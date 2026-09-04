Elképesztő felfedezés, ez játszódik le a kutyák agyában, amikor azt mondjuk nekik: „Nem!”

Az ELTE és a HUN-REN kutatói szerint a kutyák agyműködése önkontroll közben az emberéhez hasonló mintázatot mutat. Egy viselkedés leállítása vagy megfékezése különböző mechanizmusokon keresztül történhet: például teljesen más agyi folyamatok zajlanak le amikor egy egér a ragadozó láttán megdermed, vagy amikor egy ember évekig tartó dohányzás után leszokik, és megállja, hogy újra rágyújtson.
Az említett példában az egér megdermedési reakciója ősi és automatikus, míg az embernél a dohányzásról való leszokáshoz tudatos erőfeszítésre és akaraterőre van szükség.
Az emberi önkontrollban az agy evolúciósan újabb területei, köztük a homloklebenyek játszanak fontos szerepet.
EEG-vel mérve működésük fokozott frontális théta aktivitásban tükröződik.
Ez történik egy kutya agyában, amikor azt mondjuk neki: „Nem!”
A kutyák viszonylag könnyen megtaníthatók arra, hogy ne nyúljanak bizonyos dolgokhoz, még akkor sem, ha közvetlenül elérhetők lennének. A kérdés, hogy az agyuk automatikusan oldja meg ezt a helyzetet, vagy valamilyen tudatos kontrollmechanizmus révén? Az ELTE és a HUN-REN kutatói egy éber, nem invazív EEG-vizsgálattal keresték a választ – írták a közleményükben.
Összesen 226 rövid, egyenként körülbelül félperces EEG-felvételt készítettünk 14 családi kutya agyműködéséről. A kutyák a felvételek során vagy egy parancsnak engedelmeskedtek (ne egyék meg az eléjük helyezett ételt, illetve ne vegyék el a játékot), vagy nyugalmi állapotban voltak
– magyarázza Ivaylo Iotchev, a HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont kutatója.
„Kérdésünk az volt, erősebb-e a théta aktivitás azokban a felvételekben, amelyek során az állatoknak vissza kellett fogniuk a viselkedésüket. Ha nincs ilyen különbség, a mechanizmus inkább az egér dermedésénél működőhöz lenne hasonló. Az általunk megfigyelt eredmény azonban nem erre az egyszerűbb mechanizmusra utal: az önkontrollt igénylő helyzetekben az emberi théta aktivitáshoz mind frekvenciájában, mind eloszlásában hasonló EEG-aktivitást figyeltünk meg” – folytatta.
A kutatás vezetői, Kis Anna és Gácsi Márta, évek óta azt kutatják, hogyan segíthet a kutyák vizsgálata az olyan humán jelenségek jobb megértésében, mint az ADHD vagy az elhízás.
A kutyák gyorsabban élnek és öregszenek, mint az emberek, miközben ugyanabban a környezetben mozognak, és hasonló társas és fizikai kihívásokhoz alkalmazkodnak. Ez azt jelenti, hogy egyes fejlődési folyamatokkal és életkorral összefüggő tényezők hatékonyabban vizsgálhatók, mint az emberi populációkban
– magyarázta Gácsi Márta.
Kis Anna elmondta, hogy az embereknél a homloklebeny működésének zavarai az ADHD-ban és az abnormális testsúlygyarapodásban is szerepet játszanak.
Ha a kutyáknál mérni tudjuk a homloklebeny bevonódásának EEG-korrelátumait, az lehetővé teszi egyes viselkedési és idegrendszeri hasonlóságok feltárását, és ezáltal pontosabb előrejelzéseket is készíthetünk az emberi folyamatokról
– mondta.
Iotchev szerint az eredményeket tágabb összefüggésben is érdemes értelmezni: „A kutyák homloklebenyének vizsgálata meglepően kevés figyelmet kapott eddig, annak ellenére, hogy milyen sokan gondolják úgy, hogy négylábú társaik gazdag belső világgal rendelkeznek. A patkányok agyának e részéről sokkal többet tudunk. Most azt mutattuk meg, hogy az fMRI mellett az olcsóbb és könnyebben alkalmazható EEG-mérés is használható erre a célra, ami számos további kutatás előtt nyithatja meg az utat a kutyák mentális folyamatainak és annak idegrendszeri hátterének vizsgálatában.”
Bizonyítékot találtak: a kutyák meg tudják különböztetni az emberi arckifejezéseket
A Bécsi Egyetem kutatói szerint a kutyák agya valóban eltérően reagál bizonyos emberi arckifejezésekre. Funkcionális MRI-vizsgálatokkal és gépi tanulással vizsgálták meg, mi történik egy kutya agyában, amikor mosolygó, dühös, félelmet kifejező vagy szomorú emberi arcot lát. Az eredmények szerint az emberi mosoly különleges érzelmi jelentőséggel bírhat a kutyák számára.