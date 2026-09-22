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Alulról falja fel az óceán a Föld hatalmas jégtakaróit

8 perce
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Mintegy 11 300 milliárd tonna jég olvadt el Grönlandon és az Antarktiszon 1979 óta. Ez a mennyiség másfél méter vastag jégréteggel boríthatná be az Egyesült Államok teljes összefüggő szárazföldi területét.
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kutatásantarktiszföld

A Scientific Data folyóiratban megjelent átfogó kutatás szerint a két hatalmas jégtakaró olvadása folyamatosan gyorsul. A veszteség öthatodát nem közvetlenül a melegebb levegő okozza: a felmelegedő óceánvíz alulról és oldalról bontja a tengerek felé mozgó jégtömeget.

kutatás
Új kutatás látott napvilágot.
Fotó: Peter Rejcek

Kutatás: a meleg óceán alulról falja fel a Föld jégtakaróit

Az elolvadt jég közel 11,3 billiárd liter vízzé vált, és önmagában mintegy 3,1 centiméterrel emelte meg a világtengerek szintjét. Ehhez hozzáadódnak az óceánok emelkedését előidéző egyéb folyamatok is.

Ines Otosaka, a tanulmány vezető szerzője szerint 

minden egyes centiméternyi tengerszint-emelkedés további két-hárommillió embert tehet ki legalább évi egy áradásnak. 

Grönland Jakobshavn-gleccsere jelenleg naponta akár ötven métert is visszahúzódhat.

A nemzetközi kutatócsoport 45 különálló vizsgálat és 27 műhold adatait egyesítette. 

A NASA méréseinek bevonásával az Antarktisz jégtömegének változását 1979-ig, Grönlandét pedig 1972-ig tudták visszakövetni. 

Az elemzést az Európai Űrügynökség által vezetett IMBIE nemzetközi együttműködés készítette.

Az adatok szerint a jégtakarók az 1970-es, 1980-as és részben az 1990-es években még viszonylag stabilak voltak. A tömegveszteség ezután erősödött fel, és a 2010-es években gyorsult fel igazán.

2020 és 2023 között átmeneti lassulást mértek, ezt azonban a kutatók rövid távú időjárási ingadozásnak tartják. A kelet-antarktiszi rekordmennyiségű havazás részben ellensúlyozta a nyugat-antarktiszi jégtakaró gyors fogyását.

A tudósokat különösen az aggasztja, hogy az olvadás jelentős részét dinamikus folyamatok okozzák. Ezek hirtelen felgyorsulhatnak, és olyan fordulópontokat indíthatnak el, amelyek után a jégveszteség önmagát erősítő folyamattá válhat.

 

 

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