18 érdekesség a kávéról, amit valószínűleg még soha nem olvastál

A kávé a világ egyik legnépszerűbb itala, amely nélkül emberek milliói el sem tudják képzelni a reggeleket. A legtöbben azonban csak azt tudják róla, hogy koffeint tartalmaz és felébreszt – pedig a kávé története tele van különleges történetekkel, rekordokkal és meglepő tényekkel. Összegyűjtöttünk 18 érdekességet, amely után talán egészen más szemmel nézel majd a következő csészére.
1. A kávé valójában gyümölcs
Bár kávébabról beszélünk, a kávé „babja” valójában egy gyümölcs magja. A kávécseresznyének nevezett termésben általában két mag található, amelyeket több réteg vesz körül. A betakarítás után ezeket eltávolítják, a zöld kávémagot pedig pörkölés előtt megtisztítják.
2. A kávé felfedezését egy kecskepásztorhoz kötik
A kávé eredetéről szóló egyik legismertebb történet szerint egy etióp kecskepásztor, Kaldi figyelt fel arra, hogy állatai különösen élénkké váltak, miután a kávécserje piros terméseit ették.
A legenda szerint ő maga is kipróbálta a bogyókat, és megtapasztalta élénkítő hatásukat.
A történet népszerű, de történelmi bizonyíték nincs arra, hogy valóban így fedezték volna fel a kávét.
3. A kávé több mint ezer éve ismert
A kávéfogyasztás történetét gyakran a 9. századi Etiópiához kötik. A növény később az Arab-félszigeten terjedt el, majd a kávéházakon keresztül Európába és a világ más részeire is eljutott.
4. Két fő kávéfajtával találkozunk
A világ kávétermelésében két fajta különösen fontos: az arabica és a robusta. Az arabica általában lágyabb, összetettebb ízvilágú, míg a robusta erőteljesebb, kesernyésebb és több koffeint tartalmaz.
5. Brazília a világ kávénagyhatalma
Brazília évtizedek óta a világ legnagyobb kávétermelője. Az ország a globális termelés jelentős részét adja, és messze földön híres hatalmas kávéültetvényeiről.
A legfontosabb termelő országok között Vietnam és Kolumbia is ott van.
6. Finnországban isszák a legtöbb kávét fejenként
Miközben Brazília a termesztésben vezet, az egy főre jutó fogyasztásban Finnország rendszeresen a világ élén szerepel. A kávé a finn mindennapok és munkahelyi kultúra fontos része, és a dolgozóknak bizonyos esetekben még külön kávészünetek is járnak.
7. A cappuccino nevét szerzetesekről kaphatta
A cappuccino jellegzetes, világosbarna színe állítólag hasonlít a kapucinus szerzetesek csuhájának árnyalatára. Az olasz „cappuccino” elnevezést ezért kapcsolatba hozzák a kapucinus rend nevével.
8. Az eszpresszó nem egy kávéfajta
Az eszpresszó egy elkészítési mód. A finomra őrölt kávén nagy nyomással forró vizet préselnek keresztül. Maga az olasz „espresso” szó is az elkészítés módjára utal.
9. A koffeinmentes kávéban is marad koffein
A „decaf”, vagyis koffeinmentes kávé elnevezés nem jelenti azt, hogy az ital egyáltalán nem tartalmaz koffeint. A koffeintartalom jelentősen alacsonyabb a hagyományos kávénál, de kis mennyiség általában megmarad benne.
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