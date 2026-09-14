Tényleg fiatalít a koffein? Meglepő felfedezést tettek a kutatók

A londoni Queen Mary Egyetem munkatársai arra keresték a választ, milyen sejten belüli mechanizmus magyarázhatja a koffein lehetséges kedvező hatásait. Ehhez hasadó élesztőgombát használtak, amely számos alapvető biológiai tulajdonságában hasonlít az emberi sejtekhez. Eredményeiket a Microbial Cell című szakfolyóiratban közölték.
A koffein bekapcsolhatja a sejtek energiaérzékelőjét
Korábbi kutatások már kimutatták, hogy a koffein a TOR nevű növekedésszabályozó befolyásolásával hosszabbíthatja meg a sejtek élettartamát.
A TOR egyfajta kapcsolóként működik:
a rendelkezésre álló tápanyag és energia alapján szabályozza, mikor növekedjen a sejt.
Az új eredmények szerint azonban a koffein nem közvetlenül a TOR-ra hat, hanem az AMPK nevű rendszeren keresztül fejti ki a hatását. Az AMPK a sejtek energiaérzékelője: akkor lép működésbe, amikor fogytán van az energia, és segíti az alkalmazkodást. A kutatók megállapítása szerint a koffein ennek a rendszernek az aktiválásához járul hozzá.
Akár a DNS javítását is befolyásolhatja
A koffein ezen az útvonalon több, az öregedéssel összefüggő folyamatra is hatással lehet. A sejtnövekedés mellett befolyásolhatja a stresszválaszt és a DNS javítását is. Utóbbi azért fontos, mert az örökítőanyag sérülései idővel felhalmozódhatnak. Ha a sejtek nem javítják ki hatékonyan ezeket a károsodásokat, romolhat a működésük, és nőhet a betegségek kockázata.
Mivel az AMPK az élesztőgombákban és az emberi szervezetben egyaránt megtalálható, fontos célpontja az öregedéskutatásnak.
A mostani eredmények támpontot adhatnak ahhoz, hogyan lehetne étrenddel, életmóddal vagy új gyógyszerekkel célzottan befolyásolni ezt a sejtszintű rendszert.
A vizsgálat ugyanakkor nem bizonyítja, hogy a kávéfogyasztás meghosszabbítja az emberi életet. A kísérleteket hasadó élesztőgombán végezték, az egyszerű élőlényeken kapott eredmények pedig nem alkalmazhatók automatikusan az emberre.