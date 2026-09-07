Megtalálhatják a fájdalom ellenszerét az agyban: új kezelés hozhat enyhülést

A Stanford Egyetem kutatói három olyan beteget vizsgáltak, akik súlyos és tartós arcfájdalomtól szenvedtek. A módszer lényege, hogy nem egy általános kezelést alkalmaznak, hanem minden páciens agyáról egyedi „térképet” készítenek.

Krónikus fájdalom: személyre szabott agyi stimuláció hozhat enyhülést

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Krónikus fájdalom: minden beteg agya másképp reagál

A krónikus fájdalom jelentősen különbözik az olyan akut fájdalomtól, amely például egy sérülés után jelentkezik, majd a gyógyulással elmúlik. A tartós fájdalom hátterében az agy és a gerincvelő működésében bekövetkező változások is állhatnak, ezért kezelése sokszor rendkívül nehéz.

Az egyik lehetséges megoldás a mélyagyi stimuláció, vagyis a DBS, amelynek során vékony vezetékeken keresztül elektródákat ültetnek az agyba, a stimulációt pedig egy mellkasba helyezett akkumulátor biztosítja. A módszert leggyakrabban Parkinson-kór kezelésére alkalmazzák, de más betegségek esetében is vizsgálják.

A korábbi eredmények azonban nem voltak egyértelműek: egyes pácienseknél jelentős javulást hozott a stimuláció, másoknál viszont alig volt hatása. A kutatók szerint ennek egyik oka lehet, hogy a fájdalomérzet rendkívül összetett folyamat, amelyben az érzékelésért, a kémiai jelzések feldolgozásáért és az érzelmekért felelős agyi hálózatok egyaránt részt vesznek.

Vivek Buch, a Stanford Egyetem idegsebésze és idegtudósa szerint ezért a krónikus fájdalom – hasonlóan bizonyos pszichiátriai betegségekhez – nem kezelhető mindenkinél ugyanazzal a módszerrel.

A kutatók éppen ezért először minden páciens esetében feltérképezték a fájdalomhoz kapcsolódó agyi aktivitást. Három súlyos arcfájdalomtól szenvedő beteg agyába ideiglenes elektródákat ültettek, majd három napon keresztül különböző agyterületeket stimuláltak.

Az eredmények alapján pontosabban meg tudták határozni, hogy az egyes betegek esetében hol és milyen elektromos ingerlés csökkenti a fájdalmat.

Két beteg állapota javult

A három páciens közül az egyiknél a különböző stimulációs beállítások egyike sem hozott jelentős enyhülést. Két betegnél azonban javulást tapasztaltak.

Az egyik, negyvenes éveiben járó nőnél a vizsgálat során azonosították azokat az agyterületeket, amelyek stimulációja enyhítette a panaszokat. Ezt követően négy állandó elektródát ültettek be az agyába.

A kutatók szerint a nő hat, majd tizenkét hónappal a beavatkozás után is jobban érezte magát. A másik, szintén javulást mutató páciens a tervek szerint hamarosan állandó implantátumot kaphat.