Alulról falja fel az óceán a Föld hatalmas jégtakaróit

A Scientific Data folyóiratban megjelent átfogó kutatás szerint a két hatalmas jégtakaró olvadása folyamatosan gyorsul. A veszteség öthatodát nem közvetlenül a melegebb levegő okozza: a felmelegedő óceánvíz alulról és oldalról bontja a tengerek felé mozgó jégtömeget.

Új kutatás látott napvilágot.

Fotó: Peter Rejcek

Kutatás: a meleg óceán alulról falja fel a Föld jégtakaróit

Az elolvadt jég közel 11,3 billiárd liter vízzé vált, és önmagában mintegy 3,1 centiméterrel emelte meg a világtengerek szintjét. Ehhez hozzáadódnak az óceánok emelkedését előidéző egyéb folyamatok is.

Ines Otosaka, a tanulmány vezető szerzője szerint

minden egyes centiméternyi tengerszint-emelkedés további két-hárommillió embert tehet ki legalább évi egy áradásnak.

Grönland Jakobshavn-gleccsere jelenleg naponta akár ötven métert is visszahúzódhat.

A nemzetközi kutatócsoport 45 különálló vizsgálat és 27 műhold adatait egyesítette.

A NASA méréseinek bevonásával az Antarktisz jégtömegének változását 1979-ig, Grönlandét pedig 1972-ig tudták visszakövetni.

Az elemzést az Európai Űrügynökség által vezetett IMBIE nemzetközi együttműködés készítette.

Az adatok szerint a jégtakarók az 1970-es, 1980-as és részben az 1990-es években még viszonylag stabilak voltak. A tömegveszteség ezután erősödött fel, és a 2010-es években gyorsult fel igazán.

2020 és 2023 között átmeneti lassulást mértek, ezt azonban a kutatók rövid távú időjárási ingadozásnak tartják. A kelet-antarktiszi rekordmennyiségű havazás részben ellensúlyozta a nyugat-antarktiszi jégtakaró gyors fogyását.