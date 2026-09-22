Alulról falja fel az óceán a Föld hatalmas jégtakaróit

A Scientific Data folyóiratban megjelent átfogó kutatás szerint a két hatalmas jégtakaró olvadása folyamatosan gyorsul. A veszteség öthatodát nem közvetlenül a melegebb levegő okozza: a felmelegedő óceánvíz alulról és oldalról bontja a tengerek felé mozgó jégtömeget.
Kutatás: a meleg óceán alulról falja fel a Föld jégtakaróit
Az elolvadt jég közel 11,3 billiárd liter vízzé vált, és önmagában mintegy 3,1 centiméterrel emelte meg a világtengerek szintjét. Ehhez hozzáadódnak az óceánok emelkedését előidéző egyéb folyamatok is.
Ines Otosaka, a tanulmány vezető szerzője szerint
minden egyes centiméternyi tengerszint-emelkedés további két-hárommillió embert tehet ki legalább évi egy áradásnak.
Grönland Jakobshavn-gleccsere jelenleg naponta akár ötven métert is visszahúzódhat.
A nemzetközi kutatócsoport 45 különálló vizsgálat és 27 műhold adatait egyesítette.
A NASA méréseinek bevonásával az Antarktisz jégtömegének változását 1979-ig, Grönlandét pedig 1972-ig tudták visszakövetni.
Az elemzést az Európai Űrügynökség által vezetett IMBIE nemzetközi együttműködés készítette.
Az adatok szerint a jégtakarók az 1970-es, 1980-as és részben az 1990-es években még viszonylag stabilak voltak. A tömegveszteség ezután erősödött fel, és a 2010-es években gyorsult fel igazán.
2020 és 2023 között átmeneti lassulást mértek, ezt azonban a kutatók rövid távú időjárási ingadozásnak tartják. A kelet-antarktiszi rekordmennyiségű havazás részben ellensúlyozta a nyugat-antarktiszi jégtakaró gyors fogyását.
A tudósokat különösen az aggasztja, hogy az olvadás jelentős részét dinamikus folyamatok okozzák. Ezek hirtelen felgyorsulhatnak, és olyan fordulópontokat indíthatnak el, amelyek után a jégveszteség önmagát erősítő folyamattá válhat.