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kávé

Lesújtó hírt kaptak a kávéimádók – ennek sokan nem fognak örülni

49 perce
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A „jóból is megárt a sok” mondás egyáltalán nem túlzás. Egy közel tízezer, 65 év feletti nőt 10 éven át vizsgáló tanulmány kimutatta, hogy a túlzásba vitt kávéfogyasztás csökkentheti a csontsűrűséget, ezáltal rontva a csontok állapotát. Felmerül tehát a kérdés: mennyi kávé számít még egészségesnek, és mikor kell megálljt parancsolnunk?
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A Nutrients folyóiratban megjelent kutatás során a Flinders Egyetem szakemberei azt vizsgálták, hogy a rendszeres kávéfogyasztás és teázás hogyan függ össze a csontok ásványianyag-sűrűségével (BMD), amely a csontritkulás kockázatának egyik legfontosabb mutatója. A tízéves vizsgálati időszak alatt a résztvevőknek rendszeresen be kellett számolniuk az ivási szokásaikról, miközben a kutatók a csípő és a combnyak területén mérték a csontsűrűségüket.

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A kávéfogyasztás mértéke összefügghet a csontok egészségével
Fotó: HARUN AZALP / ANADOLU

A kávéfogyasztás és a teázás eltérően hat a csontsűrűségre

Az biztos, hogy napi két-három csésze kávé megivása még nem okoz gondot, ilyen mennyiségnél a csontok állapota nem változott. Ha azonban a napi kávéadag meghaladta az öt csészét, a kutatók már alacsonyabb csontsűrűséget mértek. Ez az összefüggés még kifejezettebb volt azoknál a nőknél, akik életük során több alkoholt fogyasztottak.

Érdekes módon a teát kedvelők körében a csípő tájékán némileg magasabb teljes csontsűrűséget mértek, mint azoknál, akik nem fogyasztottak teát. Bár a különbség csekély, statisztikailag mégis jelentős. A tea jótékony hatása ráadásul az elhízással küzdő nők esetében látványosabbnak bizonyult.

Milyen összetevő okozhatja a változást?

Ryan Liu, a tanulmány egyik szerzője szerint a teában nagy mennyiségben megtalálható katechinek elősegíthetik a csontképződést, és lassíthatják a csontok lebomlását. Ezzel szemben a kávé koffeintartalma – laboratóriumi eredmények alapján – gátolhatja a kalcium felszívódását és megzavarhatja a csontanyagcserét.

A kutatók kiemelték: bár az eredmények statisztikailag egyértelműek, a mért különbségek nem elég nagyok ahhoz, hogy indokolnák a napi rutin drasztikus megváltoztatását. Ráadásul a kávé esetleges negatív hatásai egyszerűen, egy kevés tej hozzáadásával ellensúlyozhatók.

„Az eredményeink nem azt jelentik, hogy mostantól le kell mondanunk a kávéról, vagy literszámra kellene inni a teát”

 – hangsúlyozta Enwu Liu, a Flinders Egyetem címzetes docense.

A szakember emlékeztetett rá, hogy a csontok egészségének megőrzésében továbbra is a kalcium és a D-vitamin játssza a főszerepet, ugyanakkor a mérsékelt teafogyasztás idősebb korban egyszerű, de hasznos kiegészítője lehet a csontok védelmének.

 

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