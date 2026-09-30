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kávé

18 érdekesség a kávéról, amit valószínűleg még soha nem olvastál

1 órája
Olvasási idő: 12 perc
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A kávé a világ egyik legnépszerűbb itala, mégis számos olyan érdekesség kapcsolódik hozzá, amelyről a legtöbb kávéfogyasztó aligha hallott. Tudtad például, hogy a kávé „babja” valójában egy gyümölcs magja, hogy egykor betiltották, vagy hogy a világ egyik legdrágább kávéját egy állat emésztőrendszerén megy keresztül? Mutatjuk a legmeglepőbb tényeket!
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kávévilágnaptényekkávébabérdekesség

A kávé a világ egyik legnépszerűbb itala, amely nélkül emberek milliói el sem tudják képzelni a reggeleket. A legtöbben azonban csak azt tudják róla, hogy koffeint tartalmaz és felébreszt – pedig a kávé története tele van különleges történetekkel, rekordokkal és meglepő tényekkel. Összegyűjtöttünk 18 érdekességet, amely után talán egészen más szemmel nézel majd a következő csészére.

kávé, HARAR, ETHIOPIA - MAY 24: Cups of freshly brewed Harar coffee are served during a traditional coffee ceremony in Harar, Ethiopia on May 24, 2026. Considered the birthplace of coffee, Ethiopia is home to the world-renowned Harar coffee, which is prized for its rich aroma, distinctive flavor and centuries-old traditions. The coffee ceremony remains an important part of the region's cultural heritage and social life. Fatma Nur Arslan / Anadolu (Photo by Fatma Nur Arslan / Anadolu via AFP)
Kávé - Fotó: FATMA NUR ARSLAN / ANADOLU

1. A kávé valójában gyümölcs

Bár kávébabról beszélünk, a kávé „babja” valójában egy gyümölcs magja. A kávécseresznyének nevezett termésben általában két mag található, amelyeket több réteg vesz körül. A betakarítás után ezeket eltávolítják, a zöld kávémagot pedig pörkölés előtt megtisztítják.

HARAR, ETHIOPIA - MAY 24: A person inspects coffee cherries on a coffee tree in Harar, Ethiopia on May 24, 2026. The eastern Ethiopian region is home to the world-renowned Harar coffee, which is prized for its rich aroma, distinctive flavor and deep-rooted cultural heritage. The area's dry climate and high-altitude terrain help the coffee cherries ripen slowly on the tree. Fatma Nur Arslan / Anadolu (Photo by Fatma Nur Arslan / Anadolu via AFP)
Kávé Etiópiának - Fotó: FATMA NUR ARSLAN / ANADOLU

2. A kávé felfedezését egy kecskepásztorhoz kötik

A kávé eredetéről szóló egyik legismertebb történet szerint egy etióp kecskepásztor, Kaldi figyelt fel arra, hogy állatai különösen élénkké váltak, miután a kávécserje piros terméseit ették. 

A legenda szerint ő maga is kipróbálta a bogyókat, és megtapasztalta élénkítő hatásukat.

A történet népszerű, de történelmi bizonyíték nincs arra, hogy valóban így fedezték volna fel a kávét.

3. A kávé több mint ezer éve ismert

A kávéfogyasztás történetét gyakran a 9. századi Etiópiához kötik. A növény később az Arab-félszigeten terjedt el, majd a kávéházakon keresztül Európába és a világ más részeire is eljutott.

4. Két fő kávéfajtával találkozunk

A világ kávétermelésében két fajta különösen fontos: az arabica és a robusta. Az arabica általában lágyabb, összetettebb ízvilágú, míg a robusta erőteljesebb, kesernyésebb és több koffeint tartalmaz.

Coffee grinder. An antique wooden coffee grinder with a metal handle sits against a black background. Whole coffee beans are on top and on the surface, while ground coffee fills the drawer. (Photo by CHASSENET / BSIP via AFP)
Őrölt kávé - Fotó: CHASSENET / BSIP

5. Brazília a világ kávénagyhatalma

Brazília évtizedek óta a világ legnagyobb kávétermelője. Az ország a globális termelés jelentős részét adja, és messze földön híres hatalmas kávéültetvényeiről. 

A legfontosabb termelő országok között Vietnam és Kolumbia is ott van.

6. Finnországban isszák a legtöbb kávét fejenként

Miközben Brazília a termesztésben vezet, az egy főre jutó fogyasztásban Finnország rendszeresen a világ élén szerepel. A kávé a finn mindennapok és munkahelyi kultúra fontos része, és a dolgozóknak bizonyos esetekben még külön kávészünetek is járnak.

7. A cappuccino nevét szerzetesekről kaphatta

A cappuccino jellegzetes, világosbarna színe állítólag hasonlít a kapucinus szerzetesek csuhájának árnyalatára. Az olasz „cappuccino” elnevezést ezért kapcsolatba hozzák a kapucinus rend nevével.

8. Az eszpresszó nem egy kávéfajta

Az eszpresszó egy elkészítési mód. A finomra őrölt kávén nagy nyomással forró vizet préselnek keresztül. Maga az olasz „espresso” szó is az elkészítés módjára utal.

(260601) -- JIANGMEN, June 1, 2026 (Xinhua) -- A man arranges collected antique coffee machines in Jiangmen, south China's Guangdong Province, May 26, 2026. Jiangmen, a renowned hometown of overseas Chinese, has built a remarkable coffee industry from scratch. Leveraging its global networks, the city has created a complete industrial chain, ranging from green coffee bean trading and smart roasting to ware manufacturing, with an annual output value exceeding 3 billion yuan (approximately 443 million U.S. dollars). Thanks to its strong ties with overseas Chinese, Jiangmen became an early hub for coffee roasting in China. Today, it imports over 300 varieties of premium green coffee beans from major producing countries like Brazil, Ethiopia and Colombia. And it is now home to a total of 21 certified roasters with an annual capacity exceeding 10,000 tonnes. Beyond the beans, Jiangmen has more than 350 local firms producing coffee equipment and components, supplying about 40 percent of China's stainless steel coffee ware and producing one out of every five coffee machines exported from China. (Xinhua/Deng Hua) (Photo by Deng Hua / Xinhua via AFP)
Készül az eszpresszó - Fotó: DENG HUA / XINHUA

9. A koffeinmentes kávéban is marad koffein

A „decaf”, vagyis koffeinmentes kávé elnevezés nem jelenti azt, hogy az ital egyáltalán nem tartalmaz koffeint. A koffeintartalom jelentősen alacsonyabb a hagyományos kávénál, de kis mennyiség általában megmarad benne.

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