják: maga a kannabisz okozza az erőszakos viselkedést. A fogyasztása ugyanis gyakran együtt jár alkoholfogyasztással, más drogok használatával vagy nehéz társadalmi körülményekkel, amelyek szintén növelhetik az erőszak kockázatát. A vizsgálatok többsége ráadásul még azelőtt készült, hogy a nagy hatóanyag-tartalmú kannabisztermékek széles körben elterjedtek volna – írja a Sciencedaily,
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