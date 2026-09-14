Tényleg fiatalít a koffein? Meglepő felfedezést tettek a kutatók

A londoni Queen Mary Egyetem munkatársai arra keresték a választ, milyen sejten belüli mechanizmus magyarázhatja a koffein lehetséges kedvező hatásait. Ehhez hasadó élesztőgombát használtak, amely számos alapvető biológiai tulajdonságában hasonlít az emberi sejtekhez. Eredményeiket a Microbial Cell című szakfolyóiratban közölték.

A koffein olyan sejtszintű folyamatokra hat, amelyek az öregedésben is szerepet játszanak

Fotó: HARUN OZALP / ANADOLU

A koffein bekapcsolhatja a sejtek energiaérzékelőjét

Korábbi kutatások már kimutatták, hogy a koffein a TOR nevű növekedésszabályozó befolyásolásával hosszabbíthatja meg a sejtek élettartamát.

A TOR egyfajta kapcsolóként működik:

a rendelkezésre álló tápanyag és energia alapján szabályozza, mikor növekedjen a sejt.

Az új eredmények szerint azonban a koffein nem közvetlenül a TOR-ra hat, hanem az AMPK nevű rendszeren keresztül fejti ki a hatását. Az AMPK a sejtek energiaérzékelője: akkor lép működésbe, amikor fogytán van az energia, és segíti az alkalmazkodást. A kutatók megállapítása szerint a koffein ennek a rendszernek az aktiválásához járul hozzá.

Akár a DNS javítását is befolyásolhatja

A koffein ezen az útvonalon több, az öregedéssel összefüggő folyamatra is hatással lehet. A sejtnövekedés mellett befolyásolhatja a stresszválaszt és a DNS javítását is. Utóbbi azért fontos, mert az örökítőanyag sérülései idővel felhalmozódhatnak. Ha a sejtek nem javítják ki hatékonyan ezeket a károsodásokat, romolhat a működésük, és nőhet a betegségek kockázata.

Mivel az AMPK az élesztőgombákban és az emberi szervezetben egyaránt megtalálható, fontos célpontja az öregedéskutatásnak.

A mostani eredmények támpontot adhatnak ahhoz, hogyan lehetne étrenddel, életmóddal vagy új gyógyszerekkel célzottan befolyásolni ezt a sejtszintű rendszert.

A vizsgálat ugyanakkor nem bizonyítja, hogy a kávéfogyasztás meghosszabbítja az emberi életet. A kísérleteket hasadó élesztőgombán végezték, az egyszerű élőlényeken kapott eredmények pedig nem alkalmazhatók automatikusan az emberre.