18 érdekesség a kávéról, amit valószínűleg még soha nem olvastál

A kávé a világ egyik legnépszerűbb itala, amely nélkül emberek milliói el sem tudják képzelni a reggeleket. A legtöbben azonban csak azt tudják róla, hogy koffeint tartalmaz és felébreszt – pedig a kávé története tele van különleges történetekkel, rekordokkal és meglepő tényekkel. Összegyűjtöttünk 18 érdekességet, amely után talán egészen más szemmel nézel majd a következő csészére.

Kávé - Fotó: FATMA NUR ARSLAN / ANADOLU

1. A kávé valójában gyümölcs

Bár kávébabról beszélünk, a kávé „babja” valójában egy gyümölcs magja. A kávécseresznyének nevezett termésben általában két mag található, amelyeket több réteg vesz körül. A betakarítás után ezeket eltávolítják, a zöld kávémagot pedig pörkölés előtt megtisztítják.

Kávé Etiópiának - Fotó: FATMA NUR ARSLAN / ANADOLU

2. A kávé felfedezését egy kecskepásztorhoz kötik

A kávé eredetéről szóló egyik legismertebb történet szerint egy etióp kecskepásztor, Kaldi figyelt fel arra, hogy állatai különösen élénkké váltak, miután a kávécserje piros terméseit ették.

A legenda szerint ő maga is kipróbálta a bogyókat, és megtapasztalta élénkítő hatásukat.

A történet népszerű, de történelmi bizonyíték nincs arra, hogy valóban így fedezték volna fel a kávét.

3. A kávé több mint ezer éve ismert

A kávéfogyasztás történetét gyakran a 9. századi Etiópiához kötik. A növény később az Arab-félszigeten terjedt el, majd a kávéházakon keresztül Európába és a világ más részeire is eljutott.

4. Két fő kávéfajtával találkozunk

A világ kávétermelésében két fajta különösen fontos: az arabica és a robusta. Az arabica általában lágyabb, összetettebb ízvilágú, míg a robusta erőteljesebb, kesernyésebb és több koffeint tartalmaz.

Őrölt kávé - Fotó: CHASSENET / BSIP

5. Brazília a világ kávénagyhatalma

Brazília évtizedek óta a világ legnagyobb kávétermelője. Az ország a globális termelés jelentős részét adja, és messze földön híres hatalmas kávéültetvényeiről.

A legfontosabb termelő országok között Vietnam és Kolumbia is ott van.

6. Finnországban isszák a legtöbb kávét fejenként

Miközben Brazília a termesztésben vezet, az egy főre jutó fogyasztásban Finnország rendszeresen a világ élén szerepel. A kávé a finn mindennapok és munkahelyi kultúra fontos része, és a dolgozóknak bizonyos esetekben még külön kávészünetek is járnak.