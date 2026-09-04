Elképesztő felfedezés, ez játszódik le a kutyák agyában, amikor azt mondjuk nekik: „Nem!”

Az ELTE és a HUN-REN kutatói szerint a kutyák agyműködése önkontroll közben az emberéhez hasonló mintázatot mutat. Egy viselkedés leállítása vagy megfékezése különböző mechanizmusokon keresztül történhet: például teljesen más agyi folyamatok zajlanak le amikor egy egér a ragadozó láttán megdermed, vagy amikor egy ember évekig tartó dohányzás után leszokik, és megállja, hogy újra rágyújtson.

A kutyák agyműködése önkontroll közben az emberéhez hasonló mintázatot mutat - Illusztráció

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Az említett példában az egér megdermedési reakciója ősi és automatikus, míg az embernél a dohányzásról való leszokáshoz tudatos erőfeszítésre és akaraterőre van szükség.

Az emberi önkontrollban az agy evolúciósan újabb területei, köztük a homloklebenyek játszanak fontos szerepet.

EEG-vel mérve működésük fokozott frontális théta aktivitásban tükröződik.

Ez történik egy kutya agyában, amikor azt mondjuk neki: „Nem!”

A kutyák viszonylag könnyen megtaníthatók arra, hogy ne nyúljanak bizonyos dolgokhoz, még akkor sem, ha közvetlenül elérhetők lennének. A kérdés, hogy az agyuk automatikusan oldja meg ezt a helyzetet, vagy valamilyen tudatos kontrollmechanizmus révén? Az ELTE és a HUN-REN kutatói egy éber, nem invazív EEG-vizsgálattal keresték a választ – írták a közleményükben.

Összesen 226 rövid, egyenként körülbelül félperces EEG-felvételt készítettünk 14 családi kutya agyműködéséről. A kutyák a felvételek során vagy egy parancsnak engedelmeskedtek (ne egyék meg az eléjük helyezett ételt, illetve ne vegyék el a játékot), vagy nyugalmi állapotban voltak

– magyarázza Ivaylo Iotchev, a HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont kutatója.

„Kérdésünk az volt, erősebb-e a théta aktivitás azokban a felvételekben, amelyek során az állatoknak vissza kellett fogniuk a viselkedésüket. Ha nincs ilyen különbség, a mechanizmus inkább az egér dermedésénél működőhöz lenne hasonló. Az általunk megfigyelt eredmény azonban nem erre az egyszerűbb mechanizmusra utal: az önkontrollt igénylő helyzetekben az emberi théta aktivitáshoz mind frekvenciájában, mind eloszlásában hasonló EEG-aktivitást figyeltünk meg” – folytatta.